Washington, DC, La industria de la comunicación y el marketing se prepara para un debate de alto nivel sobre la transformación digital en la distribución de noticias. La compañía Newsmatics, especializada en inteligencia noticiosa impulsada por inteligencia artificial, participará en el Mid-Atlantic MarCom Summit, a realizarse el próximo 9 de octubre en Arlington, Virginia. Durante el encuentro, ejecutivos de la firma demostrarán cómo un comunicado de prensa bien diseñado puede convertirse en una herramienta clave para incrementar la visibilidad de las marcas en plataformas de inteligencia artificial, un sector que crece a ritmo acelerado.

El nuevo rol de los comunicados de prensa

En el pasado, la función principal de los comunicados de prensa era captar la atención de periodistas y editores de medios. Sin embargo, en la actualidad ese objetivo ha evolucionado. Con la expansión de la inteligencia artificial generativa y los motores de búsqueda inteligentes, el desafío ya no se limita a lograr que la información sea publicada, sino a que sea reconocida, priorizada y difundida por algoritmos que definen la manera en que las audiencias consumen contenidos.

Newsmatics ha identificado esta transformación como una oportunidad estratégica para empresas y comunicadores, y busca demostrar en el MarCom Summit cómo un comunicado de prensa puede convertirse en un recurso de posicionamiento no solo para los medios tradicionales, sino también para sistemas de IA como ChatGPT y Gemini.

Paneles y demostraciones en el evento

Además de sus presentaciones, la compañía organizará un panel de discusión enfocado en cómo la inteligencia artificial está modificando la distribución y el consumo de noticias. Según la organización, este proceso plantea retos inéditos, pero también abre puertas a nuevas oportunidades para comunicadores, agencias y marcas que buscan destacar en un ecosistema digital altamente competitivo.

La empresa tecnológica, matriz de la reconocida plataforma EIN Presswire, continúa liderando investigaciones sobre la manera en que los comunicados de prensa pueden optimizar la visibilidad en entornos de IA. Esta labor incluye el desarrollo de herramientas y metodologías propias que serán compartidas con los asistentes del encuentro.

Estrategia de optimización generativa

Uno de los conceptos clave que Newsmatics llevará al evento es el de Generative Engine Optimization (GEO). Se trata de una estrategia que busca adaptar los contenidos de manera que puedan ser reconocidos con mayor facilidad por motores de IA generativa, garantizando así que la información corporativa alcance tanto al público objetivo como a los sistemas que modelan su consumo.

En el stand de la compañía, profesionales de distintas partes del mundo —incluyendo representantes europeos— ofrecerán conversaciones interactivas sobre cómo implementar estas tácticas de optimización en campañas de comunicación.

Liderazgo y visión empresarial

En declaraciones ofrecidas antes del evento, Jeremy Fields, vicepresidente de desarrollo corporativo de Newsmatics, resaltó el cambio de paradigma que enfrentan los comunicadores:

«Press releases are no longer just about reaching journalists. They’re about being discovered by both your target audience and AI systems that shape how people consume information,» señaló Fields.

Asimismo, destacó la relevancia de compartir con el sector los últimos hallazgos de la compañía en este campo:

«At Newsmatics, we’re excited to share our latest insights on how communicators can ensure their messages don’t just get published, but truly get noticed in this new AI-driven landscape.»

Investigación y publicaciones disponibles

El compromiso de Newsmatics con este nuevo enfoque no se limita a la teoría. La empresa ha publicado white papers y artículos especializados que abordan la forma en que los comunicados de prensa pueden potenciar los resultados en búsquedas impulsadas por inteligencia artificial. Estos materiales se encuentran disponibles en el Substack de EIN Presswire, consolidando a la organización como pionera en la investigación aplicada al campo de la comunicación digital.

Una cita imprescindible para el sector

El MarCom Summit se ha posicionado como uno de los principales encuentros anuales para profesionales de marketing, publicidad, medios y relaciones públicas en Estados Unidos. La edición de este año se desarrollará en el Convene Conference Center de Arlington, donde los asistentes podrán participar en actividades de networking, paneles temáticos y demostraciones de innovación en comunicación.

La participación de Newsmatics como patrocinador y expositor confirma su papel como referente en la transformación de la industria. Su propuesta apunta a superar el modelo tradicional de distribución de noticias para dar paso a una nueva etapa en la que la visibilidad de marca depende tanto del impacto en medios como de su presencia en sistemas de inteligencia artificial.

Conclusión

La presencia de Newsmatics en el MarCom Summit será una oportunidad para conocer de primera mano cómo los comunicados de prensa están evolucionando en la era de la inteligencia artificial. Con un enfoque basado en investigación, innovación y liderazgo, la compañía busca guiar a comunicadores y marcas hacia un futuro donde el éxito se mide no solo en publicaciones logradas, sino también en el reconocimiento que los algoritmos conceden a los mensajes que moldean la opinión pública.