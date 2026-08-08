Marianna Montanaro presenta “Las Manos de Mi Madre”, un libro que rescata la memoria familiar a través de la gastronomía

La abogada y chef venezolana Marianna Montanaro presentó “Las Manos de Mi Madre”, una obra que combina gastronomía, recuerdos familiares y tradición para rendir homenaje a las madres y a los valores transmitidos de generación en generación. El libro propone una mirada diferente sobre la cocina, no solo como un espacio de preparación de alimentos, sino como un lugar donde se conservan historias, emociones e identidad.

La publicación, desarrollada en Estados Unidos, reúne recetas inéditas, experiencias personales y enseñanzas nacidas en la cocina de una madre cuya pasión por el arte culinario marcó profundamente la vida de la autora. Más que un recetario convencional, la obra busca convertirse en un testimonio del amor familiar y del papel de la gastronomía como vínculo entre generaciones.

“Este no es solo un libro de recetas. Es un viaje a través de la memoria, el sabor y el amor que habita en cada plato.”

Un legado familiar convertido en libro

A través de “Las Manos de Mi Madre”, Marianna Montanaro comparte preparaciones que representan un puente entre el pasado y el presente, mostrando cómo cada receta puede guardar recuerdos y aprendizajes que permanecen con el paso del tiempo.

Para la chef venezolana, cocinar siempre ha significado mucho más que elaborar platos. La gastronomía representa una forma de crear momentos especiales, fortalecer relaciones familiares y transmitir sentimientos alrededor de la mesa.

La autora explica que el verdadero valor de las enseñanzas recibidas de su madre va más allá de las recetas conservadas, ya que están relacionadas con principios que marcaron su formación personal y profesional.

“Con el tiempo comprendí que mi mayor herencia no fueron sus recetas, sino los valores que transmitía a través de ellas: dedicación, generosidad y amor.”

El libro invita a los lectores a reconectar con aquellas experiencias familiares asociadas a la comida preparada con dedicación, especialmente en un contexto donde mantener vivas las tradiciones se convierte en una forma de preservar la memoria colectiva.

La cocina como espacio de identidad y conexión

“Las Manos de Mi Madre” nace de la convicción de que las recetas representan solo una parte del legado familiar. Según la autora, detrás de cada preparación existen historias, sacrificios y enseñanzas que forman parte de la identidad de una familia.

La obra busca destacar el valor emocional de la cocina y recordar que los momentos compartidos alrededor de una mesa pueden convertirse en recuerdos que acompañan a las personas durante toda su vida.

“Porque las recetas pueden escribirse en papel, pero los verdaderos legados se escriben con el corazón.”

Con esta publicación, Marianna Montanaro espera que cada lector encuentre una oportunidad para acercarse a sus raíces, compartir con sus seres queridos y mantener vigentes aquellas costumbres que han pasado de una generación a otra.

Cada receta incluida en el libro representa una invitación a cocinar desde la emoción y a reconocer el amor como el elemento principal detrás de las grandes tradiciones culinarias.

Trayectoria de Marianna Montanaro y proyección internacional

Marianna Montanaro, abogada y chef venezolana, ha desarrollado su trayectoria alrededor de la gastronomía como una herramienta para conservar la cultura, reforzar los vínculos familiares y transmitir valores a través del tiempo.

Con “Las Manos de Mi Madre”, la chef presenta una de las obras más personales de su carrera, inspirada en la figura de su madre, quien convirtió la cocina en el centro de unión del hogar y dejó una huella que continúa presente en cada página del libro.

La publicación estará disponible en Amazon y forma parte de un proyecto con alcance internacional. Como parte de su lanzamiento, Marianna Montanaro participará en el 30th Americas Food & Beverage Show, organizado por el World Trade Center Miami, que se realizará del 14 al 16 de septiembre de 2026 en el Miami Beach Convention Center.

Durante este encuentro gastronómico internacional, la chef venezolana presentará “Las Manos de Mi Madre” como el único libro de cocina bilingüe incluido en la exhibición oficial del evento, compartiendo espacio con destacados representantes culinarios de 49 países.

La obra busca posicionarse como un homenaje a las raíces familiares y a la importancia de conservar las historias que nacen alrededor de la cocina, un lugar donde los sabores se transforman en recuerdos y los recuerdos en legado.