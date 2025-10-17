onsemi anunciará sus resultados financieros del tercer trimestre el 3 de noviembre de 2025

Caracas — La empresa tecnológica onsemi (Nasdaq: ON) anunció que publicará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025, finalizado el 3 de octubre, antes de la apertura de los mercados el próximo lunes 3 de noviembre de 2025.

El comunicado oficial fue emitido desde Scottsdale, Arizona, a través de GLOBE NEWSWIRE, en el que la compañía detalló el calendario para la presentación de sus cifras y la realización de una conferencia dirigida a inversionistas, analistas y medios especializados.

Detalles del comunicado

En palabras textuales del comunicado, “onsemi (Nasdaq: ON) plans to announce its financial results for the third quarter, which ended October 3, 2025, before the market opens on Monday, November 3, 2025.”

De esta manera, la empresa confirma la fecha en que dará a conocer los resultados correspondientes a un período clave del año, en el que los sectores de semiconductores y tecnología han mostrado un comportamiento mixto ante las condiciones globales del mercado.

El anuncio de resultados trimestrales de onsemi suele ser un acontecimiento de relevancia para los inversionistas debido al papel estratégico de la compañía en el desarrollo de soluciones de energía inteligente, sensores y componentes para la industria automotriz y tecnológica.

Conferencia telefónica para inversionistas

El comunicado también precisa que “The company will host a conference call at 9 a.m. Eastern Time (ET) on November 3, 2025, following the release of its financial results.”

Esto significa que la teleconferencia se llevará a cabo a las 9:00 a.m. hora del Este (ET), inmediatamente después de la publicación de los resultados financieros. En ella, ejecutivos de onsemi ofrecerán detalles sobre el desempeño de la empresa y responderán preguntas de analistas e inversionistas.

Estos encuentros suelen proporcionar una visión más detallada de las estrategias, proyecciones y expectativas de la compañía, además de servir como espacio de transparencia para la comunidad financiera.

Acceso al webcast y retransmisión

onsemi explicó que la conferencia será transmitida en vivo a través de su portal web, facilitando el acceso a todos los interesados. El comunicado detalla:

“Webcast: A live webcast of the conference call will be available via the ‘Investor Relations’ section of the company’s website at http://www.onsemi.com. The re-broadcast of the call will be available at this site approximately one hour following the live broadcast and will remain available for 30 days.”

De esta forma, los participantes podrán seguir el evento en tiempo real y, posteriormente, acceder a una retransmisión disponible durante 30 días en la sección “Investor Relations” del sitio oficial de la compañía.

Para quienes deseen unirse por vía telefónica, el comunicado añade: “Teleconference: Investors and interested parties can also access the conference call by pre-registering here.”

El proceso de preinscripción permitirá a los interesados asegurar su participación y recibir los detalles de conexión antes del evento.

Contexto del mercado y relevancia del informe

El próximo informe financiero del tercer trimestre llega en un momento clave para el sector de los semiconductores, que continúa siendo una piedra angular en la transformación digital y energética a nivel mundial.

onsemi ha reforzado su liderazgo en tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), gestión de energía y soluciones industriales inteligentes. Por ello, los resultados trimestrales no solo reflejan el desempeño financiero, sino también la evolución de su estrategia global.

Los analistas esperan que los números de onsemi aporten señales sobre la demanda de chips en sectores de alta prioridad como el automotriz, industrial y energético, así como sobre los márgenes de rentabilidad y perspectivas para el cierre del año fiscal 2025.

Compromiso con la transparencia y los inversionistas

El comunicado distribuido por GlobeNewswire reafirma el compromiso de onsemi con la transparencia y la comunicación oportuna hacia sus accionistas y el público inversionista. La divulgación anticipada de fechas y detalles de la conferencia demuestra una práctica alineada con los más altos estándares de gobernanza corporativa.

Estos anuncios permiten a los analistas y medios financieros prepararse para el evento, mientras el mercado ajusta sus expectativas sobre el desempeño de la empresa. En un entorno bursátil marcado por la volatilidad y la competencia tecnológica, la claridad en la comunicación se convierte en una ventaja estratégica.