Venezuela vs. Guayana: Vuelve a estallar la disputa territorial por Guayana-Iquipa

Y detrás del combustible del choque, enormes recursos minerales y ambientales, así como petróleo y gas marinos.

[20 Febbraio 2023]

El 17 de febrero marca el 57 aniversario de la firma de la Convención de Ginebra que define las fronteras actuales entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela e hizo un llamado al Gobierno de Guyana a celebrar lo que considera un «acuerdo internacional vinculante». entre las partes». Venezuela lo refutó de inmediato en un comunicado de que el acuerdo sí define las “condiciones para la honesta observancia de la resolución de las depredaciones fraudulentas perpetradas contra nuestra patria por las potencias imperialistas a través del laudo arbitral de París de 1899”. al condenar la conducta injusta y falsa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con motivo del fraude arbitral en París en 1899, que facilitó la confiscación de una vasta extensión de tierra (159.542 kilómetros cuadrados), conocida como Guayana Equipa »y que los venezolanos llaman El Esequibo.

En noviembre de 2022, la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó objeciones preliminares a la solicitud de la República Cooperativa de Guyana de los derechos de Guyana Equipa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En la corte, Rodríguez explicó, “El laudo arbitral hecho en París en 1899 es ilegal, porque Venezuela no estuvo presente; Cuando se concluyó, Guyana no existía como sujeto de derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra surgió como resultado del argumento de que el laudo arbitral era inválido”. Además, Venezuela argumenta que “la CIJ no tiene jurisdicción en este caso, porque las partes en la Convención de Ginebra han establecido que la vía La única solución a la disputa territorial es la solución amistosa. La posición de la República Bolivariana de Venezuela, suficientemente sustentada en los archivos históricos, es que Guayana Esequiba forma parte del territorio venezolano desde su formación como Como Capitanía General del Reino de España en 1777 y lo ocupaba cuando nació como república en 1811, y que la Convención de Ginebra de 1966 dejó tras de sí una decisión El Fraudulento Arbitraje de París de 1899».

El gobierno de Georgetown, encabezado por el Partido Progresista del Pueblo/CIVIC (afiliado al Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros), vuelve a chocar en temas territoriales con el gobierno «socialista» de Caracas y Guyana alegando que la Convención de Ginebra «fue concluida en vísperas de la independencia de nuestro país entre el Reino Unido, Venezuela y la Guayana Británica, regula la resolución de la disputa surgida a raíz del infundado y mal escogido argumento venezolano de que el laudo arbitral de 1899 era “nulo e inválido”. Levantó el bloqueo contra la independencia de Guyana que Venezuela, con ambición imperial, había tratado de levantar. En virtud del Acuerdo de Ginebra, esta disputa se encuentra ahora, con el consentimiento de la comunidad internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, en la que Guyana tiene absoluta confianza en su defensa imparcial e independiente del estado de derecho internacional. Venezuela ha intentado a lo largo de los años socavar el acuerdo y especialmente frustrar la resolución de la disputa a través de los tribunales incluso cuando, como ahora, se ve obligada a participar.

El 7 de enero de 2021, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmando que “está en sus manos reactivar el diálogo y continuar el conflicto regional por la vía pacífica”. Luego envió una carta al presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdelkawi Ahmed Yusuf, negando la posibilidad de realizar una audiencia virtual en Venezuela y Guyana el 15 de enero porque Venezuela dijo que no reconocía la jurisdicción de la corte.

Detrás de esta confrontación regional se encuentran vastos recursos de petróleo y gas (en tierra y mar adentro), minería, madera y agua. Esto ha sido reconocido por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, destacando lo siguiente: “Mientras Guyana continúa con el desarrollo legítimo de sus recursos, hoy es apropiado enfatizar que el Acuerdo de Ginebra no impone ninguna obligación a Guyana de abstenerse del desarrollo económico en ninguna parte. de su territorio, o en cualquier área marítima relevante. Cualquier intento unilateral por parte de Venezuela de restringir el ejercicio de la soberanía y los derechos soberanos de Guyana sería totalmente incompatible con la Convención de Ginebra y las normas del derecho internacional. En el día del aniversario de ese histórico acuerdo, Guyana cree que no puede ser saludada por nuestra hermana República Más allá del pleno cumplimiento de sus términos, incluido el Artículo IV, Párrafo 2, por el cual el Secretario General de las Naciones Unidas elegirá a la Corte Internacional de Justicia como medio para la resolución final y definitiva. solución vinculante a la disputa. Guyana espera que Venezuela regrese a los procedimientos judiciales del Acuerdo de Ginebra en su abdicación de su antiguo objetivo imperial. Venezuela.»

