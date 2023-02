Putin: «Probaremos armas nucleares, pero no las usaremos primero» – Mundo

“El objetivo de Occidente es llevar a Rusia a una derrota estratégica, quieren eliminarnos para siempre. ellos no se dan cuenta Lo que está en juego es la existencia misma de Rusia. Pero nosotros «Conseguiremos nuestros objetivos». Vladimir Putin habla durante 1 hora y 45 minutos en la Asamblea Federal de Moscú y repasa la guerra en Ucrania y la situación económica y social en Rusia. Y el presidente ruso añade: “Hablo en un momento muy complejo y crucial de cambios radicales que determinarán el futuro de nuestro país y de nuestro pueblo”. Como le recuerda Putin a Italia: “Rusia sabe ser amiga y cumplir su palabra, como lo demuestra nuestra asistencia a países europeos, como Italia, durante el momento más difícil de la pandemia de Covid.así como ayudaremos en zonas sísmicas”.

Rusia está «suspendiendo» la implementación de START, el último tratado de reducción de armas nucleares aún en vigor con los Estados Unidos, porque no permite que los inspectores estadounidenses visiten los sitios nucleares de Rusia. Mientras que Washington está decidido a infligir una «derrota estratégica» a Moscú. dijo el presidente Putin. «Estamos suspendiendo el tratado, pero no retirándonos de él», dijo Putin. El presidente ruso hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a Rosatom para que se preparen para las pruebas de armas nucleares. No lo usaremos primero., Pero si Estados Unidos lo va a hacer, tenemos que estar preparados. «Nadie debe hacerse ilusiones: la paridad estratégica no debe romperse», dijo Putin.

reacciones Define el discurso del presidente ruso reacción estadounidense. Nadie ataca a Rusia. hay una especie de Lo absurdo de la idea de que Rusia está bajo algún tipo de amenaza militar dijo a los periodistas el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

A un año del inicio de la invasión No vemos ninguna señal de la voluntad de Putin de hacer las paces. Al contrario, se está preparando para una nueva guerra, preparando más fuerzas y estableciendo contactos con Corea del Norte e Irán para obtener armas. Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg Durante una rueda de prensa con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell y el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. “Nadie atacó a Rusia, son los agresores. La responsabilidad de escalar la guerra recae en Putin”, agregó Stoltenberg. «Putin aumenta su capacidad militar, no quiere paz, sino guerra. Es por eso que necesitamos aumentar nuestro apoyo a Ucrania. Si Putin gana, todos estarán en peligro. Rusia decidió invadir Ucrania y Ucrania tiene derecho a defenderla y nosotros tenemos derecho a apoyarla. «Enviaremos armas más avanzadas» a Kiev, agregó. Stoltenberg Destacando que, junto a la Unión Europea, están discutiendo un aumento en la producción de equipo militar y municiones, «también a través de compras conjuntas».

fuerza militar «La fuerza de disuasión nuclear rusa está equipada con un 90 por ciento de armas avanzadas: un nivel que debería extenderse a todo el ejército”, enfatiza Putin. Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. «Cuantos más sistemas de largo alcance utilicen, más tendremos que mantener la amenaza alejada de nuestras fronteras.es claro y natural. El objetivo de Occidente es llevar a Rusia a la derrota estratégica, quieren eliminarnos para siempre. No se dan cuenta de que la existencia misma de Rusia está en juego.– continúa el líder ruso. Según Botem, Rusia quería una solución pacífica en Ucrania para evitar una intervención militar, pero Occidente estaba jugando «cartas falsas» para engañar a Moscú. Rusia está produciendo nuevas tecnologías que “mejorarán la preparación para el combate del ejército y la marina”. dijo el presidente en su discurso sobre el estado de la nación. «Estas tecnologías existen, y el ritmo de su producción y aplicación está mejorando».

Ucrania Ucrania «quiere tener armas nucleares No teníamos dudas de que en febrero tenían preparadas operaciones punitivas en el Donbass, donde ya habían llevado a cabo bombardeos, y esto era contrario a la resolución de la ONU. Ellos comenzaron la guerra, usamos la fuerza para detener la guerra. Kiev quería atacar no solo el Donbass, sino también Crimea. «Occidente ha preparado a Ucrania para una gran guerra y lo reconoce hoy. Occidente ya ha gastado 150.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, el flujo de dinero no disminuye». «El pueblo ucraniano es rehén del régimen nazi en Kiev». No estamos en guerra con el pueblo de Ucrania.: Putin dijo. acusó al jefe del Kremlin Kiev y sus protectores occidentales «ocuparon el país política, militar y económicamente».Después de afirmar que el régimen de Kiev estaba «manteniendo a su propio pueblo como rehén».

