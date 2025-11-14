Syncron impulsa su expansión en Norteamérica ante el aumento de la demanda de soluciones posventa

Syncron, líder global en soluciones inteligentes de Service Lifecycle Management (SLM), anunció una serie de iniciativas destinadas a acelerar su crecimiento en Norteamérica, en un momento en que los fabricantes de la región enfrentan transformaciones profundas en el ecosistema de servicios. El comunicado, emitido desde Estocolmo el 13 de noviembre de 2025, destaca nuevas inversiones, acuerdos comerciales claves y cambios en su liderazgo dirigidos a reforzar la operación regional.

La compañía, con una sólida trayectoria en Europa y una base global de clientes, ha intensificado su estrategia para atender las exigencias del mercado posventa norteamericano. En el centro de este impulso se encuentra la reciente designación de Josh Weiss como CEO, Risa Sparks como directora financiera y Mark Dabe como vicepresidente de Ventas para Norteamérica. Estas incorporaciones apuntan a profundizar la capacidad de Syncron para acompañar a los OEMs y distribuidores que buscan optimizar sus operaciones y aumentar la resiliencia de sus negocios.

Fabricantes bajo presión y oportunidad para el mercado posventa

Weiss describió el contexto que viven hoy los fabricantes, marcado por incertidumbres económicas y cambios estructurales en la industria. El ejecutivo destacó:

“Manufacturers are under pressure from every angle—tariffs, inflation, electrification, shifting customer expectations. As a reliable source of margin, customer loyalty, and long-term growth, aftermarket gives them much-needed stability when other parts of the business are in flux,” afirmó.

Agregó además: “We see a huge opportunity to help North American OEMs get their aftermarket strategy right so they can drive growth, not just manage risk.”

Estas declaraciones reflejan la convicción de Syncron de que el mercado posventa se perfila como un pilar estratégico para los fabricantes, no solo por su potencial de rentabilidad, sino también por su capacidad para estabilizar ingresos en un entorno de alta volatilidad.

Nuevas alianzas y renovación de contratos clave en Norteamérica

Entre los avances comerciales más recientes, Syncron confirmó la renovación de su contrato con Ford para continuar gestionando su programa global de Retail Inventory Management (RIM) mediante la solución Dealer Parts Planning. Este acuerdo, que fortalece una relación de largo plazo, subraya la capacidad de Syncron para ofrecer eficiencia y visibilidad en la planificación de inventarios a nivel global.

La empresa también ha establecido una nueva asociación con un fabricante emergente de vehículos eléctricos, considerado un disruptor en el sector EV. Este nuevo cliente adoptará Syncron Warranty como plataforma para escalar sus operaciones de servicio y mejorar su eficiencia operativa.

Asimismo, Syncron firmó un acuerdo con un fabricante líder mundial de vehículos todoterreno y recreativos, ampliando así su presencia en sectores como automoción, powersports e industrias pesadas. Estas alianzas consolidan la reputación de la compañía como socio confiable para las marcas líderes en el mercado industrial estadounidense.

Reconocimientos y nuevos hallazgos sobre el sector posventa

El crecimiento y desempeño de Syncron también han sido reconocidos con el premio IDC CX CSAT Award en la categoría de Operaciones de Servicio Posventa, distinción que resalta la calidad de experiencia entregada a los clientes en un mercado cada vez más competitivo.

Este impulso coincide con la publicación del informe “The State of the Aftermarket 2025”, en el que Syncron expone un incremento en la inversión de los fabricantes en el sector posventa, junto con la urgencia de integrar procesos históricamente desconectados. El documento concluye que la industria está transitando de un enfoque meramente operativo hacia una visión estratégica que prioriza la eficiencia, la inteligencia y la experiencia del cliente.

Claire Rychlewski, directora de ingresos de la compañía, señaló al respecto:

“We’re seeing North American OEMs take bold steps to future-proof their aftermarket business,” afirmó.

“They’re investing in visibility, intelligence, and platform capabilities to improve service, protect margin, and drive customer loyalty at scale. Syncron is proud to be their partner on that journey.”

Sin perder de vista su alcance global

Aunque su expansión norteamericana es un foco clave para los próximos años, Syncron mantiene una presencia sólida en Europa, Asia-Pacífico y América Latina. Sus plataformas impulsan operaciones posventa en sectores como automoción, agricultura, construcción, minería y manufactura industrial, demostrando su alcance global y su capacidad para atender industrias de alta complejidad.

Con estas iniciativas, Syncron busca consolidar un ecosistema tecnológico que permita a los fabricantes enfrentar de manera más efectiva los desafíos de un entorno cada vez más competitivo, impulsando modelos de servicio más inteligentes, integrados y rentables.