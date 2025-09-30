AP y LaPresse renuevan su histórica colaboración hasta 2029

Caracas – En un contexto de profundos cambios en la industria mediática internacional, la agencia estadounidense The Associated Press (AP) y la agencia italiana LaPresse anunciaron la renovación de su colaboración estratégica, un acuerdo que se extenderá hasta el año 2029. El pacto reafirma el compromiso compartido de ambas organizaciones con un periodismo independiente, de calidad y basado en hechos, en un momento en que la información confiable se ha convertido en un recurso crítico en la esfera global.

Una relación con más de dos décadas de cooperación

La alianza entre AP y LaPresse se remonta a enero de 2007. Desde entonces, ambas empresas han consolidado un vínculo de más de 22 años, caracterizado por la cooperación editorial y la expansión de contenidos hacia nuevos mercados.

Marco Maria Durante, presidente de LaPresse, expresó la importancia histórica de este entendimiento bilateral: “I am honored to continue LaPresse’s collaboration with Associated Press, a partnership that began in January 2007 and now marks over 22 years of mutual cooperation. AP has always been more than a provider or client it is a true partner. Together, we have shared ideas, worked on government tenders, and aim to continue participating in future bids across Italy and Europe. AP is an integral part of our history and identity, a story that began in 1938 under the name Publifoto Notizie and continued in 1994 with LaPresse S.p.A. Our renewed partnership looks to the future, focusing on addressing new challenges together. We have expanded AP content distribution exclusively in Spain and collaborated in Portugal and South America to maximize revenue opportunities. The markets in Italy and Spain are experiencing remarkable growth. Despite the challenges facing the media industry worldwide, our companies maintain an open, constructive dialogue, positioning us as leaders in the Italian and Spanish markets. We are confident this renewal will bring continued success and mutual satisfaction in a market where we are undisputed leaders.”

Las declaraciones de Durante resaltan la visión de LaPresse de proyectar su legado hacia el futuro, apoyada en una historia que se remonta a 1938 con el nombre de Publifoto Notizie, y que evolucionó en 1994 con la creación formal de LaPresse S.p.A.

Fortalecimiento de la distribución internacional

Con el nuevo acuerdo, LaPresse continuará siendo el distribuidor exclusivo de los contenidos de AP en Italia y España. A su vez, AP mantendrá la distribución global del material producido por LaPresse, asegurando que audiencias internacionales tengan acceso a su cobertura informativa.

Esta alianza no se limita al ámbito europeo. En los últimos años, ambas agencias han trabajado conjuntamente en Portugal y en mercados de América del Sur con el objetivo de maximizar oportunidades de ingresos. LaPresse ha ampliado además la distribución exclusiva de contenidos de AP en España, lo que refuerza su presencia en una región donde el consumo de información ha mostrado un crecimiento notable.

Visión compartida sobre el periodismo

Desde la perspectiva de AP, la colaboración con LaPresse representa un pilar estratégico para garantizar la expansión de un periodismo no partidista y confiable.

Daisy Veerasingham, presidenta y directora ejecutiva de AP, destacó el valor de esta alianza: “We are delighted to continue our longstanding collaboration with LaPresse, who share AP’s commitment to independent, nonpartisan and factual journalism. AP and LaPresse have worked closely together for over 20 years to ensure that audiences around the world have access to fact-based reporting. We look forward to the next chapter of this important collaboration.”

Sus palabras subrayan el alineamiento de valores entre ambas agencias, en particular el compromiso por mantener la independencia editorial y garantizar que la información llegue a públicos globales sin sesgos ni manipulaciones.

Un acuerdo con impacto en mercados clave

La renovación llega en un momento en el que los mercados de Italia y España atraviesan un período de crecimiento acelerado. A pesar de los desafíos que enfrenta el sector mediático a nivel mundial —incluyendo la transformación digital, la competencia de nuevas plataformas y la presión económica sobre los modelos de negocio tradicionales—, tanto AP como LaPresse han mantenido un diálogo abierto y constructivo.

Ese enfoque, según la visión compartida de ambas empresas, les permite consolidarse como líderes indiscutidos en sus respectivos territorios, además de proyectarse como referentes en el mercado europeo e internacional.

Conclusión

La decisión de extender la colaboración hasta 2029 refleja no solo la solidez de una relación que ha resistido más de dos décadas de cambios profundos en la industria, sino también la determinación de ambas agencias por enfrentar en conjunto los desafíos del presente y del futuro.

En tiempos en que la confianza en la información es un activo cada vez más disputado, la alianza entre AP y LaPresse se posiciona como una apuesta estratégica por la independencia periodística y la sostenibilidad empresarial en el sector de los medios.