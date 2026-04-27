El mendocino Miguel Priore se posiciona como referente del vino premium latinoamericano desde Miami

CARACAS, VENEZUELA. — El empresario argentino Miguel Priore, cofundador de Pelleriti Priore, consolida su perfil como una de las figuras emergentes del segmento de vinos premium a escala global, impulsando su proyección desde Miami, ciudad que gana relevancia como centro del consumo latinoamericano de alta gama.

Nacido en Mendoza, una de las principales regiones vitivinícolas de Argentina, Priore ha desarrollado una carrera de más de dos décadas que combina experiencia empresarial con conocimiento técnico del vino. Su evolución profesional lo ha llevado desde los viñedos de la Cordillera de los Andes hasta mercados internacionales altamente competitivos, donde el posicionamiento de marcas premium exige diferenciación y narrativa de origen.

Actualmente, Priore opera desde Miami con un enfoque distinto al tradicional rol corporativo. Se define como “vintner”, una figura que integra la producción, el conocimiento del terroir y la conexión directa con el consumidor final. Este posicionamiento le permite interpretar las preferencias de un segmento latino sofisticado, cada vez más relevante en el consumo global de vinos de alta calidad.

El Valle de Uco y la apuesta por el terroir argentino

El discurso estratégico de Priore se centra en la valorización del origen. En particular, destaca el potencial del Valle de Uco, una subregión mendocina reconocida por sus condiciones geográficas y climáticas.

“Miami es hoy la primera línea de la cultura vinícola premium global”, afirma Priore. “Y el Valle de Uco — con sus suelos antiguos, su altitud y sus vides de más de 100 años — es su terroir más subvalorado. Eso está por cambiar.”

Esta visión se alinea con tendencias del mercado internacional, donde los consumidores priorizan cada vez más la trazabilidad, autenticidad y singularidad del producto. El Valle de Uco, con viñedos de altura y suelos aluviales, ha ganado reconocimiento por producir vinos con mayor complejidad y equilibrio .

Una alianza estratégica con impacto global

En 2009, Priore se asoció con el reconocido enólogo Marcelo Pelleriti para fundar Pelleriti Priore, un proyecto que combina expertise enológica con visión empresarial. La alianza ha sido clave para posicionar la marca en el competitivo segmento de vinos premium.

La bodega distribuye actualmente en más de 40 países y busca consolidarse como referente del llamado “Nuevo Mundo”, con una propuesta enfocada en calidad, identidad y consistencia. Según fuentes del sector, la combinación entre la trayectoria técnica de Pelleriti y la estrategia de negocio de Priore ha permitido construir una marca con proyección internacional .

Entre sus etiquetas destaca el 1853 Old Vine Estate Selected Parcel, elaborado con uvas Malbec pre-filoxéricas de más de 100 años provenientes de La Consulta. Este vino se posiciona como uno de los productos más distintivos dentro de la oferta premium argentina, al combinar historia, terroir y técnicas de vinificación orientadas a resaltar la identidad del viñedo.

Miami como plataforma de expansión

El establecimiento de Priore en Miami responde a una lógica estratégica. La ciudad no solo funciona como hub financiero y logístico, sino también como punto de encuentro para consumidores latinoamericanos de alto poder adquisitivo.

Desde esta base, el empresario impulsa la expansión de su marca y participa activamente en la construcción de una narrativa alrededor del vino latinoamericano premium. Su enfoque busca elevar la percepción del vino argentino en mercados internacionales, posicionándolo frente a referentes tradicionales de Europa.

Además de su actividad empresarial, Priore ha comenzado a desarrollar una presencia pública más activa. Según lo anunciado, compartirá análisis y perspectivas sobre terroir, tendencias de mercado y construcción de marca a través de plataformas digitales como LinkedIn y medios especializados.

Proyección y construcción de marca

El caso de Miguel Priore refleja una tendencia más amplia dentro de la industria: la transición de perfiles ejecutivos hacia roles más integrales que combinan producción, marketing y storytelling.

En un contexto donde el consumidor demanda experiencias y autenticidad, la capacidad de comunicar el valor del origen y el proceso productivo se convierte en un activo estratégico. En este sentido, Priore busca posicionarse no solo como empresario, sino como embajador de una nueva etapa del vino latinoamericano en el escenario global.

Con una trayectoria consolidada y una estrategia centrada en el valor del terroir, el ejecutivo mendocino apuesta a que el reconocimiento internacional del vino argentino continúe creciendo, con el Valle de Uco como uno de sus principales estandartes.