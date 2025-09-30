Acronis lanza True Image 2026: primera solución de ciberseguridad y respaldo con gestión de parches integrada

Schaffhausen, Suiza, La compañía global Acronis, reconocida como líder en ciberseguridad y protección de datos, anunció el lanzamiento oficial de Acronis True Image 2026, la nueva versión de su software de respaldo y seguridad que integra de manera nativa funciones avanzadas de protección digital para consumidores y pequeñas empresas.

Este lanzamiento marca un precedente en el mercado al convertirse en la primera herramienta de consumo que incorpora gestión de parches en Windows, junto con un motor de seguridad reforzado que incluye detección de amenazas mediante inteligencia artificial, protección anti-ransomware y escaneo de malware.

Un enfoque integral y simplificado

La propuesta de Acronis busca eliminar la complejidad de las soluciones tradicionales al concentrar múltiples funciones en una sola aplicación. True Image 2026 está diseñado para proteger datos, dispositivos e identidad digital de los usuarios, ofreciendo copias de seguridad rápidas, recuperación sencilla y un sistema de protección avanzada en un entorno unificado.

La compañía asegura que el software puede garantizar seguridad total en hasta cinco computadoras y un número ilimitado de dispositivos móviles, a través de un proceso de instalación ágil y amigable para el usuario.

Funciones destacadas frente a nuevas amenazas

El incremento global de ataques de ransomware, robos de identidad y vulnerabilidades en constante evolución ha impulsado la necesidad de soluciones que vayan más allá de las copias de seguridad convencionales. Acronis enfatiza que True Image 2026 responde a esa demanda con innovaciones claves:

Actualizaciones simplificadas: Los usuarios de Windows pueden optar por parches automáticos que se aplican en segundo plano, o bien recibir notificaciones para instalarlos manualmente, incluyendo actualizaciones de software de terceros.

Ciberseguridad avanzada: El sistema protege contra vectores de ataque complejos como el secuestro de DLL, ejecución de código raíz y explotación de claves API.

Protección continua: Gracias a la tecnología propia de Acronis, todos los dispositivos permanecen actualizados y protegidos en tiempo real contra amenazas cibernéticas.

Compatibilidad universal: Funciona con las últimas versiones de Windows y macOS, garantizando cobertura en diversos entornos digitales.

Seguridad automática para usuarios ocupados

El concepto detrás de esta nueva versión está orientado a los consumidores que buscan soluciones prácticas y sin complicaciones.

“Acronis True Image 2026 is built for those who don’t have time to worry about their digital safety,” declaró Gaidar Magdanurov, presidente de Acronis. “Most people don’t want to think about backups and security — they just want to know they’re safe. With True Image 2026, we’ve made protection automatic. And instead of paying for two separate applications and managing multiple subscriptions, users can rely on a single tool that saves them up to 55% in costs on average.”

Con esta estrategia, la compañía refuerza la conveniencia de contar con un producto único que reduce costos y simplifica la gestión tecnológica.

Diferenciación en un mercado competitivo

Acronis resalta que, a diferencia de otras soluciones de respaldo y seguridad para el consumidor, True Image 2026 es el único software que combina protección cibernética con gestión de parches integrada.

El control de parches se considera hoy un componente esencial de la ciberseguridad moderna, ya que permite cerrar vulnerabilidades críticas y prevenir ataques. La inclusión de esta característica refuerza la apuesta de la empresa por mantenerse a la vanguardia en la protección frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Una trayectoria de confianza y visión de futuro

Acronis True Image ha sido durante años una de las soluciones de respaldo más confiables del mercado. Entre sus fortalezas se destacan la detección basada en inteligencia artificial contra ransomware y malware, la clonación segura de discos y procesos de recuperación rápida.

La compañía afirma que el objetivo es brindar a los usuarios la capacidad de respaldar, recuperar y defender su vida digital con un solo clic, eliminando así la necesidad de conocimientos técnicos complejos.

De cara al futuro, Acronis anticipa la incorporación de nuevas mejoras de seguridad en próximas versiones, con el propósito de anticiparse a los desafíos emergentes en el panorama digital global.

Conclusión

El lanzamiento de Acronis True Image 2026 refleja una evolución en la manera en que consumidores y pequeñas empresas pueden abordar la protección digital. Al integrar respaldo, seguridad avanzada y gestión de parches en una sola herramienta, la empresa busca responder a la creciente necesidad de soluciones completas, accesibles y confiables, en un entorno cada vez más vulnerable a los ciberataques.