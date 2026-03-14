Gran Velada Boxística congrega a miles de asistentes en Macanao y reafirma el impulso deportivo en Nueva Esparta

El Malecón de Boca del Río, en el municipio Península de Macanao, fue escenario este viernes de una concurrida jornada deportiva con la realización de la Gran Velada Boxística, un evento que reunió a destacados clubes de boxeo del estado Nueva Esparta y congregó a aproximadamente dos mil asistentes. La actividad, avalada por la Asociación de Boxeo del estado, destacó el crecimiento del deporte en la región y su impacto en la integración comunitaria.

La velada fue organizada con el respaldo institucional de la Alcaldía Bolivariana del municipio Península de Macanao y del Instituto Municipal de Deportes (Indepma), entidades que han impulsado diversas iniciativas orientadas a fortalecer la actividad deportiva local. Entre las autoridades presentes estuvieron el alcalde Carlos Sulbarán y la presidenta de la Asociación de Boxeo de Nueva Esparta, Yuleima Espinoza, además de representantes de organismos civiles, militares y comunitarios.

Durante la jornada, el alcalde Carlos Sulbarán resaltó el valor que tienen estas iniciativas para el desarrollo social del municipio y el impulso del talento joven en la disciplina del boxeo.

“Regresó el boxeo a Macanao. Estamos profundamente comprometidos con el impulso del deporte en todas sus manifestaciones. Esta velada es una vitrina para el talento y una fiesta que reúne a las familias en torno a valores como la disciplina, el sacrificio y el trabajo en equipo. Hoy, en este cuadrilátero, hemos visto con orgullo el semillero de campeones que pondrán en alto el nombre del estado Nueva Esparta. Nuestra gestión no se detiene; vamos a seguir ofreciendo eventos del más alto nivel, porque creemos firmemente en el poder del deporte para unir a la comunidad y rescatar la idiosincrasia y el orgullo de ser peninsular”.

Diez combates destacan el talento emergente del boxeo regional

La velada se consolidó como una plataforma para la exhibición del talento joven en el boxeo neoespartano. Atletas provenientes de diversos gimnasios y academias de la región participaron en diez combates organizados por categorías de peso, ofreciendo enfrentamientos que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

Entre los participantes figuraron pugilistas de clubes reconocidos en la entidad, lo que permitió mostrar el trabajo formativo que desarrollan estas instituciones en el desarrollo de nuevos talentos deportivos.

Los combates programados incluyeron:

28 kg: Kender Fermín (Virgilio González) vs. Diego Mata (Mamba Díaz)

44 kg: Brayan Hidalgo (Villamizar) vs. Albert Figueroa (Torito Sucre)

46 kg: Saulmarys Ibarra (Luisa Cáceres) vs. Jainerys Díaz (Jesús Longart)

55 kg: Darwin Márquez (Mamba Díaz) vs. Rawsen Matute (Wilmer Boxing)

60 kg: José Rodríguez (Jesús Longart) vs. Joniel Sucre (Torito Sucre); Junier Ramos (Villamizar) vs. Jeremy Jiménez (Virgilio González)

61 kg: Saul Vera (Virgilio González) vs. Daniel Graterol (Hnos. Martínez)

64 kg: Samuel Aguilera (Wilmer Boxing) vs. Brayan Rincón (Plaza Fajardo)

66 kg: Albert Fermín (Hnos. Martínez) vs. Víctor Marcano (Jesús Longart)

70 kg: Jolbert Salazar (Jesús Longart) vs. Kelvis Bermúdez (Luisa Cáceres)

Los enfrentamientos evidenciaron la preparación técnica de los atletas y el trabajo sistemático que realizan entrenadores y academias de la región para fortalecer el semillero deportivo.

Organización y respaldo institucional garantizan el desarrollo del evento

De acuerdo con los organizadores, la jornada se desarrolló bajo estrictas normas deportivas y con mecanismos orientados a garantizar la transparencia en cada combate. Para ello se dispuso de arbitraje calificado, así como de medidas de seguridad y logística que permitieron el desarrollo ordenado de la actividad.

La entrada libre y gratuita fue otro de los elementos que marcó la jornada, ya que buscó promover la integración familiar y facilitar el acceso de la comunidad a eventos deportivos de alto nivel.

Entre los asistentes también se encontraban la directora del Consejo de Honor de la Asociación de Boxeo de Nueva Esparta, Libia Montes, y el director de la Comisión Insular de Jueces y Árbitros, Joangel Marín. A ellos se sumaron concejales del municipio, autoridades civiles y militares, representantes de Protección Civil, miembros del Poder Popular y familiares de los atletas participantes.

Cultura y deporte se combinan en una jornada comunitaria

Además de los combates, la velada incluyó una programación cultural orientada a reforzar el carácter comunitario del evento. El público disfrutó de presentaciones de la agrupación local Danzas “Perlas Margariteñas”, así como de la narración deportiva realizada por locutores de amplia trayectoria. La animación estuvo a cargo del reconocido Dacio Valerio, quien acompañó el desarrollo de cada combate.

La combinación de deporte y cultura permitió consolidar la velada como un espacio de encuentro para la comunidad, en el que familias y aficionados al boxeo pudieron compartir una jornada de entretenimiento y apoyo al talento local.

Proyección para nuevos eventos deportivos en Macanao

Con la alta asistencia de público y el respaldo de instituciones deportivas y gubernamentales, la Gran Velada Boxística refuerza el posicionamiento de Macanao como un punto de referencia para la promoción del deporte en Nueva Esparta.

Las autoridades municipales y la Asociación de Boxeo del estado señalaron que trabajan en una programación futura destinada a mantener este tipo de encuentros, con el objetivo de fortalecer los espacios de formación deportiva, estimular la participación juvenil y consolidar el boxeo como una disciplina clave en el desarrollo deportivo insular.

La masiva participación ciudadana y el desempeño de los atletas confirman el potencial del boxeo neoespartano y abren nuevas oportunidades para el crecimiento de este deporte en la región.