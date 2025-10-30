ViewSonic amplía su presencia en América Latina con la nueva serie VX29 de monitores gaming

Brea, CA – ViewSonic Corp., proveedor global líder de soluciones visuales y edtech, anunció la expansión de su portafolio en América Latina con el lanzamiento de la serie VX29, una nueva línea de monitores gaming que combina rendimiento, diseño y accesibilidad. Esta familia de productos está compuesta por los modelos VX2729 de 27 pulgadas y VX2429 de 24 pulgadas, ambos con resolución Full HD (1920×1080) y panel IPS, pensados para ofrecer una experiencia fluida y versátil que se adapta al trabajo, los estudios y el entretenimiento.

Una apuesta para el mercado latinoamericano

Con este lanzamiento, ViewSonic refuerza su estrategia en la región, ofreciendo monitores de alto desempeño y precio competitivo, especialmente diseñados para los consumidores que buscan equipos confiables para distintas tareas diarias. La serie VX29 está orientada a gamers ocasionales y principiantes, pero también a usuarios que necesitan una pantalla eficiente para sus actividades laborales o académicas.

Ambos modelos ofrecen una tasa de refresco de 200 Hz y un tiempo de respuesta de 1ms (MPRT), garantizando una visualización fluida, nítida y sin desenfoques. Estas características permiten disfrutar de juegos de acción rápida, sin sacrificar calidad en la reproducción de colores ni comodidad en el uso prolongado.

Diseño elegante y experiencia inmersiva

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su diseño ultradelgado y sin marco en tres lados, que minimiza las distracciones visuales y potencia la experiencia inmersiva, especialmente en configuraciones de múltiples pantallas.

La incorporación de la tecnología AMD FreeSync™ Premium permite eliminar la fragmentación de imagen y los saltos de cuadros, ofreciendo un juego más estable y sin interrupciones. Además, la tecnología IPS garantiza ángulos de visión amplios y colores precisos, características esenciales para quienes trabajan en diseño, creación de contenido o edición de video.

Enfoque en la comodidad visual y la conectividad

ViewSonic ha incorporado en los modelos VX2729 y VX2429 varias tecnologías orientadas al bienestar visual. Ambos cuentan con Flicker-Free y filtro de luz azul, funciones diseñadas para reducir la fatiga ocular durante largas sesiones frente a la pantalla, ya sea en el trabajo, las clases en línea o los juegos nocturnos.

En términos de conectividad, los monitores incluyen entradas HDMI y DisplayPort, lo que permite una conexión sencilla a consolas de videojuegos, laptops y computadoras de escritorio. También ofrecen compatibilidad con montajes VESA, brindando mayor flexibilidad para adaptar el monitor a escritorios de trabajo o espacios gaming personalizados.

Un producto pensado para las necesidades locales

El lanzamiento responde a las tendencias de uso en América Latina, donde los usuarios valoran equipos multifuncionales que se ajusten a su ritmo de vida. En palabras de Ricardo Lenti, gerente general de ViewSonic Latinoamérica, los nuevos modelos VX fueron diseñados teniendo en cuenta esa demanda.

“Estos nuevos modelos VX ofrecen un valor atractivo para quienes buscan un monitor que satisfaga las necesidades de quienes buscan un equilibrio entre sus tareas diarias y gaming”, afirmó Ricardo Lenti, gerente general de ViewSonic Latinoamérica. “En Latinoamérica, muchos usuarios buscan un monitor que les sirva para la escuela o el trabajo durante el día, pero que también les permita jugar a sus juegos favoritos por la noche. La serie VX29 ofrece un rendimiento ágil, imágenes nítidas y un diseño que complementa la mayoría de las configuraciones. Tanto el VX2729 como el VX2429 cuentan con características y un precio que los convierten en una excelente opción para quienes se inician en el mercado de monitores gaming”.

Especificaciones técnicas principales

Monitor VX2729

Resolución Full HD (1920×1080)

Pantalla de 27 pulgadas

Panel IPS con tasa de refresco de 200 Hz

Tecnología AMD FreeSync™ Premium

1ms (MPRT) de tiempo de respuesta

Entradas HDMI y DisplayPort

Diseño sin marco en tres lados y compatibilidad VESA

Monitor VX2429

Resolución Full HD (1920×1080)

Pantalla de 24 pulgadas

Panel IPS con tasa de refresco de 200 Hz

Tecnología AMD FreeSync™ Premium

1ms (MPRT) de tiempo de respuesta

Conectividad HDMI y DisplayPort

Diseño sin marco en tres lados para una visualización inmersiva

Innovación accesible para gamers y profesionales

Con la serie VX29, ViewSonic reafirma su compromiso de democratizar la tecnología visual en América Latina, ofreciendo productos que combinan rendimiento, diseño moderno y precios accesibles. Estos nuevos modelos buscan brindar una transición fluida entre trabajo, estudio y entretenimiento, respondiendo a la creciente demanda de monitores multifuncionales en la región.

La serie ya está disponible en mercados seleccionados de Latinoamérica, sujeta a disponibilidad local, y representa una nueva apuesta de ViewSonic por consolidar su liderazgo en el segmento de monitores accesibles y de alto rendimiento.