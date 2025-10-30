SKYX firma acuerdo con Global Ventures Group para implementar tecnologías inteligentes en proyectos inmobiliarios del Medio Oriente

Miami, EE. UU. – La compañía tecnológica SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX), también conocida como SKYX Technologies, anunció la firma de un acuerdo estratégico con la firma estadounidense e internacional Global Ventures Group, con sede en Chicago, Illinois.

El objetivo del acuerdo es implementar las avanzadas soluciones de hogar y edificio inteligente de SKYX en proyectos residenciales, comerciales y hoteleros del Medio Oriente, incluyendo desarrollos en Arabia Saudita y Egipto.

Este convenio representa un avance importante en la estrategia de expansión global de SKYX, que busca establecer un nuevo estándar de seguridad, conectividad y eficiencia en hogares y edificaciones. La empresa, reconocida como una plataforma tecnológica altamente disruptiva, cuenta con más de 100 patentes otorgadas y pendientes a nivel mundial y más de 60 sitios web especializados en iluminación y decoración del hogar.

Alcance del acuerdo y despliegue de productos

Según la información divulgada, Global Ventures Group planea implementar las tecnologías inteligentes de SKYX en decenas de miles de viviendas y habitaciones de hotel durante el curso del acuerdo.

Por su parte, SKYX espera suministrar cientos de miles de productos destinados a atender el crecimiento de los proyectos inmobiliarios en el Medio Oriente, una región que experimenta un fuerte auge en infraestructura moderna y desarrollo urbano de alta gama.

Los productos incluyen la plataforma integral de hogar inteligente de SKYX, sistemas de iluminación de techo plug & play, ventiladores de techo, luces empotradas, luces de emergencia, señales de salida (EXIT), luminarias interiores y exteriores, y espejos LED enchufables, entre otros dispositivos avanzados.

Además, la empresa prevé oportunidades de ingresos recurrentes a largo plazo a través de servicios de monitoreo, suscripciones y soluciones basadas en inteligencia artificial, junto con actualizaciones, intercambiabilidad de productos e integraciones de plataforma para futuros desarrollos.

Declaraciones de los directivos

El fundador y director ejecutivo de Global Ventures Group, Randall Langer, expresó su entusiasmo por la alianza con SKYX:

“We are excited to collaborate with SKYX to bring their smart home and innovative technologies into our upcoming Middle East projects in Saudi Arabia and Egypt. As the founder of the Global Ventures Group and as a member of the U.S. Chamber of Commerce, our goal is to deploy leading and highly disruptive U.S. technologies into international projects. By integrating SKYX’s technologies in the Middle East, we are advancing the standards of safety, convenience, and design for communities throughout the region, and we look forward to expanding this collaboration and related initiatives with SKYX throughout future developments.”

Langer, quien también es miembro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, participa en iniciativas enfocadas en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). Destacó que la asociación busca introducir tecnologías estadounidenses altamente innovadoras en mercados internacionales en expansión.

Por su parte, Rani Kohen, fundador y presidente ejecutivo de SKYX Platforms, resaltó la importancia de esta colaboración:

“We are excited to be working with a prominent U.S. and international developer such as the Global Ventures Group. We look forward to collaborating with them on international projects to enhance the value of buildings and hotel projects in the region while creating safer, advanced, and smart homes and buildings for the future.”

Kohen subrayó que esta cooperación permitirá a SKYX fortalecer su presencia internacional, además de aumentar el valor, la seguridad y la innovación en los desarrollos inmobiliarios de la región.

Innovación, crecimiento y visión tecnológica

El acuerdo entre SKYX y Global Ventures Group consolida la posición de la compañía como líder en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción y el diseño arquitectónico.

SKYX impulsa una visión centrada en simplificar la integración de tecnologías inteligentes en el entorno construido, promoviendo hogares y edificios más seguros, cómodos y sostenibles.

En los últimos años, la empresa ha ampliado su portafolio de patentes y productos orientados tanto al consumidor residencial como al sector hotelero y comercial. Su expansión hacia Arabia Saudita y Egipto coincide con los ambiciosos planes de desarrollo urbano y turístico que están transformando el panorama económico del Medio Oriente.

Con esta alianza, SKYX se posiciona como un actor clave en la transformación digital del sector inmobiliario, mientras que Global Ventures Group reafirma su compromiso de llevar innovación estadounidense a proyectos internacionales de alto impacto.