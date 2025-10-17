WillScot anunciará resultados del tercer trimestre de 2025 el 6 de noviembre y participará en conferencia de inversionistas en Chicago

PHOENIX, (GLOBE NEWSWIRE) – Redacción Negocios Venezuela – WillScot Holdings Corporation (“WillScot” o la “Compañía”) (Nasdaq: WSC), líder en soluciones innovadoras de espacios flexibles temporales, anunció que publicará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025 el próximo 6 de noviembre de 2025, tras el cierre de los mercados.

La empresa también informó que su equipo directivo ofrecerá una teleconferencia y webcast ese mismo día a las 5:30 p. m. (hora del Este) para discutir los resultados del trimestre y los avances estratégicos de la organización.

Detalles del evento para inversionistas

Según el comunicado oficial, los participantes que deseen unirse a la llamada en vivo deberán marcar uno de los siguientes números aproximadamente 15 minutos antes del inicio programado, y solicitar la conexión a la “WillScot third quarter earnings call”:

Participantes en Norteamérica: 1-833-630-1956

Participantes internacionales: 1-412-317-1837

Asimismo, WillScot destacó que la transmisión en vivo del evento estará disponible en la sección “Events & Presentations” del portal para inversionistas en www.investors.willscot.com.

Una versión archivada del webcast estará disponible durante 12 meses posteriores a la llamada, lo que permitirá a analistas, accionistas y medios especializados revisar los detalles del evento a conveniencia.

Enfoque en transparencia y comunicación con el mercado

La empresa reafirmó su compromiso con la transparencia y la comunicación constante hacia sus inversionistas. A través de estos encuentros, WillScot busca mantener informados a sus accionistas sobre su desempeño operativo, sus estrategias de crecimiento y sus perspectivas hacia el cierre de 2025.

Durante la presentación, se espera que el equipo directivo profundice en los resultados financieros y operativos del trimestre, así como en los avances de los proyectos clave y las metas estratégicas a largo plazo. Aunque el comunicado no adelanta cifras, analistas del sector prevén que la empresa mantenga su tendencia de crecimiento en ingresos y márgenes, impulsada por su modelo de negocio flexible y su presencia consolidada en el mercado norteamericano.

Participación en la Baird Global Industrial Conference

Además del anuncio de resultados, WillScot confirmó su participación en la Baird Global Industrial Conference, uno de los eventos más relevantes del sector industrial en Estados Unidos.

La conferencia se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre de 2025 en Chicago, Illinois, y reunirá a ejecutivos, analistas financieros e inversionistas institucionales para debatir tendencias, desafíos y oportunidades del mercado.

WillScot invitó a los administradores de portafolios y analistas interesados en reuniones presenciales a contactar a sus representantes de ventas en la firma patrocinadora para coordinar los encuentros.

La presencia de la compañía en este tipo de foros internacionales refuerza su estrategia de posicionamiento corporativo y visibilidad ante la comunidad financiera global, destacando su liderazgo en soluciones modulares y espacios temporales adaptables a distintos sectores productivos.

Perfil corporativo de WillScot Holdings Corporation

WillScot Holdings Corporation es reconocida por su liderazgo en el diseño y provisión de espacios flexibles y modulares temporales, ampliamente utilizados en sectores como construcción, educación, salud y eventos corporativos.

Con cotización en el Nasdaq bajo el símbolo WSC, la empresa ha consolidado una posición destacada en el mercado norteamericano gracias a su enfoque en innovación, eficiencia operativa y sostenibilidad.

Su modelo de negocio se centra en ofrecer soluciones integrales que permiten a los clientes optimizar operaciones temporales sin comprometer la calidad ni los plazos de ejecución. A través de adquisiciones estratégicas y el desarrollo de nuevas tecnologías, WillScot continúa expandiendo su presencia y fortaleciendo su propuesta de valor.

Acceso público y compromiso con la transparencia

El comunicado distribuido por GlobeNewswire confirma la naturaleza pública de la información, destinada a inversionistas, analistas y medios especializados. Al mantener acceso libre a la transmisión y al archivo del webcast, la compañía refuerza su política de rendición de cuentas y transparencia informativa ante el mercado.

Con estos anuncios, WillScot consolida su posición como referente en soluciones temporales e innovadoras, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa y la comunicación abierta con la comunidad financiera internacional.