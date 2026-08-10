Yefren Carrero gana premio a Mejor Director de Orquesta en festival mundial de Viena 2026

El director venezolano Yefren Carrero obtuvo el premio a Mejor Director de Orquesta en la Competencia Mundial y Festival de Orquestas de Viena 2026, un reconocimiento que fortalece la presencia del talento musical venezolano en escenarios internacionales. El músico tachirense recibió la distinción tras dirigir en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, uno de los recintos más emblemáticos de la música clásica mundial.

Carrero también condujo a la Orquesta Francesa de Jóvenes Talentos, en formato de banda sinfónica, que consiguió la Medalla de Oro durante la competencia. El resultado representa un nuevo avance en la trayectoria internacional del director, formado inicialmente en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

De Táchira a los escenarios musicales de Viena

Originario del barrio Puente Real, en San Cristóbal, estado Táchira, Carrero inició su desarrollo musical dentro de El Sistema antes de trasladarse a París para ampliar su formación y experiencia profesional.

Tras recibir el reconocimiento en Viena, destacó tanto el significado profesional del premio como el mensaje que espera transmitir a las nuevas generaciones venezolanas.

“es algo muy grande y una gran responsabilidad, además, este premio representa una oportunidad para seguir compartiendo, creando lazos, abriendo puertas a nuevos proyectos e inspirando a las nuevas generaciones. Eso es lo más importante para mí: que los niños del barrio donde crecí en el Táchira y de muchas otras zonas similares de Venezuela, sepan que para ellos triunfar también es posible”.

El jurado de la competencia estuvo integrado por personalidades y representantes de reconocidas instituciones del ámbito musical. Durante el festival, Carrero dirigió a la agrupación en distintos escenarios de Austria hasta llegar al Musikverein.

Una convocatoria inesperada y tres semanas de preparación

La participación de Carrero en el festival no formaba parte inicialmente de sus planes. La Orquesta Francesa de Jóvenes Talentos lo contactó apenas tres semanas antes del comienzo del evento para que asumiera la dirección musical.

Ante el reducido período disponible, el director organizó un campamento intensivo en el norte de Francia para preparar a los músicos.

“Fueron días de muchísimo trabajo, intensidad e ilusión. Desde el primer ensayo se creó una energía muy especial con estos maravillosos músicos. Es una orquesta formidable con un equipo de primera, especialmente su fundadora, la maestra Qian Liu Sha y al profesor de percusión Quentin Dubreuil”.

El resultado obtenido en Viena también comenzó a generar nuevas oportunidades profesionales para el venezolano.

“varios de ellos ya confirmados para el próximo año en Europa y Asia. Estoy muy contento con toda esta oleada de oportunidades. De verdad, es un enorme placer saber que voy a tener la oportunidad de compartir con más personas este mensaje de utilizar la música como un elemento que crea lazos humanos. Es todo un honor.”

Carrero considera que la distinción trasciende su trayectoria individual y refleja las oportunidades que puede generar la formación musical venezolana.

“más allá del reconocimiento personal, siento que este premio demuestra que un joven formado en El Sistema puede llegar a los escenarios más importantes del mundo. Me gustaría que esta historia pudiera inspirar a otros niños y jóvenes venezolanos a creer que también es posible alcanzar sus sueños.”

Carrera internacional y gestión cultural

Después de establecerse en París, Carrero desarrolló una trayectoria como director de orquesta y gerente cultural. Entre sus iniciativas se encuentran el Atelier Musical Carrero y su método pedagógico CHP®, orientado a integrar la formación artística con el desarrollo humano.

Su actividad profesional lo ha llevado a trabajar en proyectos artísticos y pedagógicos en Francia, Estados Unidos, Canadá, Costa de Marfil, Suecia, España, Grecia, Reino Unido, Portugal y Japón.

Pese a desarrollar buena parte de su carrera fuera de Venezuela, Carrero ha mantenido vínculos con el país y regresó en 2018, 2019, 2023 y 2024. Entre finales de 2025 y comienzos de 2026 volvió a San Cristóbal para colaborar con El Sistema-Táchira mediante clases magistrales, ensayos y conciertos con profesores, niños y jóvenes músicos.

Carrero prepara un nuevo proyecto para Táchira en 2027

Uno de los próximos objetivos del director será regresar nuevamente a Venezuela para desarrollar una iniciativa destinada a estudiantes y profesores de San Cristóbal y otras localidades del estado Táchira.

“estamos trabajando en un proyecto con niños, jóvenes y equipos de profesores de San Cristóbal y de todo el Táchira que llevaremos a cabo el mes de enero de 2027. Es una iniciativa que estamos coordinando para fortalecer los vínculos entre Venezuela y otros países del mundo a través de la música. Muy pronto podremos contarles más sobre este proyecto. Siempre es un placer volver a Venezuela, es una satisfacción enorme poder compartir directamente con las nuevas generaciones y ofrecerles el fruto de todo lo que he aprendido”.

El proyecto dará continuidad al vínculo que Carrero mantiene con la formación musical venezolana mientras amplía sus compromisos profesionales internacionales tras el reconocimiento obtenido en Viena.

“Estoy extremadamente orgulloso de ser venezolano y mi intención siempre ha sido devolver parte de lo que recibí cuando era estudiante en El Sistema”, finalizó.