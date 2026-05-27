HP Centroamérica y el Caribe anuncia relevo en su dirección general tras retiro de Rodolfo Pilipiak

HP Centroamérica y el Caribe anunció cambios en su estructura ejecutiva con la salida de Rodolfo Pilipiak de la dirección general de la compañía, luego de más de tres décadas de trayectoria dentro de la organización. La empresa informó que el ejecutivo se retirará oficialmente el próximo 15 de julio para iniciar una nueva etapa personal, marcando el cierre de una gestión enfocada en la expansión regional y el fortalecimiento del negocio tecnológico.

La transición forma parte de una reorganización estratégica con la que la compañía busca mantener la continuidad operativa y consolidar su crecimiento en los mercados de Centroamérica y el Caribe, una región que en los últimos años ha ganado relevancia dentro de las operaciones latinoamericanas de HP.

De acuerdo con la empresa, durante la gestión de Pilipiak, HP Centroamérica y el Caribe logró posicionarse como un mercado estratégico para la corporación, registrando resultados sostenidos en las áreas de cómputo e impresión. La firma destacó además que su liderazgo estuvo orientado al impulso de la innovación tecnológica y al fortalecimiento de las relaciones con socios comerciales y clientes de toda la región.

Una trayectoria de más de 36 años en HP

Rodolfo Pilipiak culminará así una carrera de más de 36 años dentro de HP, periodo en el que participó en distintas etapas de transformación de la compañía y en la evolución del mercado tecnológico regional.

Según el comunicado corporativo, su administración dejó avances importantes en materia de desarrollo de talento, crecimiento comercial y consolidación de operaciones en diversos territorios de Centroamérica y el Caribe.

La compañía resaltó que uno de los principales enfoques de su gestión estuvo relacionado con la creación de un ecosistema de socios más sólido, así como con el acompañamiento a empresas y consumidores en los procesos de modernización tecnológica y digitalización.

El anuncio ocurre en un contexto en el que las compañías tecnológicas mantienen estrategias orientadas al fortalecimiento de soluciones vinculadas con inteligencia artificial, automatización y herramientas para el entorno laboral híbrido.

Luis Castellanos asumirá la dirección regional

Como parte del proceso de transición, HP informó que Luis Castellanos asumirá la dirección general de HP Centroamérica y el Caribe a partir del 16 de julio.

Castellanos cuenta con más de 18 años de experiencia dentro de la organización y recientemente estuvo al frente de la organización de canales de HP en Latinoamérica. De manera simultánea, también ejerció funciones como director general interino de HP México, una de las operaciones más relevantes de la compañía en la región.

La empresa señaló que el ejecutivo ha participado activamente en el fortalecimiento de las relaciones con socios comerciales, clientes y operaciones regionales, contribuyendo al crecimiento del negocio en distintos mercados latinoamericanos.

HP considera que la experiencia acumulada por Castellanos en áreas comerciales y de liderazgo regional permitirá mantener la estabilidad de la operación y continuar impulsando la estrategia de expansión tecnológica en Centroamérica y el Caribe.

HP apuesta por inteligencia artificial y transformación digital

Con el nombramiento de Castellanos, la compañía aseguró que continuará reforzando su presencia regional mediante soluciones tecnológicas enfocadas en innovación e inteligencia artificial.

La empresa indicó que su estrategia seguirá centrada en el desarrollo de herramientas orientadas al futuro del trabajo, acompañando a clientes y socios en sus procesos de transformación digital y adopción de nuevas tecnologías.

El movimiento ejecutivo se produce en momentos en que la industria tecnológica acelera inversiones en inteligencia artificial y servicios digitales para empresas, gobiernos y consumidores, especialmente en mercados emergentes de América Latina.

HP Centroamérica y el Caribe mantiene operaciones enfocadas en soluciones de cómputo, impresión y servicios tecnológicos, segmentos en los que la compañía busca ampliar su participación regional en medio de una creciente competencia dentro del sector tecnológico global.

La transición de liderazgo, según la empresa, forma parte de una estrategia orientada a garantizar continuidad en las operaciones y fortalecer la posición de HP en una región considerada clave para sus planes de crecimiento y modernización digital.