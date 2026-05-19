Waleska Ortiz acelera su preparación para buscar el cupo venezolano a Dakar 2026

La atleta venezolana Waleska Ortiz continúa consolidándose como una de las principales promesas del atletismo nacional tras su destacada actuación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde conquistó tres medallas y reforzó sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La corredora nacida en San Salvador, estado Sucre, atraviesa una etapa de crecimiento deportivo marcada por la exigencia física, la disciplina académica y la presión de competir en escenarios internacionales de alto nivel. Apenas semanas después de finalizar la cita suramericana, Ortiz mantiene una rutina intensa entre entrenamientos y estudios, enfocada en alcanzar las marcas necesarias para mantenerse en la ruta olímpica.

La atleta reconoció que el impacto de sus recientes resultados todavía representa un proceso de asimilación personal y profesional. “Los primeros días fue cómo que gané, podía ganar y lo hice. Pero, después me puse a medir y el año pasado quedé prácticamente de milagro entre las primeras adultas y ahora soy campeona suramericana”, rememoró al darse cuenta de su progreso.

En Panamá 2026, Ortiz obtuvo las preseas doradas en los 400 metros libres y en el relevo femenino 4×400 metros, ambas con récord de competencia, además de una medalla de bronce en el relevo mixto 4×400 metros. Los resultados consolidaron su ascenso dentro de la estructura competitiva del atletismo venezolano y fortalecieron su presencia en el ciclo olímpico juvenil.

Un calendario exigente entre las aulas y la pista

El desempeño de la corredora también refleja el desafío que enfrentan los atletas juveniles venezolanos para equilibrar su formación académica con las exigencias del alto rendimiento. Con apenas 17 años, Ortiz cursa la etapa final de bachillerato mientras sostiene una agenda deportiva cargada de entrenamientos y competencias internacionales.

Desde su debut con la selección nacional en los Juegos Bolivarianos Lima 2025, donde obtuvo una medalla de plata y otra de bronce, la velocista ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en lo competitivo como en el aspecto mental.

“Loca sí me estoy volviendo”, comentó entre risas. “Es un poquito complicado porque hay que ir corriendo a los entrenamientos, luego correr para alistarse y salir a clases, y luego terminar corriendo otra vez para entrenar”.

El calendario deportivo de 2026 representa una etapa determinante para la atleta oriental, que busca consolidar su rendimiento en competencias internacionales mientras fortalece su preparación técnica y física. En ese proceso, la confianza adquirida en sus recientes participaciones aparece como uno de los principales activos para afrontar nuevos desafíos.

“En cuanto a la confianza, sí (he ganado) un poquito más, porque en los Bolivarianos corrí contra olímpicas; en los (Juegos) Suramericanos gané, ¿a quién le tengo miedo? a mí, pero eso va mejorando”, añadió.

Dakar 2026 se mantiene como el gran objetivo

La segunda mitad del año marcará un punto decisivo en la carrera de Ortiz. La atleta tendrá dos oportunidades clave para acercarse a la clasificación olímpica juvenil: el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Oregon y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Aunque ambos eventos coinciden en el calendario internacional, un desempeño sobresaliente en cualquiera de las dos competencias podría aumentar sus opciones de integrar la delegación venezolana rumbo a Dakar 2026.

Para Ortiz, el sueño olímpico ha estado presente desde sus primeros años dentro del atletismo competitivo. “Desde que anunciaron los Juegos Olímpicos de la Juventud esa ha sido mi meta. De por sí era en Los Ángeles 2028 desde que era infantil, pero ahora están los de la juventud confirmados. Aquí estamos rompiéndonos el lomo todos los días para que se dé ese sueño”, expresó con ilusión.

El proceso de clasificación para Dakar 2026 presenta características distintas a otros eventos del ciclo olímpico. El Comité Olímpico Internacional estableció un modelo invitacional basado en criterios de universalidad y participación, dejando de lado el esquema tradicional sustentado exclusivamente en marcas deportivas.

En ese contexto, la presencia de Ortiz en la cita olímpica juvenil dependerá también de la evaluación final realizada por la Federación Venezolana de Atletismo, organismo encargado de definir la representación nacional en la competencia.

Mientras espera esa decisión, la corredora venezolana mantiene el enfoque en su preparación diaria y en la posibilidad de seguir ampliando un palmarés que, a su corta edad, ya la ubica entre las figuras emergentes más destacadas del atletismo nacional.