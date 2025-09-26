Alcalde Carlos Sulbarán impulsa programa de dotación ambientalista en la Península de Macanao

Robledal – En un acto celebrado en el Complejo Cultural “Hugo Rafael Chávez Frías” de la comunidad de Robledal, el alcalde del municipio Península de Macanao, Carlos Sulbarán, ratificó su compromiso con la conservación ambiental mediante la entrega de uniformes, equipos e insumos a las cuadrillas ambientalistas adscritas al Instituto Municipal para la Conservación Ambiental.

La iniciativa se inscribe dentro de una política municipal orientada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores encargados de la limpieza, recuperación y preservación de espacios naturales, así como de la infraestructura comunitaria. El evento reunió a brigadistas de varias localidades de la jurisdicción, quienes recibieron de primera mano los implementos necesarios para fortalecer su labor diaria.

Reconocimiento al trabajo de los brigadistas

Durante su intervención, Sulbarán destacó el esfuerzo que realizan las cuadrillas en beneficio de la comunidad y subrayó que el aporte institucional busca respaldar de forma concreta esa tarea.

“Ustedes son los guardianes de nuestro patrimonio ambiental. Con estas nuevas herramientas, reafirmamos nuestro compromiso de apoyarlos para que puedan desempeñar su labor con mayor eficiencia y dignidad”, expresó el alcalde.

La jornada incluyó la distribución de insumos clave para el mantenimiento de áreas públicas y ecosistemas. Entre ellos se encontraban rastrillos plásticos y de metal, cepillos, machetes, palas metálicas y plásticas, desmalezadoras, una motosierra, bolsas plásticas y guantes. El lote entregado representa un esfuerzo presupuestario destinado a garantizar que las cuadrillas cuenten con herramientas seguras y en óptimas condiciones.

Atención integral a los trabajadores

Más allá del aspecto operativo, la administración local anunció un plan de atención integral orientado a la salud de los brigadistas. Sulbarán informó que próximamente se ejecutarán jornadas médicas con consultas generales y especializadas, con el objetivo de evaluar el estado físico de los trabajadores y brindar acompañamiento a quienes presentan requerimientos específicos.

“Es fundamental que quienes cuidan nuestro ambiente cuenten con las condiciones adecuadas y la flexibilidad en los horarios. Nosotros seguiremos evaluando los casos e invirtiendo en su bienestar”, recalcó Sulbarán.

El alcalde también escuchó inquietudes y sugerencias de los equipos, en un espacio que sirvió para abrir un canal de comunicación directa entre la autoridad municipal y los trabajadores ambientales.

Voces de los brigadistas

Los beneficiarios de la dotación destacaron la importancia del respaldo institucional y coincidieron en señalar que el acto no solo significó la entrega de insumos, sino también un gesto de reconocimiento hacia su labor.

Carmen del Valle Hernández, integrante de la cuadrilla ambientalista de Robledal, comentó: “quiero agradecer al alcalde Carlos Sulbarán por cumplir con su compromiso de dotarnos de los implementos necesarios para trabajar con dignidad. Ahora con los nuevos uniformes y equipos podemos desempeñarnos mejor en la limpieza de playas, poda de árboles y recolección de desechos, algo que nos llena de orgullo”.

Por su parte, Simón Hernández, brigadista de Boca del Río, indicó: “es muy importante recibir un apoyo tan concreto como este que va a permitir realizar la tarea sin mayores contratiempos, además, pienso que recibir ese apoyo médico, es un gran aporte para el bienestar de todos los trabajadores”.

Desde la comunidad de Guayacancito, Marbelys León resaltó el valor del acercamiento institucional: “esta reunión con el ciudadano alcalde nos llena de esperanza, él nos ha tratado muy bien, como seres humanos y le pido siga de esa manera, ya sabemos que no estamos solos”.

Finalmente, Lennys León, perteneciente a la cuadrilla de Boca del Pozo, afirmó: “pertenezco a la cuadrilla de Boca del Pozo, hoy en la reunión que sostuvimos con el alcalde Sulbarán, nos permitió expresarle nuestras inquietudes y nos dio respuestas, es algo que debemos agradecer”.

Impacto en la gestión ambiental

La entrega de uniformes e insumos representa un paso estratégico en el fortalecimiento institucional del municipio, al garantizar que el personal responsable de la limpieza, recolección y embellecimiento de espacios públicos pueda ejercer su función de manera más eficiente.

Asimismo, la incorporación de jornadas médicas refuerza la visión de una gestión que no solo se centra en los resultados ambientales, sino también en el bienestar de quienes sostienen la operación en campo. En el contexto de la Península de Macanao, donde el turismo, la pesca y las actividades comunitarias dependen de un entorno sano, la política de conservación adquiere un valor económico y social de primer orden.

La administración de Sulbarán busca proyectar a la región como un ejemplo de sostenibilidad y compromiso institucional, destacando la relevancia de la inversión en recursos humanos y logísticos. Con ello, el municipio aspira a consolidar un modelo de gestión local que impulse tanto el desarrollo ambiental como la calidad de vida de sus habitantes.