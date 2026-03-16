Primera clasificación del país a LA 2028: el béisbol venezolano asegura su lugar en los Juegos Olímpicos

La selección nacional de béisbol de Venezuela aseguró un hito para el deporte del país tras derrotar 8-5 a Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, resultado que le permitió clasificar por primera vez al torneo olímpico de béisbol de Los Ángeles 2028. La victoria, obtenida en el IoanDepot Park de Miami, también coloca al equipo venezolano en las semifinales del torneo, donde se enfrentará a Italia este lunes 16 de marzo.

El triunfo representa un momento histórico para el béisbol venezolano y amplía la presencia del país en disciplinas colectivas dentro del programa olímpico. Con este resultado, los primeros 24 nombres del roster nacional quedan inscritos como parte de la representación venezolana en los próximos Juegos Olímpicos.

Tras el encuentro, el manager de la selección, Omar López, destacó el significado del logro tanto a nivel personal como nacional.

«Siempre quise hacer algo grande por Venezuela. Lograr esta clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles me hace sentir muy orgulloso de que puse un granito de arena, independientemente de si estoy en 2028 y de qué jugadores jueguen finalmente. ¿Y por qué no?, ganar una medalla de oro», expresó el manager Omar López en la rueda de prensa post partido.

Un juego intenso que definió la clasificación

El encuentro comenzó con una rápida demostración ofensiva de Venezuela. Ronald Acuña Jr. abrió el partido con un cuadrangular hacia el jardín derecho en el segundo lanzamiento del abridor japonés Yoshinobu Yamamoto. Con esa jugada, el equipo venezolano mantuvo su tendencia de anotar en el primer turno ofensivo durante esta edición del torneo.

Japón respondió de inmediato en la parte baja del primer inning, cuando Shohei Ohtani conectó también un jonrón frente al lanzador venezolano Ranger Suárez, igualando el marcador.

Acuña Jr., una de las principales figuras ofensivas del equipo, compartió su emoción tras concretarse la victoria.

«Súper contento de verdad. Pasaron muchas cosas por mi mente (al momento del último out). Solamente celebrar con mis compañeros y eso fue lo que hice», comentó a la cadena FOX, Ronald Acuña Jr.

La selección venezolana retomó la ventaja en el segundo inning gracias a dobletes consecutivos de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres sin outs, lo que permitió recuperar momentáneamente el control del marcador.

Sin embargo, Japón reaccionó en el tercer episodio con una ofensiva que produjo cuatro carreras. Tamaki Sato impulsó a Sosuke Genda con un doblete, y posteriormente Shota Morishita conectó un cuadrangular con dos corredores en base, colocando el marcador 5-2 a favor del conjunto asiático.

Reacción ofensiva decisiva de Venezuela

Venezuela comenzó su remontada en el quinto inning. Maikel García conectó un cuadrangular productor de dos carreras después de que Jackson Chourio se embasara por boleto y lograra anotar desde primera base frente al lanzador japonés Chihiro Sumida. La jugada acercó a Venezuela en el marcador, dejando el juego 5-4.

La ofensiva venezolana continuó presionando en el sexto episodio. Ezequiel Tovar y Gleyber Torres volvieron a embasarse con imparables consecutivos antes de que Wilyer Abreu conectara un jonrón hacia el jardín derecho, impulsando tres carreras y colocando a Venezuela arriba 7-5.

La ventaja se amplió en el octavo inning. Tovar abrió nuevamente la entrada con un doble y avanzó hasta el plato tras un intento fallido del lanzador Atsuki Taneichi de sorprenderlo en segunda base, lo que permitió que la pelota llegara al jardín central y que el venezolano anotara la octava carrera del equipo dirigido por López.

Dominio del pitcheo en el cierre del juego

El relevo venezolano fue clave para asegurar la victoria. Emmanuel de Jesús se llevó el triunfo tras lanzar dos innings y un tercio en los que permitió solo un hit y ponchó a tres bateadores, neutralizando a la ofensiva japonesa.

Por su parte, Daniel Palencia aseguró el salvado al retirar el noveno inning con dos ponches, cerrando definitivamente el encuentro.

La derrota fue para el lanzador japonés Hiromi Itoh, quien permitió tres carreras en el sexto inning producto de tres imparables.

El béisbol se suma a la historia olímpica venezolana

Con esta clasificación, el béisbol se suma a otras disciplinas colectivas que han representado a Venezuela en los Juegos Olímpicos. Entre ellas figuran el fútbol en Moscú 1980, el baloncesto masculino en Barcelona 1992 y Río 2016, el voleibol masculino en Beijing 2008 y Tokio 2020, el softbol femenino en Beijing 2008, el voleibol femenino en Beijing 2008 y el voleibol de playa masculino en Londres 2012 y femenino en Río 2016.

El torneo olímpico de béisbol de Los Ángeles 2028 comenzará el 15 de julio en el Dodger Stadium y contará con la participación de seis selecciones nacionales. Cada país presentará un roster de 24 peloteros.

Para Venezuela, el resultado representa no solo una victoria deportiva, sino también una oportunidad histórica de competir por una medalla olímpica en una de las disciplinas con mayor tradición en el país.