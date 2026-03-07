Más allá del Olimpo: mujeres que transformaron el deporte venezolano

El auditorio del Comité Olímpico Venezolano (COV) fue escenario el pasado 6 de marzo de un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, una jornada que reunió a dirigentes deportivos, atletas y miembros del movimiento olímpico para destacar el papel de las mujeres en la transformación del deporte venezolano y mundial.

La actividad fue organizada por la Comisión de la Mujer en el Deporte del COV, encabezada por la sensei Katiuska Santaella, y se desarrolló en un ambiente festivo que incluyó rifas, actividades de integración y una charla dedicada a resaltar el legado de mujeres que rompieron barreras en el ámbito deportivo tanto en Venezuela como en el escenario internacional.

El evento formó parte de las iniciativas institucionales que buscan visibilizar el aporte femenino al desarrollo del deporte y promover la igualdad de oportunidades dentro de las organizaciones deportivas.

Durante su intervención, Santaella —quien además se desempeña como secretaria general del COV, presidenta de la Federación Venezolana de Judo y líder de la Comisión de la Mujer en el Deporte— destacó la importancia simbólica de la fecha para el movimiento deportivo nacional.

“esta es una fiesta, para mí es un día especial, no solo es el día, es el mes de la mujer, todos los días celebramos la dicha de ser mujer, hoy conmemoramos a la Dra. Elida Párraga una dama que dedicó su vida al deporte”.

La jornada también sirvió para rendir homenaje a la doctora Elida Párraga, reconocida dirigente del deporte venezolano que ha ocupado posiciones clave dentro de la estructura institucional del movimiento olímpico durante varias décadas.

Párraga ha sido considerada una de las figuras más influyentes y respetadas dentro del Comité Olímpico Venezolano, participando activamente en su junta directiva y contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo deportivo en el país. Actualmente se desempeña como presidenta de la Academia Olímpica Venezolana y ejerce funciones como canciller de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), organismo regional que coordina competencias deportivas entre países de América del Sur.

En el marco del acto, la junta directiva del COV también anunció su designación como miembro honorífico de la institución, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al movimiento olímpico venezolano.

Visiblemente emocionada tras recibir el reconocimiento, Párraga expresó su agradecimiento a las autoridades del organismo y a los organizadores del evento.

“Este es el día más feliz de mi vida, agradezco a Katiuska Santaella por este homenaje que me hacen en esta fecha especial y también a la Junta Directiva del COV por nombrarme miembro honorífico de esta institución”, expresó Párraga.

Además del homenaje institucional, la agenda incluyó una conferencia sobre la evolución histórica del papel de la mujer en el deporte olímpico. La ponencia estuvo a cargo de la periodista y licenciada Milagros Rodríguez, integrante del equipo comunicacional del COV y miembro de la Comisión de la Mujer en el Deporte.

Durante su exposición, Rodríguez repasó algunos de los hitos más relevantes en la lucha por la inclusión femenina en las competencias deportivas, recordando cómo las mujeres lograron abrirse paso en un ámbito históricamente dominado por hombres.

La charla abordó desde los primeros obstáculos enfrentados por las mujeres en los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia hasta el escenario contemporáneo, en el que la participación femenina ha alcanzado niveles de paridad en diversas disciplinas y eventos internacionales.

El análisis también puso en perspectiva los avances logrados en materia de igualdad dentro del movimiento olímpico global, así como los retos pendientes para garantizar mayor representación de mujeres en cargos directivos, federaciones y organismos deportivos.

La reflexión final de la jornada resaltó que el progreso alcanzado por las mujeres en el deporte ha sido resultado de un proceso sostenido de lucha y determinación.

La historia de la mujer en el deporte no es una historia de permiso, sino de conquista. Desde la madre que se infiltró en el Olimpo hasta la paridad total de participación de las atletas en la actualidad, las damas han demostrado que no hay meta inalcanzable cuando se corre hacia la libertad.

Con este tipo de iniciativas, el Comité Olímpico Venezolano busca reforzar el reconocimiento institucional hacia las mujeres que han contribuido al crecimiento del deporte nacional, así como promover nuevas oportunidades para las futuras generaciones de atletas, dirigentes y profesionales del sector deportivo en el país.