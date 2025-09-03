WeightWatchers impulsa su crecimiento internacional con nombramiento estratégico de liderazgo

Caracas. – WW International, Inc. (NASDAQ: WW), conocida mundialmente como WeightWatchers y líder global en control de peso respaldado por la ciencia, anunció este martes la designación de Alejandro Bethlen como Vicepresidente Ejecutivo Internacional, cargo que asume de forma inmediata. El nombramiento busca consolidar la estrategia de expansión internacional de la compañía, con más de cinco décadas de experiencia en mercados globales.

Liderazgo para una nueva fase de expansión

En su nuevo rol, Bethlen será responsable de las operaciones de la compañía fuera de Estados Unidos, impulsando el crecimiento y la innovación en toda la huella internacional de la marca. Con más de veinte años de trayectoria en la gestión y escalamiento de negocios de consumo, comercio electrónico y plataformas digitales, se espera que su aporte sea clave para reforzar el liderazgo de WeightWatchers en el sector de la salud y el bienestar.

“Alejandro’s international experience and commercial leadership make him uniquely suited to advance our growth outside the U.S.,” afirmó Tara Comonte, directora ejecutiva de WeightWatchers. “He will build on WeightWatchers’ more than 50 years of international presence and global community of millions, helping us extend our reach with science-backed solutions that resonate with our members around the world in culturally relevant and exciting ways.”

WeightWatchers es la única plataforma de salud de peso con una escala verdaderamente mundial, atendiendo a millones de miembros mediante una propuesta integral que combina un programa de nutrición clínicamente probado, herramientas digitales, apoyo comunitario y acuerdos estratégicos de licencia y asociaciones.

Una trayectoria marcada por el comercio electrónico

El perfil de Bethlen está respaldado por una carrera internacional que abarca diferentes industrias y regiones. Antes de su llegada a WeightWatchers, fue Chief Merchandising Officer en Zooplus SE, la mayor plataforma europea de comercio electrónico para mascotas, donde lideró negociaciones con proveedores por más de 2.000 millones de euros y supervisó un crecimiento significativo en 30 países.

Previamente, se desempeñó como CEO de The Bouqs Company, una reconocida marca estadounidense de comercio electrónico directo al consumidor en el sector floral. Su experiencia más destacada incluye casi una década en Amazon, con roles de liderazgo en Europa y Estados Unidos, incluyendo la dirección general de Amazon Flex International. Su carrera profesional comenzó en Procter & Gamble, en el área de gestión de marcas.

Al referirse a su incorporación, Bethlen declaró: “I’m thrilled to be joining WeightWatchers at such a pivotal moment in its journey. This brand has an incredible legacy of empowering people to live healthier lives, and I see tremendous opportunity to build on that foundation globally. I look forward to working with the talented team at WeightWatchers to expand our international reach and bring our science-backed solutions to even more communities around the world.”

Un equipo directivo fortalecido

El arribo de Bethlen coincide con una etapa de renovada inversión en talento ejecutivo dentro de la organización. En meses recientes, la empresa amplió su equipo de liderazgo con la incorporación de la doctora Kim Boyd como Chief Medical Officer; Uta Knablein como Chief Product Officer; y Julie Rice, reconocida emprendedora y cofundadora de SoulCycle, como Chief Experience Officer.

Asimismo, la compañía reforzó su Junta Directiva con la integración de Mike Mason, un veterano de la industria farmacéutica con más de 30 años de experiencia en Eli Lilly. Estos nombramientos reflejan el compromiso de WeightWatchers por fortalecer su transformación estratégica, apoyándose en un liderazgo diverso y altamente especializado.

Oportunidades globales en salud y bienestar

Con millones de miembros distribuidos en todo el mundo, WeightWatchers ofrece sus programas de manera digital y presencial, respaldados por equipos locales y entrenadores capacitados que garantizan una experiencia adaptada a las realidades culturales de cada región.

La incorporación de Bethlen responde al objetivo de acelerar las iniciativas internacionales y fortalecer la innovación, ampliando el acceso a los programas de la marca y aumentando su impacto en la vida de los usuarios. Para la empresa, el momento actual representa una oportunidad única de crecimiento en un mercado global donde la salud y el bienestar han adquirido un rol central en las decisiones de consumo.

El desafío de Bethlen será no solo ampliar la presencia de WeightWatchers en mercados emergentes, sino también asegurar que las soluciones científicas y digitales de la compañía lleguen a más comunidades, respetando las particularidades culturales y las tendencias de consumo de cada país.