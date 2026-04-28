El poder adquisitivo de la Generación Z crece mientras su lealtad a las marcas se debilita

CIUDAD DE MÉXICO.— En un entorno económico marcado por la incertidumbre global y la presión financiera sostenida, la Generación Z en México está emergiendo como un actor clave que redefine las dinámicas de consumo, trabajo y relación con las marcas. Así lo revela el más reciente informe “The Little Book of Big Truths 2026”, presentado por McCann México, que posiciona a este segmento como impulsor de un cambio estructural basado en decisiones conscientes, resiliencia emocional y nuevas formas de generación de ingresos.

De acuerdo con el estudio, 2026 se perfila como el año de la “selección intencional”, una tendencia en la que los jóvenes priorizan bienestar, claridad de identidad y estabilidad emocional al momento de consumir. Bajo el liderazgo de Joan Frías, el análisis concluye que la Gen Z ha dejado atrás una actitud pasiva frente al sistema económico para convertirse en protagonista de su transformación.

Uno de los fenómenos más relevantes identificados es la consolidación de la llamada “Little Treat Culture”, una práctica que redefine el consumo cotidiano. Lo que antes era considerado un gasto ocasional, ahora se convierte en una herramienta emocional clave. Según los datos, el 20% de los jóvenes afirma darse un “pequeño capricho” a diario, mientras que más del 40% destina un presupuesto específico para ello.

«Más que indulgencia se trata de bienestar emocional y resiliencia diaria», afirma Agustín Cárdenas. “En un contexto marcado por la presión constante, las marcas capaces de convertirse en un respiro significativo, un pequeño placer con intención, serán las que logren trascender en la vida cotidiana de la Gen Z”.

Consumo con identidad y propósito

El informe identifica tres pilares que estructuran el comportamiento de esta generación en el mercado mexicano. El primero es el auge del “thrifting” como expresión identitaria. Actualmente, el 52% de los jóvenes en México compra ropa vintage o de segunda mano, superando los promedios regionales y globales.

Este cambio no solo responde a factores económicos, sino a una transformación cultural en la percepción del valor. La moda deja de centrarse en la novedad para enfocarse en la autenticidad, la historia y la reutilización, consolidando a México como líder regional en este segmento.

Emprendimiento impulsado por la necesidad

El segundo eje es el crecimiento del emprendimiento digital como respuesta a un mercado laboral limitado. Con un 47.6% de la Generación Z sin acceso a empleo formal, las plataformas digitales se han convertido en una alternativa viable para generar ingresos.

Datos del INEGI indican que más de 14.5 millones de mexicanos trabajan de forma independiente, lo que equivale al 27% de la población ocupada. Si se consideran esquemas mixtos, la cifra supera el 40%, evidenciando una transformación estructural del empleo.

«Estamos presenciando una redefinición del trabajo y la creación de valor. Las plataformas digitales y las redes sociales han democratizado la capacidad de generar ingresos, permitiendo que millones de jóvenes, incluso aquellos en la economía informal, transformen sus ideas y talentos en marcas personales, un activo invaluable en la nueva economía.», comparte Luis Chozas.

Activismo y exigencia hacia las marcas

El tercer componente es el activismo. El 70% de los jóvenes participa activamente en causas sociales y exige posicionamientos claros por parte de las marcas. La neutralidad, según el informe, es percibida como complicidad, lo que incrementa el riesgo reputacional para las empresas que no actúan de forma coherente.

Este fenómeno también se traduce en decisiones de consumo: los jóvenes están dispuestos a boicotear marcas que no reflejen sus valores o que incurran en contradicciones.

El desafío de la coherencia empresarial

A pesar del crecimiento en su poder adquisitivo, la lealtad de la Generación Z se mantiene frágil. El estudio advierte que este grupo es altamente crítico y consciente de su valor como consumidor dentro del sistema económico.

Joan Frías subraya: «La Gen Z detecta la incongruencia a kilómetros de distancia. Las marcas que busquen ‘la rebanada del pastel’ de sus ingresos sin un compromiso real con la honestidad radical, enfrentarán un rechazo inmediato».

El informe concluye que el éxito empresarial en este nuevo contexto no dependerá exclusivamente de herramientas tecnológicas o algoritmos, sino de la capacidad de las compañías para humanizar su propuesta de valor. En un entorno que muchos jóvenes perciben como inestable, las marcas deberán ofrecer experiencias simples, significativas y alineadas con sus principios para mantenerse relevantes.

En este escenario, la Generación Z no solo representa un segmento de mercado, sino una fuerza que redefine las reglas del consumo contemporáneo y obliga a las empresas a evolucionar con mayor rapidez y coherencia.