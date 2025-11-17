Atletismo venezolano busca reivindicación en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho–Lima 2025

Tras un desempeño moderado en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, donde el atletismo venezolano concluyó en el sexto puesto del medallero general, la delegación nacional se prepara con altas expectativas para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. El evento se celebrará en el Estadio de Atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna), a partir del 1° de diciembre.

“Luego del sexto puesto en Valledupar 2022 todo apunta al resurgir de la disciplina reina en el óvalo de la Videna”, destaca la nota oficial del Comité Olímpico Venezolano, difundida el 16 de noviembre y firmada por Aloys Marín.

El objetivo del equipo nacional es claro: devolver al atletismo venezolano su lugar entre las potencias regionales. En Valledupar, Venezuela logró 14 medallas (tres de oro, nueve de plata y dos de bronce). Aunque el balance fue modesto, los nueve subcampeonatos representaron el segundo registro más alto del evento, solo por detrás de Colombia, que obtuvo doce.

Figuras consagradas y nuevos talentos

Uno de los principales referentes de la delegación será Leodan Torrealba, medallista olímpico en París 2024, quien defenderá su título de campeón del salto triple obtenido en Valledupar. En aquella edición, las otras dos preseas doradas para Venezuela fueron logradas por Yoveinny Mota en los 100 metros con vallas, y por Joselyn Brea en los 1500 metros.

En la rama femenina, el equipo presenta una sólida combinación de experiencia y juventud. Ahymara Espinoza y Rosa Rodríguez, atletas olímpicas de trayectoria, encabezan la nómina con la meta de retomar el liderazgo regional y apuntar al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Por su parte, Edymar Brea intentará igualar los logros de su hermana Joselyn en las pruebas de fondo, particularmente en los 5.000 y 10.000 metros, luego de haber obtenido la plata en los 10.000 durante Valledupar 2022. En la velocidad, Orangys Jiménez participará en cuatro pruebas con el objetivo de superar su segundo lugar previo en los 200 metros.

La sangre nueva marca el relevo

La renovación del atletismo venezolano también se hace sentir con una generación emergente que llega con resultados prometedores. Entre las jóvenes figuras destacan María Rojas (bronce en 800 m), Ottaynis Febres (bronce en lanzamiento de disco) y Ornelis Ortiz, especialista en salto triple y longitud. Todas ellas vienen de tener una actuación destacada en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Asimismo, Génesis Romero, referente del heptatlón y los 100 metros con vallas, vuelve a la escena bolivariana con el objetivo de consolidar su regreso a la élite regional.

Rama masculina: experiencia y ambición

En la rama masculina, Kelvis Padrino (400 m) y José Maita (800 m), olímpico en París 2024, buscarán transformar la plata de 2022 en oro. A ellos se suman Gerson Izaguirre, subcampeón en decatlón en Valledupar, y Carlos Córdoba, medallista de plata en Asunción 2025, quienes completan un bloque sólido en las pruebas combinadas.

En las pruebas de relevo, el reto será mayor. Las postas 4×100 y 4×400 metros, ambas segundas en la edición anterior, aspiran a subir un peldaño en el podio. En el relevo corto, David Vivas es el único atleta que repite de la formación de hace tres años, mientras que en el 4×400 regresan Maita, Padrino y Javier Gómez, con la mira puesta en el oro.

Saltos y lanzamientos: las mejores opciones de podio

El salto con garrocha se perfila como una de las principales cartas de triunfo para Venezuela. Ricardo Montes de Oca, actual poseedor del récord nacional y campeón en Asunción 2025, llega a Lima como favorito a la medalla de oro.

En el salto de longitud, Eubrig Maza, medallista de bronce en Valledupar, repetirá participación con la esperanza de mejorar su posición y subir en el podio.

Objetivo: recuperar el protagonismo regional

El atletismo venezolano llega a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con una delegación equilibrada entre atletas experimentados y promesas del relevo generacional. Más allá de las medallas, el propósito central será demostrar el renacer competitivo del atletismo nacional y consolidar su proyección hacia los próximos ciclos panamericano y olímpico.

Como lo señala el comunicado oficial del Comité Olímpico Venezolano:

“El atletismo tiene el objetivo de volver a los primeros planos en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, específicamente en el estadio de Atletismo de la Villa Deportiva Nacional desde el primero de diciembre.”

Con esa meta en mente y el impulso de una nueva generación decidida a dejar huella, el equipo venezolano se prepara para competir por el honor, el orgullo y la reafirmación de su potencial en la pista limeña.