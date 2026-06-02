Orlando Molina presenta Antes, Siempre, una reinterpretación contemporánea de la canción latinoamericana

El guitarrista, arreglista, productor y compositor venezolano Orlando Molina anunció el lanzamiento de Antes, Siempre, un nuevo álbum que propone una visión contemporánea de la canción latinoamericana mediante arreglos originales para dúo de guitarra de nylon y voz. El proyecto representa una nueva faceta artística para el músico, ampliamente reconocido por su trabajo en el ámbito del jazz contemporáneo y por un lenguaje compositivo caracterizado por la sofisticación armónica y la exploración creativa.

La producción reúne siete temas provenientes de Venezuela, México y Brasil, reinterpretados a través de una propuesta musical que busca expandir los límites tradicionales del formato de dúo. En lugar de funcionar únicamente como acompañamiento, los arreglos adquieren un papel central dentro de la narrativa musical, convirtiéndose en una herramienta de composición e interpretación en tiempo real.

Con Antes, Siempre, Molina explora una dimensión distinta de su trayectoria artística. La grabación se caracteriza por una producción minimalista, una ejecución cuidadosamente contenida y un enfoque detallado del arreglo como elemento expresivo. El resultado es una obra que combina tradición y modernidad sin perder la esencia de las composiciones originales.

Una mirada renovada al patrimonio musical latinoamericano

El álbum surge de una relación profunda con canciones que forman parte de la memoria cultural compartida de América Latina. Se trata de obras que han acompañado generaciones de oyentes y que continúan ocupando un lugar importante dentro de la vida cotidiana de millones de personas en la región.

A través de nuevos enfoques armónicos y rítmicos, el proyecto busca revelar matices poco explorados de estas composiciones, ofreciendo una experiencia de escucha diferente sin alejarse de la cercanía emocional que ha mantenido vigente este repertorio a lo largo del tiempo.

La producción cuenta además con la participación de la cantante mexicana Alicia García, el cantante argentino Gustavo Ecclesia y la cantante brasileña Edi Nunes. Sus interpretaciones aportan distintas sensibilidades artísticas y enriquecen una propuesta construida sobre la interacción musical cercana y la espontaneidad creativa.

La guitarra como protagonista absoluta

Uno de los aspectos más distintivos de Antes, Siempre es la decisión de utilizar exclusivamente la guitarra como instrumento acompañante. Esta elección permite a Molina desarrollar arreglos complejos y dinámicos que incorporan voces internas, movimiento contrapuntístico y una amplia variedad de colores armónicos.

Las introducciones improvisadas, las transiciones fluidas y los espacios solistas desempeñan un papel fundamental en la construcción de cada pieza. La influencia del jazz se hace evidente en la libertad interpretativa y en la flexibilidad con la que las canciones evolucionan durante el desarrollo musical.

Según la propuesta artística del álbum, el arreglo deja de ser un elemento secundario para convertirse en el centro de la experiencia sonora. A pesar de la naturaleza minimalista de la grabación, el resultado genera una sensación de amplitud que recuerda por momentos a un enfoque casi orquestal.

El virtuosismo del proyecto tampoco se limita a la técnica instrumental. La producción pone énfasis en la sensibilidad interpretativa, el detalle y la capacidad de transmitir emociones a través de recursos musicales sutiles y cuidadosamente elaborados.

Un repertorio de autores fundamentales

El álbum incluye composiciones de reconocidos autores latinoamericanos como José Alfredo Jiménez, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Henry Martínez, Armando Molero, José Sifontes y Quirino Mendoza y Cortés. Sus obras continúan siendo referentes dentro del cancionero regional y mantienen una presencia constante en distintas generaciones de oyentes.

Antes, Siempre sucede a Autorretrato en Tres Colores, el debut de Molina como líder de proyecto. Aquel trabajo, enfocado en el jazz contemporáneo, obtuvo reconocimiento por parte de publicaciones especializadas internacionales como Jazzwise y All About Jazz, además de recibir diversos galardones dentro del circuito musical.

Con esta nueva producción, Orlando Molina amplía su propuesta artística y reafirma su interés por explorar nuevas formas de reinterpretar el patrimonio musical latinoamericano. El álbum busca tender puentes entre tradición y contemporaneidad, ofreciendo una lectura renovada de canciones que continúan formando parte de la identidad cultural de la región.