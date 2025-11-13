Embark Studios lanza North Line, la primera gran expansión de ARC Raiders con nuevo mapa y evento global

Caracas — Embark Studios anunció el lanzamiento de North Line, la mayor actualización de contenido para ARC Raiders desde su debut, incorporando un nuevo mapa, un evento comunitario global y una amplia variedad de armas, objetos y enemigos. La expansión estará disponible el 13 de noviembre a las 10:30 AM CET (1:30 AM PT) y será gratuita para todos los jugadores que hayan adquirido el título, actualmente disponible por 39,99 € en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW.

Con más de 700.000 jugadores concurrentes alcanzados recientemente, ARC Raiders continúa consolidándose como uno de los juegos multijugador más activos del año. North Line inaugura un ciclo de actualizaciones periódicas que, según el estudio, ampliará significativamente el universo del juego.

Stella Montis: una nueva frontera por descubrir

El eje central de la actualización es el nuevo mapa Stella Montis, una región ubicada al norte del Cinturón de Óxido. A diferencia de las zonas devastadas que caracterizan el entorno original del juego, esta área presenta instalaciones abandonadas en un sorprendente estado de conservación. Su estética fría, silenciosa y cargada de misterio busca transmitir lo que la humanidad dejó atrás en su antigua ambición de alcanzar las estrellas.

Los jugadores podrán explorar estructuras intactas mientras enfrentan desafíos avanzados que otorgarán recursos raros, nuevos objetos y planos de armas ocultos entre las ruinas. Según Embark Studios, Stella Montis representa el siguiente paso en la lucha por recuperar la superficie y ampliar el mundo narrativo del juego.

No obstante, la entrada al nuevo mapa no será automática: los túneles que conducen a él solo se abrirán cuando la comunidad global complete el evento Breaking New Ground.

Breaking New Ground: el primer evento comunitario global

La actualización North Line marca el inicio de Breaking New Ground, el primer evento masivo para toda la comunidad de ARC Raiders. Comenzará el jueves 13 de noviembre a las 10:30 AM CET y requerirá que los jugadores unan fuerzas para ayudar a la ciudad de Speranza a reconstruir los túneles hacia Stella Montis.

Durante esta fase inicial, los Raiders podrán ganar Merits, una nueva moneda exclusiva del evento que permitirá avanzar hacia etapas posteriores de la actividad global. El ritmo de contribución determinará cuándo se desbloqueará el acceso a Stella Montis y dará paso a la Fase II: Staking Our Claim.

En esta segunda fase se incluirá un nuevo sistema de progresión con desafíos adicionales y recompensas especiales. Esta etapa se extenderá hasta diciembre, ampliando las oportunidades de participación para la comunidad.

Nuevos enemigos, armas y objetos

North Line incorpora además dos enemigos ARC inéditos que ofrecerán nuevos niveles de dificultad:

The Matriarch : un coloso mecánico que, según el estudio, supera en agresividad incluso a La Reina. Aparecerá únicamente bajo condiciones específicas del mapa y estará disponible desde el inicio del evento Breaking New Ground.

The Shredder: exclusivo de Stella Montis, este enemigo se activará solo cuando la comunidad desbloquee el nuevo mapa, obligando a los jugadores a mantener una estrategia más cuidadosa durante la exploración.

El arsenal también se amplía con el rifle Aphelion y nuevos tipos de granadas y minas, entre ellas Trailblazer Grenade, Seeker Grenade, Pulse Mine, Deadline Mine y Gas Mine. Asimismo, se añaden líneas de misiones inspiradas en la región recién incorporada.

Contenido completo de North Line

Nuevo mapa: Stella Montis

Nuevo evento comunitario: Breaking New Ground (13 de noviembre, 10:30 AM CET)

Nuevos ARC: Matriarch y Shredder

Nuevas armas y objetos: Aphelion Rifle , Trailblazer Grenade, Seeker Grenade, Pulse Mine, Deadline Mine, Gas Mine

Nuevas misiones ambientadas en Stella Montis

Mirando hacia el futuro

Embark Studios confirmó que North Line es solo el inicio de su hoja de ruta. La siguiente actualización, Cold Snap, llegará en diciembre e incluirá el evento Flickering Flames, nuevos mapas nevados, el esperado Expedition Project y otros contenidos destinados a expandir el universo del juego.

Para el mercado venezolano, donde el sector gaming mantiene un crecimiento sostenido, la llegada de contenido gratuito y de grandes actualizaciones representa un atractivo adicional para una comunidad que continúa ampliándose. North Line, con su enfoque en colaboración, exploración y progresión, refuerza la apuesta de Embark Studios por ofrecer un juego vivo, dinámico y en constante evolución.