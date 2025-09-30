Mónaco reúne a actores internacionales para definir el futuro sostenible de las marinas

Por la Redacción de Venezuela Business Desk

El Principado de Mónaco volvió a ser epicentro de la conversación global sobre el futuro de la industria náutica y portuaria. Durante la quinta edición del Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizada por la consultora M3 Monaco, especializada en el desarrollo y gestión de marinas, clubes náuticos y escuelas de vela, se reafirmó el compromiso internacional de avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y respetuoso con el medio ambiente.

Mónaco, un laboratorio de ideas

El encuentro, realizado en el Yacht Club de Monaco, reunió a líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes gubernamentales que ven en el principado un espacio privilegiado para debatir y compartir experiencias.

Bernard d’Alessandri, secretario general del Yacht Club de Monaco, destacó la importancia del evento como motor de colaboración internacional. “Monaco is a platform where the people are coming to present new technology. And the most important thing is to develop the possibility to exchange views about the future of the yachting. And to do something together, to work together to make yachting more eco-responsible, more sustainable. That is very important,” afirmó.

Sus palabras reflejaron el espíritu de la cita: promover un diálogo abierto que facilite soluciones concretas frente a los desafíos ambientales de la industria del yachting, que enfrenta crecientes presiones para reducir emisiones y adoptar energías limpias.

Qatar apuesta por energías renovables

Uno de los puntos destacados fue la participación, por tercer año consecutivo, de una delegación de Qatar. El país busca acelerar su transición energética y desarrollar infraestructuras portuarias modernas, conectadas y centradas en las personas.

“There are thousands of yachts in Qatar and also there are specialists in oil and gas, but they are very interested in moving on to new energy sources such as hydrogen. In my opinion, Qatar will be a major destination to produce new energy and it’s important to have people that know the past to build the future,” señaló d’Alessandri, subrayando el papel que podría desempeñar la nación del Golfo en la producción y uso de energías alternativas como el hidrógeno.

La visión de sostenibilidad fue reforzada por Yasser Al Jaidah, presidente y director ejecutivo de United Development Company (UDC), firma líder en desarrollo inmobiliario e infraestructura. “We are strongly aligned with the Qatar National Vision 2030, which emphasizes environmental sustainability, social development and economic diversification. We see Monaco as a key partner in supporting these priorities, with many synergies we can build upon,” indicó.

Infraestructura portuaria en expansión

UDC también aprovechó la ocasión para mostrar su apuesta estratégica por la infraestructura náutica de gran escala. Basil Bachos, director ejecutivo de la compañía, reveló que la organización cuenta con capacidad para embarcaciones de gran porte.

“We have close to 962 parking bays for boats that fit up to 60 meters. So, from there, we decided that a yacht club is essential to cater for these people. This is where the introduction with Monaco and the M3 took place, because we like to always position ourselves to a certain niche and we could use their guidance and consultation as to how do we operate such a yacht club,” explicó Bachos.

Con estas declaraciones, UDC confirmó que la alianza con Mónaco y M3 busca posicionar a Qatar como destino de referencia para el turismo náutico y la navegación de lujo, pero con un enfoque sostenible.

Hacia una industria más responsable

El Smart & Sustainable Marina Rendezvous no se limita a ser un escaparate tecnológico; es un foro de acción que busca sentar las bases de un modelo de desarrollo donde la innovación y la sostenibilidad se integren en cada decisión estratégica.

En esta quinta edición, quedó claro que tanto Mónaco como Qatar ven en la cooperación internacional un camino indispensable para transformar la industria. La convergencia de visiones en torno al uso de energías limpias, la diversificación económica y el desarrollo de infraestructuras resilientes marca un punto de inflexión en la historia del yachting.

Para Mónaco, la meta es inspirar al sector y consolidarse como ejemplo de cómo el lujo y la excelencia en la navegación pueden coexistir con la responsabilidad ambiental. Para países como Qatar, el desafío consiste en convertir esa visión en proyectos concretos que atraigan inversión, innovación y turismo sostenible.