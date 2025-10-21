FloQast y Trovata se asocian para simplificar la conexión de datos bancarios en procesos contables

En un movimiento que promete transformar la eficiencia operativa de los equipos contables, FloQast, la reconocida plataforma de transformación contable creada por contadores para contadores, anunció una nueva alianza estratégica con Trovata, líder mundial en conectividad bancaria corporativa. El objetivo de esta colaboración es ofrecer a los usuarios una manera más rápida, segura y automatizada de conectar los datos bancarios directamente con la plataforma FloQast.

Con el nuevo Bank Connector impulsado por Trovata, los equipos contables podrán automatizar la carga de transacciones bancarias, agilizar las conciliaciones mediante la tecnología FloQast AI Transaction Matching, y lograr cierres financieros más rápidos y precisos.

Automatización total del flujo de datos bancarios

La integración elimina la necesidad de descargar manualmente los estados bancarios o depender de hojas de cálculo. La plataforma de Trovata automatiza la agregación de los datos bancarios dentro del ecosistema FloQast, garantizando ahorro de tiempo y precisión en la información.

Además, la integración se configura directamente dentro de la plataforma, sin requerir accesos adicionales ni cambiar entre sistemas, ofreciendo así una solución integral y fluida con tan solo unos clics.

“This partnership with Trovata addresses a major pain point for our customers: the manual and tedious process of uploading bank statements to perform reconciliations,” dijo Joe Ryan, vicepresidente senior de Producto en FloQast.

“FloQast’s Trovata-powered Bank Connector automates the aggregation of bank data, delivering faster, more consistent data flows and unlocking the full power of our AI Transaction Matching for greater automation and accuracy. We’ve seen firsthand how this connection saves teams valuable time, speeds up their financial close, and frees them from manual data entry.”

Tecnología de punta y conectividad global

Trovata se presenta como la primera plataforma nativa en la nube construida sobre APIs y herramientas de inteligencia artificial (IA) para la gestión del efectivo y la liquidez. Actualmente, posee la biblioteca de APIs bancarias abiertas más grande del mundo, lo que le permite conectar directamente con entidades financieras y con la red global SWIFT, que abarca más de 11.500 instituciones en todo el planeta.

Como servicio administrado, Trovata garantiza mayor seguridad, enrutamiento inteligente y control de calidad de datos, aportando un nivel superior de eficiencia y confianza en los procesos financieros.

“We’re thrilled to partner with FloQast to bring bank data normalization, quality assurance, and seamless connectivity to accounting teams,” expresó Henry Ball, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Trovata.

“The integration of Trovata’s open banking APIs directly into FloQast’s platform eliminates friction points while empowering finance teams with real-time, accurate transaction data. Ultimately, this collaboration is driving greater efficiency and confidence in the financial close process.”

Un proceso de implementación sin complicaciones

El nuevo conector bancario de FloQast y Trovata puede configurarse directamente desde la plataforma de FloQast. Posteriormente, Trovata administra la integración como un servicio, garantizando una conexión fluida, segura y eficiente entre los bancos y el entorno contable.

Esta solución aborda desafíos comunes como las cargas manuales, formatos de archivo inconsistentes y los riesgos de seguridad relacionados con la transferencia de información sensible.

Para las empresas que ya utilizan la plataforma de tesorería completa de Trovata, la conexión con FloQast está disponible como una integración preconfigurada, facilitando aún más el aprovechamiento de los datos bancarios en tiempo real dentro del sistema contable.

Testimonios de la industria

Los beneficios de esta integración ya se reflejan en experiencias de usuarios empresariales. Alex Schlick, director senior de Contabilidad en Doximity, destacó cómo la herramienta ha transformado el proceso de conciliación bancaria dentro de su equipo.

“One of our biggest pain points was reconciling thousands of transactions every month—often working late into the night just to stay on track,” explicó Schlick.

“With FloQast’s Trovata-powered Bank Connector, transactions flow directly from our bank into FloQast, eliminating manual downloads and uploads. Combined with AI-powered Transaction Matching, 80%–85% of our bank transactions are now auto-matched, saving our team time and increasing the speed and accuracy of our close.”

Una alianza para la transformación digital contable

La unión entre FloQast y Trovata representa un paso clave hacia la automatización integral de los procesos financieros. Ambas empresas buscan eliminar tareas repetitivas y manuales, ofreciendo a los contadores herramientas que incrementen la precisión, la seguridad y la eficiencia operativa.

Con esta integración, FloQast reafirma su posición como líder en transformación digital contable, mientras que Trovata consolida su papel como pionera en conectividad bancaria inteligente y gestión avanzada de datos financieros.

Esta colaboración marca una nueva era en la contabilidad moderna, donde la automatización y la inteligencia artificial se combinan para ofrecer cierres financieros más rápidos, confiables y estratégicos.