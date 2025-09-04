Wilmary Toro: “Es apenas el comienzo de un gran camino”

Caracas – La joven patinadora venezolana Wilmary Toro se ha consolidado como una de las principales figuras del deporte nacional tras conquistar tres medallas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Su desempeño no solo la posiciona como la atleta venezolana con más preseas en la cita paraguaya, sino que además marca el inicio de un ciclo prometedor que incluye el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en China y los Juegos Bolivarianos en Perú.

“Es apenas el comienzo de un gran camino. Se me abrieron muchas puertas y no voy a desaprovechar esta oportunidad”, afirmó Toro, luego de cerrar su participación en el patinódromo del Comité Olímpico Paraguayo. La frase refleja la convicción de una atleta que, a pesar de los triunfos recientes, reconoce que todavía tiene metas más altas por alcanzar.

Tres medallas en tres pruebas

Nacida en el estado Barinas, Toro logró medalla de plata en los 1000 metros esprint individual y bronce en dos competencias adicionales: los 200 metros contra meta y la prueba de 500 metros + distancia individual femenino. Su rendimiento fue impecable: tres pruebas, tres medallas.

“Feliz con los resultados, tres de tres (tres medallas en tres pruebas disputadas). Me voy un poco insatisfecha porque venía por el oro. En la última prueba de los 500 metros más distancia, perdí la medalla de plata faltando 60 metros. Si Dios quiso que así fueran las cosas, bueno. Voy a seguir trabajando y voy a seguir luchando para dar esa medalla de oro a Venezuela en los juegos Bolivarianos”, expresó la atleta con una mezcla de satisfacción y autocrítica, dejando claro que sus ambiciones van más allá de los podios alcanzados en Asunción.

Además de las preseas, Toro impuso un nuevo registro panamericano en la prueba de 1000 metros con un tiempo de 1:31.257, logrado durante las rondas de clasificación. Este récord confirma el nivel competitivo que ha alcanzado y proyecta a Venezuela en el mapa continental del patinaje de velocidad.

Preparación y estrategia internacional

El éxito de Toro no se explica únicamente por el talento natural. Su preparación comenzó en febrero en Bucaramanga, Colombia, donde trabajó bajo un esquema intensivo diseñado para fortalecer sus capacidades técnicas y físicas. El programa incluyó la participación en múltiples competencias internacionales en Europa, lo que le permitió ganar roce competitivo y medir fuerzas frente a atletas de primer nivel.

“Nosotros tuvimos una preparación desde el mes de febrero en Bucaramanga (Colombia). Y tuvimos muchas competencias internacionales en Europa para tener roce competitivo. Para mí era la prueba más importante del año junto al Campeonato del Mundo y los Juegos Bolivarianos en Perú”, relató Toro, subrayando la importancia de la planificación a largo plazo en su carrera.

Camino al Mundial y a los Bolivarianos

El calendario de la barinesa ahora se concentra en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, programado en China entre el 13 y el 21 de septiembre. Allí se medirá con la élite mundial en un escenario que pondrá a prueba su capacidad de mantenerse entre las mejores del planeta. Posteriormente, en diciembre, disputará los Juegos Bolivarianos en Perú, un evento que reunirá a muchas de las mismas rivales que enfrentó en Paraguay.

“Casi somos las mismas. Una o dos competidoras más, pero igual yo voy con todo y voy a seguir entrenando y dedicándome a ello para conseguir esa medalla”, afirmó, mostrando confianza y determinación de cara a los retos inmediatos.

Una atleta en proyección

El caso de Wilmary Toro evidencia cómo la disciplina, la planificación y la inversión en preparación internacional pueden transformar a una promesa en una realidad competitiva. Para Venezuela, su trayectoria representa no solo un orgullo deportivo, sino también una oportunidad estratégica para diversificar su presencia en disciplinas donde tradicionalmente no ha tenido protagonismo.

En un entorno donde el financiamiento público y privado resulta vital para sostener las carreras deportivas, Toro se perfila como una atleta atractiva para el patrocinio empresarial. Su perfil joven, sus logros concretos y su capacidad de generar resultados en escenarios internacionales son factores que despiertan interés en marcas que buscan asociarse con historias de éxito y superación.

Más allá de los triunfos obtenidos en Asunción, la narrativa que rodea a Toro es la de una competidora que no se conforma y que asume cada desafío como un paso hacia un horizonte mayor. A sus 20 años, ha dejado claro que su objetivo no es solo acumular preseas, sino consolidarse como referente de una disciplina que empieza a ganar espacio en la agenda deportiva venezolana.

Con la mirada puesta en China y Perú, y con la convicción de que cada prueba es una nueva oportunidad, Toro resume su momento deportivo con una frase que sintetiza su presente y su futuro: “Es apenas el comienzo de un gran camino”.