La respuesta del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, no fue para nada conciliadora: «Venezuela se compromete a defender su soberanía y proteger sus derechos históricos sobre Guayana Iquipa, con la visión puesta en el renacimiento del Estado. La Cancillería de Caracas agregó en un comunicado: “Es asombroso que el Gobierno de Guyana acuse falsamente” a Caracas de socavar el mencionado acuerdo y, por el contrario, asevere con descaro que el mismo no impide actos de enajenación, explotación y explotación activa y arbitraria. degradación de la tierra, que abusivamente van más allá de cualquier formulación Una administración que respete la realidad de los territorios en disputa”.

Y para hacerle entender al pequeño y pacífico país de Guyana con quién está tratando y cuáles son sus peligros, el General Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela advirtió: ¡El Esequibo es nuestro! Hay muchas razones jurídicas e históricas, pero también un gran deseo de defender lo nuestro: ¡el sol de Venezuela brilla en el Esequibo! ».

Guyana Guyana Iquipa – Essequibo es una zona rica en recursos naturales que ha estado en disputa desde el siglo XIX. En 1899, el tribunal arbitral de París falló a favor del Reino Unido, entonces el poder colonial de la Guayana Británica, negando a Venezuela lo que Caracas había reclamado como territorio que había poseído desde 1777. Caracas apeló el fallo ante las Naciones Unidas, que apeló el fallo. en 1966. Lo declaró «nulo e inválido», lo que llevó a las partes a firmar la Convención de Ginebra, a través de la cual se comprometieron a encontrar una solución consensuada a la disputa regional. Pero Guyana, después de independizarse, se negó a aceptar cualquier decisión que no sea la del arbitraje en París porque. De aceptarse, los reclamos territoriales de Venezuela lo reducirían a una pequeña franja de tierra y le negarían un área costa afuera en la que se han descubierto abundantes reservas de hidrocarburos.

Venezuela considera a Guyana más que un invento colonial británico y lo acusa: “Guyana sabe muy bien que hasta 1966 ni siquiera soñaba con nacer como un estado independiente, sin embargo, Venezuela tiene títulos históricos y legales indiscutibles que prueban que Guayana Equipa le pertenece. El único objetivo del Imperio Británico era despojar a “Venezuela es despojada de su territorio, sus recursos robados y saqueados. Georgetown ha intentado unilateralmente abstraerse de la Convención de Ginebra, con una interpretación legal generada y financiada por las multinacionales petroleras. Instamos Guyana a tomar en serio sus responsabilidades internacionales».

Aparte de que, históricamente, los verdaderos dueños de esas tierras fueron los pueblos indígenas que las habitaron (y aún lo hacen) antes de la llegada de los conquistadores españoles, británicos, holandeses y franceses, probablemente nadie hablará de Guayana-Guayana- equipa. – Si el Esequibo no estuviera repleto de recursos minerales y bosques, es muy difícil desentrañar la historia de una región que una vez fue controlada por los imperios español, holandés y luego británico, con este último comisionado en 1899 y opuesto por Venezuela Bell 63 años luego dice que el acuerdo se alcanzó de manera fraudulenta y gracias a la colusión de los delegados británicos y el juez ruso Fyodor Martens.

El Acuerdo de Ginebra llegó en 1966 con la independencia de Guyana, mientras que la Guayana Holandesa (ahora Surinam) todavía existe y la Guayana Francesa todavía existe en la actualidad. El acuerdo, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966 por Venezuela y el Reino Unido, junto con la Guayana Británica (próxima a ser independiente), establece que el Esequibo será administrado por Guayana pero su soberanía es disputada por Venezuela, por lo que la situación no no ocurrió. A resolver en un plazo de 4 años con un nuevo tratado. Lo que no pasó. Entre 1983 y 1999, ambos países intentaron resolver el conflicto a través del llamado Mecanismo de Buenos Oficios de la ONU, un sistema para la resolución pacífica de disputas territoriales a través de un «buen oficial» elegido y aceptado por ambas partes.

El conflicto entre los dos países, teóricamente unidos por una ideología socialista, se intensificó en 2015, cuando ExxonMobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento petrolífero. En el Océano Atlántico, precisamente en el área que se enmarca dentro de la histórica disputa territorial. Las exploraciones se realizaron con el apoyo del Gobierno de Guyana, lo que provocó el clamor de Venezuela y un nuevo intento fallido de reconciliación por parte de Naciones Unidas. Luego de eso, Guyana -que, de ser aceptada por las tesis de Caracas, sería prácticamente anexada a Venezuela- solicitó unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre la disputa territorial de manera «final». Mientras tanto, ExxonMobil continúa perforando en busca de petróleo y gas, que Venezuela considera ilegal. Pero Guyana, considerado el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití (aunque no se acerca a los niveles haitianos de pobreza, violencia y hambre), está desesperado por los ingresos del petróleo.

Venezuela lo arroja sobre el nacionalismo antiimperialista y los mapas oficiales publicados por el gobierno identifican a Guayana-Iquipa como un «territorio reclamado». La situación “olvidada” que, mientras el mundo se distrae con otras guerras y parece haberse olvidado de la Venezuela de Maduro, también puede desembocar en un nuevo conflicto por el petróleo.