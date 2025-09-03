Webtel.mobi se prepara para reanudar operaciones globales y lanza campaña mediática con concursos de entradas para Oasis

Caracas. — La empresa global de servicios móviles especializados Webtel.mobi (WM) anunció que está lista para dar el siguiente paso en su proceso de relanzamiento internacional. Tras concluir la modernización de sus instalaciones de “All Transactions” basadas en inteligencia artificial, la compañía inicia una campaña mediática con un atractivo gancho: concursos para ganar entradas al último concierto de Oasis en Londres.

El anuncio se produjo este 3 de septiembre desde Londres a través de GlobeNewswire, y marca una nueva fase en la estrategia de WM, que busca reposicionarse en el mercado masivo minorista, después de años de operar como proveedor de soluciones para entidades especializadas.

Estrategia de marketing con música legendaria

Como parte del despliegue mediático, Webtel.mobi ha organizado tres concursos en la plataforma Raffall, reconocida por la gestión profesional de rifas y sorteos. Los premios consisten en un par de entradas Diamond Hospitality y dos pares de entradas Standing para el concierto final de la icónica banda Oasis, previsto para el 28 de septiembre de 2025 en el estadio de Wembley, Londres.

Se trata de un evento musical histórico, completamente agotado, que atraerá la atención internacional. Con esta acción, la empresa busca generar visibilidad de marca en un público diverso, asociándose a un espectáculo de enorme repercusión cultural.

El comunicado subraya que: “The decision to have the Competitions hosted on Raffall was to keep an arms-length between WM and the professional tasks of Competition hosting, draws and winner-selection. WM’s view was that these aspects were best managed by a reputable sector expert entity in those fields, on its reliable platform.”

Con ello, WM delega en Raffall la logística de los concursos, asegurando transparencia y distancia con los procesos de administración y selección de ganadores.

Transformación tecnológica y enfoque minorista

El corazón del relanzamiento de Webtel.mobi radica en la culminación de su UI upgrade, una renovación de la interfaz de usuario. El rediseño apunta a que sus servicios resulten más amigables para clientes individuales y minoristas, en contraste con su mercado tradicional de entidades especializadas.

La compañía precisó: “WM’s UI upgrade – designed to better suit a retail market as opposed to its specialized entities market – is scheduled to complete in October, at which time it will recommence its ‘All Transactions’ activities worldwide, from its unitary global platform.”

En otras palabras, la culminación de esta actualización en octubre permitirá a WM reactivar sus operaciones globales de manera unificada, ofreciendo una plataforma integral de transacciones habilitada por inteligencia artificial.

Cronograma de concursos

Los sorteos de entradas a Oasis comenzaron a correr en la plataforma Raffall el 1 de septiembre y estarán activos hasta el 25 de septiembre de 2025, fecha en la que se realizarán los anuncios de los ganadores. La expectativa es que estas dinámicas atraigan tanto a fanáticos de la música como a potenciales usuarios de los servicios móviles de WM, creando un puente entre el entretenimiento y la tecnología financiera.

Implicaciones para el mercado

El retorno de Webtel.mobi a la escena global ocurre en un momento de fuerte competencia en el sector de servicios móviles y de transacciones digitales. El énfasis en inteligencia artificial, plataformas unificadas y facilidad de uso para el cliente minorista se alinea con las tendencias del mercado hacia soluciones más intuitivas, rápidas y accesibles.

El uso de una campaña cultural y musical de alto perfil refuerza la idea de que WM pretende ir más allá de su nicho tradicional y proyectarse a un público amplio. Además, la decisión de vincularse con un evento de la magnitud del último concierto de Oasis en Wembley sugiere que la empresa busca posicionarse en la conversación global con un mensaje de innovación y cercanía al consumidor.

Perspectivas

De concretarse según lo previsto, la culminación de la actualización de interfaz en octubre abrirá un nuevo ciclo operativo para Webtel.mobi. La reanudación de sus actividades de “All Transactions” a nivel mundial podría significar un impulso en el ecosistema de servicios móviles, en un momento en que la digitalización de transacciones sigue creciendo en todos los continentes.

Con su apuesta por unir cultura pop, transparencia en concursos y soluciones tecnológicas avanzadas, WM intenta marcar la diferencia en un sector donde la innovación es el principal motor de competitividad.