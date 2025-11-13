Venezuela viaja con equipo completo de canotaje velocidad a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Caracas — Venezuela competirá con equipo completo en las pruebas de canotaje velocidad de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, que se desarrollarán del 25 al 28 de noviembre en la Escuela Naval de Perú, ubicada en La Punta, Lima. La delegación nacional, integrada por 12 piragüistas, llega a esta cita con expectativas de podio y con una preparación estratégica que ha marcado un año significativo para la disciplina.

Composición del equipo venezolano

La Federación Venezolana de Canotaje confirmó que el país estará representado por cuatro atletas en la modalidad de canoa y ocho en kayak, lo que permitirá cubrir las 13 pruebas programadas. En canoa competirán los juveniles Verónica Garrido, Luismary Santamaria, Jeremi Iglesia y Reinaldo Arguello.

En kayak lo harán los hermanos Yocelin, Wuillianny y Cristian Canache, acompañados por Mara Guerrero, Angélica Jiménez, Ulice González, Daniel Román y Ray Acuña.

La secretaria general de la Federación Venezolana de Canotaje, Ana Rivero, destacó el talento emergente entre los representantes juveniles, especialmente por su desempeño reciente en competencias internacionales. “El equipo criollo participará en 13 pruebas, donde asistirán con cuatro atletas juveniles en la canoa, entre ellos resaltan el medallista panamericano junior Reinaldo Arguello y Jeremy Iglesias, este último es una promesa del canotaje, ya que logró todos los tiempos estipulados, es una gran promesa para nuestro deporte, esta será su primer evento internacional”, afirmó.

Expectativas de resultados y análisis competitivo

El presidente de la federación, el exatleta olímpico José Giovanny Ramos, aseguró que el objetivo principal será superar la actuación lograda en la edición anterior de los Juegos Bolivarianos, donde Venezuela obtuvo siete medallas de plata. “La expectativa de nosotros es mejorar los resultados de la cita pasada bolivariana, donde obtuvimos 7 medallas de plata. Aspiramos estar en el podio en las 13 pruebas donde competiremos”, afirmó.

Ramos destacó que el equipo llega fortalecido tras un año en el que la preparación en altura fue clave para elevar el rendimiento competitivo. Recordó que la primera fase se realizó en marzo, en Paipa, Colombia, un ciclo que, según él, generó resultados tangibles. “La primera fue en el mes de marzo en Paipa, Colombia, la cual nos generó un gran resultado en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con una presea de bronce, la primera en una cita junior. Habían pasado 11 años que no subíamos a un podio panamericano. Luego en el Campeonato Panamericano adulto teníamos 12 años que no lográbamos una dorada en ese tipo de citas y también pudimos ver a nuestros rivales directos que enfrentaremos en la justa bolivariana”.

La preparación continuó en octubre con un segundo ciclo en altura, etapa que permitió afinar detalles técnicos antes del viaje a Lima. “Luego tuvimos la segunda preparación en altura, en el mes de octubre, para terminar de finiquitar los detalles técnicos donde obtuvimos mejores resultados. Un equipo que está listo para pelear y los países van a tener que remar rápido porque Venezuela está preparada para conquistar todas las medallas. Agradecemos el apoyo del Comité Olímpico Venezolano y al ministro del Deporte Franklin Cardillo”, señaló Ramos.

Nuevas modalidades y cambios en el formato competitivo

Esta edición de los Juegos Bolivarianos marca un cambio significativo para el canotaje velocidad, que por primera vez competirá exclusivamente en la distancia de 200 metros. Además, se incorporarán tres modalidades mixtas inéditas:

Kayak doble mixto

Kayak cuádruple mixto

Canoa doble mixta

Estas variantes abren nuevas oportunidades tácticas para la delegación venezolana y permiten diversificar la estrategia de participación en pruebas rápidas y de alta coordinación.

Preparación final y proyección deportiva

De acuerdo con el cuerpo técnico, el equipo venezolano cumplió todas las marcas y estándares establecidos para esta temporada, consolidando la preparación esperada antes de la cita internacional. La delegación llega con un plan competitivo robusto, respaldado por un año de ajustes técnicos, preparación física especializada y resultados concretos en competencias previas.

El desempeño del canotaje velocidad en Ayacucho–Lima 2025 será un indicador clave del avance de Venezuela en esta disciplina dentro del ciclo panamericano, al tiempo que contribuirá a evaluar el potencial del país en futuras competencias continentales y mundiales.