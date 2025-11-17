Venezuela busca revalidar su hegemonía en la lucha de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Con una delegación reforzada por cinco campeones defensores y una nueva generación de talentos, Venezuela se prepara para defender su título por países en la disciplina de lucha durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. La meta está clara: mantener la supremacía lograda en Valledupar 2022 y consolidarse como la potencia regional en el tapiz.

Dominio en Valledupar y una nueva meta en Perú

En los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Venezuela se consagró campeona por países en la lucha, acumulando 15 medallas: ocho de oro, cinco de plata y dos de bronce. Colombia, con 13 preseas, fue superada por Ecuador en la disputa por el segundo puesto debido a la diferencia en medallas de plata. Ahora, tres años después, la misión venezolana busca repetir el éxito en territorio peruano, con una mezcla de experiencia y juventud que promete resultados.

“De cara a los Juegos Bolivarianos tenemos un equipo que, si bien está en transición, algunos atletas ya en paso a retiro como es el caso de Betzabeth Arguello, pero que no deja de tener la expectativa que siempre tiene la lucha en los eventos multidisciplinarios. Una mezcla entre juventud y experiencia creo que nos da un detonante para pensar en un resultado importante en tierras peruanas en virtud de que hemos tenido una serie de eventos, que nos han demostrado el nivel que tienen nuestros atletas de relevo y que apuntalada en figuras importantes como la campeona Astrid Montero, ha venido demostrando un gran nivel”, suscribió José Barreto, presidente de la Federación Venezolana de Lucha.

Un equipo sólido en la lucha grecorromana

La selección nacional llega con una alineación de alto calibre en la lucha grecorromana. El olímpico Raiber Rodríguez competirá en los 60 kilogramos, mientras que Neiser Marimón, medallista de plata en Valledupar 2022, buscará mejorar su desempeño en los 67 kg. Leomar Cordero representará a Venezuela en los 77 kg, y el experimentado Luis Avendaño volverá del retiro para participar en los 87 kg.

La nómina la completan Luillys Pérez, quien defenderá la corona en los 97 kg, y Moisés Pérez, quien asumirá el reto en los 130 kg.

“Es un momento estelar para la lucha y sabemos que este cambio generacional nos agarra en pleno inicio del ciclo olímpico y nos toca demostrar que nuestros equipos de base están preparados para ganar las medallas de oro”, aportó el también jefe de misión de la delegación de Venezuela.

Promesas y figuras consolidadas en la lucha femenina

El plantel femenino destaca por su equilibrio entre juventud y trayectoria. Nohalis Loyo, medallista de bronce en los 50 kg de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, hará su debut en unos Juegos Bolivarianos. A su lado estará Alexa Álvarez, campeona en Asunción 2025, quien competirá en los 53 kg.

La olímpica juvenil Mayra Parra representará a Venezuela en los 57 kg, mientras que la subcampeona mundial U20 Astrid Montero participará en los 62 kg. En tanto, Nathaly Grimán, campeona en Valledupar 2022, defenderá ahora el oro en los 68 kg. La experimentada María Acosta, olímpica en Río 2016, cerrará la escuadra femenina en los 76 kg.

La lucha libre masculina, un reto de alto nivel

En la lucha libre masculina, el país también presenta un equipo competitivo. José Falcón debutará en los 57 kilogramos, Wilfredo Rodríguez buscará revalidar su título en los 65 kg, y Harry Duno asumirá el desafío en los 74 kg.

El olímpico Pedro Ceballos defenderá el oro en los 86 kg, acompañado por Cristian Sarco en los 97 kg y José Díaz en los 125 kg, quien obtuvo la plata en grecorromana en 2022.

“El estilo libre masculino, el nivel de la lucha libre en el área, es durísimo. Es la especialidad que más competidores reúne y nosotros nos mantenemos con algunas figuras pese a la baja de Steven Rodríguez, pero volvemos con Pedro Ceballos. La lucha libre masculina va a dar sorpresas”, cerró Barreto.

Una nueva etapa en el ciclo olímpico

La Federación Venezolana de Lucha considera esta competencia como un punto de partida clave para el nuevo ciclo olímpico. El proceso de transición, que combina atletas de experiencia internacional con jóvenes promesas, ha sido reforzado con eventos previos que evidencian la solidez del relevo generacional.

El enfoque técnico y la preparación sostenida permiten proyectar un desempeño destacado en Ayacucho–Lima. Para Venezuela, mantener la hegemonía bolivariana no solo significa defender títulos, sino consolidar su reputación como una de las potencias sudamericanas de la lucha olímpica.

Escenario y calendario del evento

El torneo de lucha de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 se disputará del 23 al 25 de diciembre en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional, donde se concentrarán las principales figuras del continente.

Con la mira puesta en repetir la historia de Valledupar, el equipo venezolano buscará cerrar el año con una actuación memorable que ratifique su liderazgo y su compromiso con el desarrollo deportivo nacional.