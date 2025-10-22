VDE Americas se expande globalmente ante la creciente demanda de inteligencia sobre riesgo de granizo

Caracas — La empresa VDE Americas, reconocida por su liderazgo en servicios de asesoría técnica y evaluación de riesgos catastróficos para la industria solar, anunció la expansión internacional de sus servicios de evaluación y mitigación de riesgos por granizo. El lanzamiento comenzará en Australia, con planes de crecimiento hacia los mercados solares más dinámicos del Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y Sudáfrica.

Desde 2021, la compañía ha brindado informes financieros específicos sobre exposición al riesgo de granizo, diseñados según la ubicación y la tecnología de cada proyecto solar. Estos servicios se han enfocado en desarrolladores, propietarios, financiadores y aseguradoras que operan en Estados Unidos, considerado el país con mayor exposición a tormentas de granizo a nivel mundial. La decisión de globalizar sus operaciones responde al aumento sostenido de la demanda proveniente de otras regiones.

El impacto económico del granizo en la industria solar

Las tormentas convectivas severas, que pueden generar tornados, vientos destructivos y granizo de gran tamaño, causan pérdidas aseguradas anuales por decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo. El crecimiento acelerado de los parques solares ha incrementado la exposición de la industria a estos eventos meteorológicos extremos.

De acuerdo con la aseguradora especializada GCube, el granizo representa menos del 2% de los reclamos en proyectos solares, pero más del 50% de las pérdidas financieras totales. Solo en el estado de Texas, las pérdidas relacionadas con granizadas desde 2018 superan los 600 millones de dólares.

VDE Hail Risk Intelligence: tecnología y ciencia para mitigar pérdidas

Para enfrentar esta amenaza, VDE Americas desarrolló VDE Hail Risk Intelligence, una herramienta que combina pronósticos avanzados de severidad y frecuencia de granizo con evaluaciones financieras precisas. Su objetivo es reducir los riesgos de inversión en proyectos solares a gran escala y mejorar las estrategias de mitigación.

La empresa trabajó estrechamente con el Dr. John Allen, profesor de meteorología en la Universidad Central de Michigan, para crear modelos de análisis y transposición de datos que permiten caracterizar la frecuencia y gravedad de las granizadas en cualquier parte del mundo.

“Though severe hail is often associated with the Great Plains of the United States, hail occurs regularly on every continent except Antarctica,” explicó el Dr. Allen, colíder del Proyecto ICECHIP, la mayor campaña de investigación dedicada al estudio del granizo, financiada por la National Science Foundation de Estados Unidos. “Hail can form in any location that experiences severe thunderstorms. In Australia, as an example, where I am from originally, severe hail events are most frequent on the central east coast and nearby inland, from north of Brisbane to south of Sydney. This is a region where severe hail events are coincident with utility-scale solar development activities.”

Superando los desafíos de los datos meteorológicos

Uno de los principales obstáculos en la evaluación del riesgo por granizo fuera de Estados Unidos es la limitada disponibilidad y calidad de los datos de radar en muchas regiones donde se desarrollan proyectos solares. Para superar esta limitación, VDE Americas incorporó investigaciones del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) y de ETH Zurich.

Mediante la combinación de modelos meteorológicos propietarios y la integración de datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) con la información atmosférica del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF), VDE ofrece ahora evaluaciones de riesgo libres de sesgo poblacional para casi cualquier ubicación del planeta.

Declaraciones de liderazgo: mitigar daños y fortalecer activos solares

“Though large-diameter hail is inevitable in some parts of the world, large solar project losses are not,” destacó Brian Grenko, presidente y CEO de VDE Americas. “Our hail products and services have consistently demonstrated that project stakeholders can limit catastrophic damage and financial loss via better technical literacy, due diligence, and risk mitigation practices.”

Por su parte, Ansgar Hinz, CEO del Grupo VDE, subrayó el papel estratégico de la energía solar en el futuro energético global:

“Today’s solar farms are tomorrow’s critical power generation assets. For a worthwhile future, solar assets and portfolios must operate safely, sustainably, and reliably under their expected use conditions. Leveraging the VDE Group’s strong international network, we are excited to offer these financial hail risk assessments and consulting services to global markets.”

Australia: primer destino de la expansión global

Para marcar el inicio de la expansión internacional, Jon Previtali, vicepresidente de VDE Americas, participará en All Energy Australia, el mayor evento de energía limpia del hemisferio sur, que se llevará a cabo en Melbourne los días 29 y 30 de octubre de 2025.

«Based on its solar development trends and severe convective storm activity, Australia represents an ideal market for our catastrophic risk assessment and loss prevention services,» afirmó Previtali.

Con esta estrategia, VDE Americas busca consolidarse como referente mundial en inteligencia de riesgo climático aplicada al sector solar, ofreciendo a inversionistas, desarrolladores y aseguradoras herramientas avanzadas para proteger sus activos y fortalecer la resiliencia del mercado energético global.