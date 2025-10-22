Temecula, California – La compañía tecnológica y de terapias asistidas por inteligencia artificial, Melospeech Inc., anunció una serie de medidas de infraestructura destinadas a fortalecer la resiliencia de su plataforma y reducir el impacto de futuras interrupciones en los servicios de nube. La decisión se produce tras la reciente caída global de Amazon Web Services (AWS) en su región US-East, que afectó temporalmente a diversos servicios digitales en todo el mundo, incluido el popular asistente de la empresa, SLPeaceBot™.

Durante el incidente, registrado el lunes 20 de octubre, un pequeño grupo de usuarios experimentó breves interrupciones en el inicio de sesión. Según la compañía, el acceso fue restablecido rápidamente y no se registró ninguna pérdida o vulneración de datos.

“As a platform trusted by early-adopter speech therapy providers, we continuously monitor and optimize our systems to reduce downtime risks,” señaló la doctora Givona Sandiford, directora ejecutiva (CEO) de Melospeech. “While the outage originated externally, we implemented additional safeguards to further strengthen reliability and uptime moving forward.”

Respuesta rápida y compromiso con la fiabilidad

Melospeech explicó que su equipo técnico respondió de inmediato al percatarse de la interrupción, aplicando protocolos de contingencia diseñados para mantener la integridad y seguridad de los datos de los usuarios. La empresa enfatizó que la reciente mejora en su infraestructura incluye monitoreo avanzado, enrutamiento estratégico y redundancia expandida, con el objetivo de minimizar el impacto de cualquier futura falla en servicios en la nube.

La doctora Sandiford destacó que la compañía continúa invirtiendo en seguridad y estabilidad operativa, aspectos cruciales para su clientela conformada principalmente por terapeutas del habla y profesionales de la salud que dependen del acceso continuo a sus herramientas digitales.

Reconocimientos por innovación y liderazgo

El anuncio llega en un momento de importantes logros para Melospeech Inc. La firma fue recientemente nombrada “Most Investable Company” en la temporada 18 de The Blox, un acelerador de emprendimiento y serie de telerrealidad producida por BetaBlox y conducida por Weston Bergmann. La final de la temporada se transmitió esta misma semana, destacando a Melospeech entre las startups más prometedoras del ecosistema global.

Asimismo, la empresa obtuvo el puesto #35 en la lista de “Best Workplaces for Innovators 2025” de Fast Company, reconocimiento que distingue a las organizaciones con una cultura de innovación sostenida y compromiso con la excelencia laboral.

“Healthcare providers depend on consistent, secure access to tools that support our services,” añadió la doctora Sandiford. “Our latest enhancements — and these recognitions — reflect Melospeech’s ongoing commitment to reliability, innovation, and trust.”

Tecnología al servicio de la terapia del habla

Con sede en Temecula, California, Melospeech Inc. se ha consolidado como una empresa pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la terapia del habla, combinando inteligencia artificial y experiencia clínica para optimizar la atención a pacientes y facilitar el trabajo de los profesionales del sector.

Su producto insignia, SLPeaceBot™, se ha posicionado como una herramienta clave en el mercado de la salud digital, especialmente entre terapeutas que adoptan nuevas tecnologías para mejorar la experiencia y resultados de sus tratamientos.

Perspectivas hacia el futuro

Según la información divulgada, Melospeech continuará ampliando su infraestructura con actualizaciones proactivas y sistemas de redundancia distribuidos, lo que permitirá mantener la continuidad del servicio incluso ante fallas de proveedores externos.

Con estas mejoras, la compañía busca fortalecer la confianza de sus usuarios y consolidar su posición como líder en innovación tecnológica dentro del ámbito terapéutico.

En un entorno donde las interrupciones en servicios de nube pueden afectar a miles de empresas a nivel global, la estrategia de Melospeech evidencia una visión clara: garantizar que sus clientes —profesionales de la salud y pacientes— cuenten con plataformas confiables, seguras y de acceso continuo.

Con su rápida respuesta ante el incidente de AWS y los reconocimientos recientes, Melospeech Inc. reafirma que la resiliencia tecnológica y la innovación responsable son pilares esenciales para impulsar la transformación digital en el sector salud.