«NoEn la década de 1930, Occidente allanó el camino para el nazismo en Alemania y «está haciendo lo mismo ahora en Ucrania». Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin Frente al Parlamento. Putin Acusó a Occidente de apoyar a la milicia nazi en Ucrania porque A los occidentales «no les importa nada y están listos para usar a cualquiera» contra Rusia “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen…”. Esto es lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin al hablar sobre la difusión de nuevas teorías de género en Occidente. «También hay sacerdotes que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo», añadió. «Estamos obligados a proteger a nuestros niños y lo haremos. Protegeremos a nuestros niños de la degradación y la degradación».: Vladimir Putin dijo esto en su discurso ante la Asamblea Federal, denunciando la «catástrofe espiritual en Occidente», donde se proclama «la destrucción de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversión y el abuso de los niños, incluso la pedofilia». norma en sus vidas, y los sacerdotes están obligados a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo.

«La economía rusa ha superado todos los riesgos», dijo. Destacando, entre otras cosas, que la caída del PIB en 2022 fue del 2,1% frente a la mucho peor previsión para marzo de 2022, tras el inicio de la operación militar en Ucrania. Tenemos todo para garantizar la seguridad y el desarrollo del país. añadió. “El objetivo estratégico es llevar nuestra economía a nuevas fronteras. Es un momento de desafíos y posibilidades. Nuestras vidas dependen de cómo lo logremos”. Ampliaremos la cooperación económica con otros países. Y construiremos nuevos corredores logísticos”. “Gracias a la buena balanza de pagos de Rusia, no necesitamos agacharnos y mendigar dinero en el extranjeroLa Federación Rusa ha destinado más de un billón de rublos para apoyar su economía para contrarrestar las sanciones (occidentales): el dinero que se recaudará no será a través de emisiones (de valores) sino con una fuerte contribución del mercado: dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, hablando al parlamento, TASS citó al jefe del Kremlin y agregó que Muchas industrias en el último año no solo no redujeron su producción, sino que la aumentaron., y que la agricultura también mostró un crecimiento de dos dígitos”. Hoy a estas cuatro regiones «en Ucrania (ed.)» con nuestro apoyo directo, quiero decirles que ahora estamos con ustedes, Haremos todo lo posible para que la paz y la recuperación social y económica regresen a nuestras tierras para reiniciar negocios y empleos. Y construiremos carreteras modernas, como en Crimea. “Quien trajo dinero al exterior fue saqueado y robado y perdió todo, debe haber estado guardando recursos legales”.. Agregaré un pequeño detalle: ninguno de los simples ciudadanos del país siente pena por los que perdieron su capital en el extranjero, por los que compraron yates y cuyo dinero ahora está congelado”, dijo Putin, y agregó que “para Occidente son segundos”. -ciudadanos de clase. Pero hay otra opción: trabajar para un país, y hay muchos empresarios de este tipo, y aquí está el futuro de los negocios.En lugar de producir tecnología y crear puestos de trabajo en Rusia, los grandes empresarios han estado invirtiendo en yates en el extranjero”.. Un ataque abrasador contra los oligarcas que se han enriquecido desde la temporada de privatizaciones de la década de 1990, cuando las empresas estatales fueron vendidas «casi por nada». Refiriéndose a la confiscación de yates y otros bienes de los oligarcas rusos en el extranjero, Putin agregó: “Ninguno de los ciudadanos comunes siente pena por aquellos que han perdido su capital, yates y mansiones en el extranjero.“.” No supliques (a Occidente) que te devuelvan el dinero -insistió Putin-, no inviertas en el extranjero sino en Rusia. El estado y la sociedad te apoyarán.

«La mayoría absoluta de los rusos expresó su apoyo a la operación militar especial.“El Mar de Azov ha vuelto a ser el mar interior de Rusia”, dijo, subrayando.Occidente no solo ha desatado la guerra militar y cibernética y no ha logrado nada y no logrará nada. Luego nos impuso sanciones que provocaron aumento de precios y pérdida de empleos, ellos son víctimas de sus decisiones y los ciudadanos lo saben.«. Añadió que «las elecciones de septiembre y las elecciones presidenciales de 2024 se realizarán dentro de la ley“.” En defensa de Rusia todos debemos coordinar nuestras fuerzas y nuestros derechos para defender el derecho supremo e histórico: El derecho de Rusia a ser fuerte“.”Rusia nos fue heredada por nuestros antepasados, y debemos preservarla y transmitirla a las generaciones futuras.. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad de defender nuestro país. Y liquidar la amenaza del régimen neonazi. “Las sanciones contra Rusia son solo un medio, mientras que el objetivo, como declaran los propios líderes occidentales, cito directamente:“ hacer sufrir a nuestros ciudadanos. «Este es el tipo de ‘humanistas’. Quieren hacer sufrir a la gente para desestabilizar nuestra sociedad desde dentro», continuó Putin. Pero sus cálculos no rindieron frutos.” “Rusia responderá a cualquier desafío. Porque todos somos un solo país. Somos un gran pueblo unido. Confiamos en nuestra fuerza. La verdad está con nosotros. Gracias”. Así que el presidente ruso, Vladimir Putin, cerró su discurso ante la Asamblea Federal después de aproximadamente una hora y 45 minutos.