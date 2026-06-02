Los Hitmen impulsan una nueva etapa del reguetón con el lanzamiento de “La Culpable” junto a Wisin y De La Ghetto

MIAMI — En un entorno musical marcado por la rápida evolución de las tendencias digitales y los cambios constantes en las preferencias de las audiencias, Los Hitmen han decidido apostar por una estrategia distinta: recuperar los elementos que llevaron al reguetón a convertirse en un fenómeno global y adaptarlos a una visión contemporánea. Esa propuesta toma forma en “La Culpable”, el más reciente sencillo del dúo de productores integrado por Lelo y Jazzy junto a dos figuras reconocidas del movimiento urbano latino, Wisin y De La Ghetto.

El lanzamiento representa más que una nueva colaboración dentro de la industria musical. Para Los Hitmen, el proyecto refleja una visión creativa centrada en conectar distintas generaciones del género y reforzar los componentes musicales que contribuyeron al crecimiento y consolidación del reguetón en los mercados internacionales.

En una industria donde muchas colaboraciones responden a tendencias pasajeras o estrategias orientadas al rendimiento en plataformas digitales, el dúo ha desarrollado una identidad basada en la construcción de puentes entre artistas de diferentes etapas del movimiento urbano. Esta fórmula les ha permitido consolidarse como productores con capacidad para combinar legado, innovación y relevancia comercial.

Una trayectoria respaldada por colaboraciones de alto perfil

Durante los últimos años, Los Hitmen han participado en proyectos junto a algunos de los nombres más destacados de la música urbana latina. Entre ellos figuran Jay Wheeler, Myke Towers, Nicky Jam, Justin Quiles, Eladio Carrión, Dalex, Lenny Tavárez, Tito El Bambino, Tego Calderón y Don Omar.

Estas colaboraciones han contribuido a fortalecer una identidad sonora que combina influencias clásicas del reguetón con tendencias actuales de producción. El resultado ha sido una propuesta capaz de mantenerse vigente en un mercado altamente competitivo y en constante transformación.

“La Culpable” continúa esa línea creativa. La producción integra la energía característica de Wisin, el estilo distintivo de De La Ghetto y la visión musical de Los Hitmen en una propuesta diseñada para conectar con quienes crecieron escuchando los grandes éxitos del género, sin depender exclusivamente del factor nostálgico.

Una canción inspirada en los elementos clásicos del género

La composición estuvo a cargo de Juan Luis Morera Luna (Wisin), Rafael Castillo Torres (De La Ghetto) y Joan Manuel Ubinas Jiménez (Fanta). La temática gira alrededor de la atracción, el coqueteo y las decisiones impulsivas que surgen durante una noche de fiesta, elementos que históricamente han formado parte de algunos de los mayores éxitos del reguetón.

Según la propuesta artística del proyecto, la intención es recuperar la esencia de aquellos temas que marcaron una época dentro de la música urbana latina, incorporando al mismo tiempo estándares de producción adaptados al consumo actual de contenido digital.

La estrategia también coincide con una tendencia observada en distintos segmentos de la industria musical, donde productores y artistas han comenzado a revalorizar sonidos tradicionales del género como una forma de fortalecer su identidad frente a la creciente diversificación del mercado urbano.

Producción audiovisual grabada en Puerto Rico

El lanzamiento llega acompañado de un video musical filmado en Caguas, Puerto Rico, una de las ciudades con fuerte vínculo histórico con el desarrollo del reguetón. La producción audiovisual fue dirigida por Fernando Lugo, reconocido por su trabajo en algunos de los proyectos visuales más importantes de la música latina contemporánea.

La participación de Lugo aporta un componente visual estratégico a la propuesta, en un momento en que los videos musicales continúan siendo una herramienta clave para ampliar el alcance de los lanzamientos y fortalecer la presencia de los artistas en plataformas digitales y redes sociales.

Con “La Culpable”, Los Hitmen continúan consolidando su posición dentro de la nueva etapa del reguetón, apostando por colaboraciones que unen distintas generaciones de artistas y contribuyen a la evolución de la música urbana latina.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria del dúo de productores y reforzando su apuesta por preservar la esencia del género mientras exploran nuevas oportunidades dentro de la industria musical global.