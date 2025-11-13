Venezuela apuesta por el oro en golf en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Caracas — Con una delegación compuesta por atletas consolidados y en pleno crecimiento competitivo, Venezuela afrontará el reto del golf en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con el objetivo de pelear por las medallas. Los seleccionados nacionales —Vanessa Gilly, Manuel Torres y José Miguel Ramírez— se medirán con los mejores jugadores de la región en el histórico Lima Golf Club, un escenario reconocido por su exigencia técnica y su tradición centenaria.

Presentados por el Comité Olímpico Venezolano, los tres golfistas llegan respaldados por sus actuaciones más recientes y por la confianza de la Federación Venezolana de Golf. Su presidente, Flipe Rodríguez, destacó tanto la preparación como el potencial competitivo de la tripleta criolla. “Nos sentimos seguros de la gran oportunidad que tienen estos tres jugadores: Manuel Torres, profesional en el tour mexicano. Obteniendo primeros lugares en competencias nacionales e internacionales. Una gran relación con Venezuela. José Miguel Ramírez es un joven amateur que se está haciendo profesional en mayo. Es uno de los primeros 10 en su conferencia estudiantil. Es un representante de Venezuela en Copa Los Andes. Acaba de quedar noveno en una liga en Norteamérica. Es un buen jugador con posibilidad de medallas. Vanessa Gilly es la única profesional femenina que nos representa en esta oportunidad. Vanessa ha sido estructuralmente una persona con mucha disciplina desde niña. El año pasado dio el paso para ser profesional. Está optando para entrar al Tour de las Américas en Estados Unidos. Una tremenda candidata para optar a medalla. Vanessa tiene una formación integral con uno de los 10 coachs más importantes del mundo”, afirmó.

Un campo histórico y desafiante para la competencia

El Lima Golf Club, sede del torneo, es reconocido como una de las canchas más complejas de la región y un espacio ideal para evaluar el desempeño técnico de los jugadores en un contexto de alto nivel. Con más de 100 años de historia, su diseño demanda precisión, potencia y estrategia, características que el equipo venezolano ha trabajado de manera constante durante su preparación.

Rodríguez enfatizó que las condiciones del campo podrían favorecer a los representantes nacionales: “Lima Golf es una de las canchas con mayores complicaciones de la región. Una cancha óptima para la competencia. Se les da bien a los venezolanos. Una cancha larga. Los tres jugadores venezolanos son pegadores largos, eso nos da ventaja. Creo que tenemos una gran oportunidad. Es un diseño extraordinario. Creo que se nos va a dar. Creo que tenemos condiciones para traer las medallas que estamos aspirando”.

Resultados recientes que respaldan la aspiración venezolana

El desempeño individual de los tres jugadores en competencias nacionales e internacionales durante 2024 y 2025 muestra un nivel competitivo que respalda las expectativas de lograr una actuación destacada en Lima.

Manuel Torres

Torres llega al torneo en un momento sólido. En octubre obtuvo el título del IV Abierto de Guataparo, uno de los eventos más relevantes del calendario nacional. Además, finalizó cuarto en el Abierto de El Salvador en enero y logró ubicarse en la posición 16 del Corales Puntacana Championship del PGA Tour. Su experiencia en el circuito mexicano y su consistencia lo posicionan como un contendiente fuerte en la contienda por las medallas.

José Miguel Ramírez

Ramírez, integrante del equipo universitario de Wichita State, ha demostrado ser uno de los talentos emergentes más consistentes del país. En 2025 suma diez eventos disputados con siete resultados dentro del top 10, un registro que refleja su estabilidad competitiva. Su noveno lugar reciente en una liga norteamericana y su participación en Copa Los Andes lo perfilan como una figura en ascenso dentro del golf venezolano.

Vanessa Gilly

Única representante femenina profesional en la delegación, Gilly combina experiencia internacional con una progresión constante en su carrera. Fue medalla de bronce en los II Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 en Colombia y obtuvo un segundo lugar en el Tour Latinoamericano femenino en 2023. En 2025 ha participado en 18 eventos del Annika Women’s All Pro Tour, con tres ubicaciones entre las 25 mejores. Su trabajo para ingresar al Tour de las Américas y su formación técnica con uno de los entrenadores más reconocidos del mundo fortalecen el optimismo sobre su posible desempeño en Lima.

Un desafío estratégico hacia la cita deportiva de diciembre

El torneo de golf se disputará del 2 al 5 de diciembre en el campo de San Isidro, en Lima. Esta competencia reunirá a los mejores jugadores de la región y será una de las pruebas de mayor nivel dentro del programa deportivo de los Juegos Bolivarianos.

Para Venezuela, la participación representa una oportunidad estratégica para consolidar su avance en la disciplina, demostrar evolución técnica y aspirar a subir al podio en una de las canchas más exigentes del continente.

Con jugadores preparados, un escenario que puede favorecer su estilo de juego y la determinación institucional de obtener resultados, la delegación venezolana llega a Ayacucho-Lima 2025 con la mirada puesta firmemente en las medallas.