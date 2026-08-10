Tropicalia reunirá en Maracaibo a Alain Pérez, Tito Nieves y Luis Fernando Borjas

Maracaibo se prepara para recibir Tropicalia, un espectáculo musical que reunirá a tres reconocidos exponentes de la música caribeña: Alain Pérez, Tito Nieves y Luis Fernando Borjas. La propuesta, organizada por Producciones Oye junto a AAA Elite Productions, busca combinar en un mismo escenario distintas expresiones de la música tropical de Cuba, Puerto Rico y Venezuela.

El evento se incorpora a la agenda de entretenimiento de la capital zuliana con una programación centrada en la salsa, el son cubano y el pop tropical. La producción apuesta por artistas con trayectorias consolidadas y públicos establecidos dentro del mercado musical latinoamericano.

Alain Pérez llevará su propuesta cubana a Maracaibo

Uno de los protagonistas de Tropicalia será Alain Pérez, músico, productor y director de orquesta reconocido por su trabajo dentro de la escena tropical cubana y por una trayectoria que ha alcanzado proyección internacional.

Pérez se presentará al frente de su propia orquesta, integrada por doce músicos. Su propuesta combina salsa y timba cubana con influencias del funk y el jazz, creando un formato que pone énfasis tanto en el baile como en la ejecución instrumental.

La participación del artista aporta al espectáculo una representación de la música cubana contemporánea y forma parte del concepto internacional planteado por los organizadores.

Tito Nieves representará la tradición salsera de Puerto Rico

El cartel también contará con Tito Nieves, cantante y músico puertorriqueño conocido como el Pavarotti de la salsa y con una extensa trayectoria dentro del género.

Antes de desarrollar su carrera como solista, Nieves participó en la Orquesta Cimarrón y posteriormente en el Conjunto Clásico. Esa experiencia contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito salsero antes de iniciar una etapa individual que amplió su reconocimiento entre el público latino.

Su repertorio incluye temas como Fabricando fantasías, De mí enamórate, El amor más bonito, I Like It Like That y Sonámbulo, entre otras canciones que han marcado diferentes etapas de su carrera.

Su presencia en Tropicalia incorporará el componente puertorriqueño a una programación diseñada alrededor de los sonidos del Caribe.

Luis Fernando Borjas llevará la representación venezolana

La participación venezolana estará encabezada por Luis Fernando Borjas, cantautor con una trayectoria profesional que comenzó a consolidarse durante la década de 1990 y que mantiene una relación especialmente cercana con la escena musical zuliana.

Borjas formó parte de Gran Coquivacoa, agrupación representativa de la música del estado Zulia, antes de incorporarse a Guaco, una de las formaciones venezolanas de mayor trayectoria dentro de la música popular.

Posteriormente, el cantante inició una carrera como solista que le permitió desarrollar una propuesta propia y ampliar su presencia dentro de la industria musical. Entre los reconocimientos obtenidos durante su trayectoria se encuentra un Grammy Latino.

Su presentación en Maracaibo representa además un regreso a una plaza estrechamente vinculada con su desarrollo artístico y con las agrupaciones que marcaron parte importante de su carrera.

Tropicalia se suma a la agenda de espectáculos de Maracaibo

La combinación de tres artistas procedentes de diferentes tradiciones musicales convierte a Tropicalia en una propuesta enfocada en reunir distintas vertientes de la música tropical en un solo escenario. Para el sector del entretenimiento local, este tipo de producciones también contribuye a mantener activa la programación de espectáculos de gran formato en la ciudad.

Tropicalia se realizará el 14 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Palacio de los Eventos de Maracaibo. Las entradas ya se encuentran disponibles mediante el sistema de venta anunciado por los organizadores.

Con representantes de Cuba, Puerto Rico y Venezuela, el espectáculo busca conectar diferentes generaciones de seguidores de la música tropical y reforzar a Maracaibo como una de las plazas venezolanas para presentaciones de artistas nacionales e internacionales.