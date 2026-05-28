Empresa venezolana desarrolla aditivo para aumentar el transporte de crudo extrapesado con menor uso de nafta

La empresa venezolana DALCA, con sede en Valencia, informó sobre el desarrollo de un aditivo mejorador de flujo denominado DAL-994, diseñado para optimizar el transporte de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco mediante una reducción significativa en el uso de nafta y un menor consumo eléctrico en los sistemas de extracción.

El crudo extrapesado producido en la Faja del Orinoco presenta altos niveles de viscosidad, lo que dificulta su movilización a través de tuberías. Para facilitar su transporte, las operadoras mezclan habitualmente el crudo con nafta, un diluyente que mejora la fluidez, aunque también disminuye el volumen neto de petróleo transportado.

De acuerdo con la información suministrada por la compañía, el aditivo DAL-994 permite reducir hasta en 45% el uso de nafta en la mezcla utilizada para movilizar el crudo, lo que se traduce en un incremento inmediato de la producción superior al 20%, sin necesidad de perforar nuevos pozos.

La empresa indicó que el producto cuenta con el respaldo técnico de INTEVEP y que su aplicación genera una homogenización más eficiente de la mezcla de crudo, diluyente y gas. Según los resultados reportados, esto contribuye a disminuir las presiones en los cabezales de pozo y produce un incremento adicional en el flujo de crudo estimado en más de 10%.

Reducción del consumo eléctrico y mejora operacional

Otro de los efectos observados durante las pruebas realizadas por la empresa es la disminución del torque en los motores que accionan las bombas de extracción, lo que impacta directamente en el consumo energético de las operaciones.

Datos aportados por el vicepresidente de DALCA, Vincenzo Azzollini, señalan que muchas empresas que operan actualmente en la Faja Petrolífera del Orinoco utilizan mezclas con aproximadamente 33% de nafta y 67% de crudo extrapesado, una relación de dos a uno que reduce la cantidad efectiva de petróleo transportado hacia el Complejo de Jose.

Según la empresa, el uso del aditivo modifica de forma considerable esa proporción. DALCA explicó que al incorporar apenas 0,15% del aditivo en volumen, junto con 17,85% de nafta y 82% de crudo, se obtiene una viscosidad adecuada para el transporte del hidrocarburo hasta las instalaciones de Jose.

La compañía aseguró que, bajo este esquema, por cada 100 barriles enviados desde la Faja hacia Jose podrían transportarse 82 barriles de crudo extrapesado y solo 18 barriles de nafta. Esto representaría un incremento de 22% en la producción efectiva de crudo en comparación con el esquema tradicional.

Pruebas de laboratorio y ensayos de campo

La empresa también informó que pruebas de laboratorio determinaron que el DAL-994 permite disminuir la cantidad de crudo Mesa 30 utilizado en la producción de Merey 16, uno de los principales crudos de exportación de Venezuela.

DALCA sostuvo que el costo del aditivo “está más que compensado por el incremento de producción neto de crudo extrapesado en más de un 30% global y por la disminución en los gastos en adquisición de nafta”.

A finales de 2023 se realizaron pruebas de campo en la macolla P4 de PetroCedeño, supervisadas por ingenieros de INTEVEP. Según el informe citado por la compañía, el uso del aditivo permitió una homogenización inmediata de la mezcla y una reducción considerable de las presiones en los cabezales de pozo, lo que derivó en un incremento de la producción utilizando menores volúmenes de nafta.

Durante esas pruebas, el consumo de nafta se redujo de 1.200 a 240 barriles diarios en una macolla que producía 1.253 barriles diarios de crudo extrapesado.

Los resultados reportados por la empresa sugieren un impacto económico favorable para las operaciones de crudo extrapesado, especialmente en un contexto donde la reducción de costos operativos y el aumento de la producción neta continúan siendo prioridades para la industria petrolera venezolana.