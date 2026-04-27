Eddy Marcano impulsa agenda internacional y proyecta la música venezolana en tres continentes

El violinista y director de orquesta venezolano Eddy Marcano avanza en una ambiciosa gira internacional que abarca tres continentes, seis países y diez ciudades, en una agenda que combina presentaciones en vivo, lanzamientos discográficos y colaboraciones artísticas. El recorrido, que incluye paradas en Brasil, Italia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Japón, refuerza la proyección global de la música venezolana en circuitos culturales y académicos.

La gira se desarrolla en varias etapas. Tras presentaciones recientes en Brasil, Marcano se prepara para un ciclo de conciertos en Italia durante el mes de mayo, donde presentará su más reciente producción discográfica titulada Mestizaje. Posteriormente, a inicios de julio, el músico actuará en ciudades clave del mercado estadounidense como Houston, Nueva York y Boston, consolidando su presencia en una de las plazas más competitivas para la música académica y de fusión.

El itinerario continuará en Latinoamérica con una presentación en Panamá, donde encabezará el concierto inaugural del Festival de Música Académica Alfredo de Saint Malo, uno de los eventos más relevantes de la música académica en la región. Más adelante, el artista regresará a Venezuela para dirigir a la Orquesta Simón Díaz y a la Orquesta Barroca Simón Bolívar, en lo que representa un reencuentro con El Sistema.

“Representar a Venezuela en cada escenario que piso es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me produce mucha alegría el poder llevar nuestra música con dignidad. Vengo de hacer unos recitales para adorar a la Virgen María en Brasil, pronto estaré en Italia nuevamente y me alegra anunciar que regreso a mi país, para reencontrarme con las orquestas de El Sistema. En Panamá, junto a mi cuarteto, vamos a ofrecer el concierto inaugural de un prestigioso festival. Finalmente voy a dirigir en Japón a la Orquesta Simanof y para mí será un reto muy grande”, expresó Eddy Marcano.

Producción discográfica y alianzas estratégicas

Uno de los ejes centrales de la gira es el lanzamiento del álbum Mestizaje, un proyecto enfocado en la música venezolana que será presentado entre el 22 y el 31 de mayo. La producción, grabada en formato de guitarra y violín junto al guitarrista zuliano Manuel Trejo Barrios, estará disponible tanto en formato físico como digital a través del sello estadounidense Synfonic Records.

En paralelo, Marcano continuará promoviendo el álbum Laguneando (2023), dedicado al compositor venezolano Luis Laguna. Como parte de esta estrategia, el 10 de julio ofrecerá un concierto en Boston junto al guitarrista Jesús “Pingüino” González, una figura destacada de la guitarra venezolana con cinco décadas de trayectoria internacional.

La agenda también incluye su participación en Panamá el 15 de julio con su cuarteto acústico, integrado por Baden Goyo en el piano, Layo Puente en el contrabajo y Yilmer Vivas en la percusión, consolidando una propuesta que combina elementos tradicionales con arreglos contemporáneos.

Expansión hacia Asia y consolidación como director

El cierre de la gira marcará un hito en la carrera del músico, con su debut como director en Japón entre el 3 y el 12 de agosto. Marcano dirigirá tres conciertos en Tokio y Osaka como invitado de la Orquesta Simanof, vinculada a la Fundación Orquestal Siman.

Esta participación representa su primera incursión como director en territorio asiático, aunque ya había tenido experiencia previa en Japón como violinista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. El paso hacia la dirección en escenarios internacionales refuerza su posicionamiento dentro del circuito global de la música académica.

Con esta gira, Marcano no solo amplía su alcance artístico, sino que también contribuye a la internacionalización de la música venezolana, en un contexto donde la exportación de talento cultural se consolida como un activo estratégico para la proyección del país en mercados internacionales.