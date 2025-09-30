Vatel celebra 70 años de sabor y refuerza su apuesta por el sector profesional con Vatel Pro en la XXVI edición de FEVIPAN

Caracas – La marca líder de aceites en Venezuela, Vatel, cerró la conmemoración de sus 70 años en la cocina venezolana con un anuncio estratégico durante la XXVI edición de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (FEVIPAN): la presentación oficial de Vatel Pro, una línea especialmente diseñada para atender el sector gastronómico profesional.

El lanzamiento refuerza la posición de la empresa no solo como un producto presente en los hogares venezolanos, sino también como un aliado de confianza para restaurantes, panaderías, cafés, heladerías y emprendimientos del food service en todo el país.

Una marca con siete décadas en la mesa venezolana

Durante siete décadas, Vatel ha acompañado a los venezolanos en la preparación de algunos de los platos más icónicos de la mesa cotidiana: desde empanadas crujientes y arepas con huequito, hasta pollito frito, papitas y sofritos. Este vínculo con la tradición culinaria nacional ha consolidado su identidad como un aceite cercano y confiable.

“Somos el aceite que conoce a los venezolanos, el que ha estado en cada cocina por generaciones. Cumplimos nuestra promesa de calidad que es doradito por fuera y jugosito por dentro, y lo seguiremos haciendo durante 70 años más”, afirmó Henry Gómez, gerente de mercadeo de Grupo Mimesa, empresa responsable de la marca.

La relevancia de Vatel no solo es percibida por los consumidores, sino que también se respalda con datos. Según el Ranking de Marcas 2025, elaborado por la revista P&M en alianza con Atenas Consultores, Vatel ocupa el primer lugar en top of mind en la categoría de aceites en Venezuela con 52% de recordación, liderando en todos los segmentos socioeconómicos y regiones del país.

Vatel Pro: una propuesta para potenciar la productividad

La nueva línea Vatel Pro surge como respuesta a las crecientes necesidades de un sector gastronómico en expansión. Su portafolio está compuesto por productos de alto rendimiento, eficiencia y sabor, desarrollados para impulsar la productividad y competitividad de negocios de todos los tamaños.

Disponibles en presentaciones de 18 litros y galón, los aceites de Vatel Pro ofrecen practicidad en el manejo diario de cocinas profesionales. La variedad incluye:

Oleína de palma , reconocida por su máximo rendimiento y crocancia.

Aceite maravilla , ideal para frituras especializadas.

Grasa vegetal compuesta , altamente versátil para confitería.

Aceite vegetal , práctico para múltiples usos en cocina profesional.

Aceite de soya , diseñado para aderezar, engrasar, rociar y freír.

Aceite de girasol, óptimo para aderezos, mayonesas, salsas y salteados.

Con esta diversificación, Vatel Pro apunta a posicionarse como una herramienta clave para quienes buscan consistencia, sabor y eficiencia en sus procesos gastronómicos.

Tresco: el aliado del panadero

La propuesta profesional de Vatel se completa con la incorporación de Tresco, una reconocida familia de mantecas vegetales sin grasas trans, altamente valorada en panadería y repostería por su versatilidad y rendimiento.

Los productos destacados de Tresco incluyen presentaciones de 15 kilos como:

Manteca Tresco 42 VLT , ideal para rellenos, obleas, galletas y masas.

Manteca Tresco 42 VP , pensada para panificación, masas de galletas y coberturas de tortas y postres.

Manteca Tresco 42 LT , la mejor relación costo-beneficio en panadería y pastelería.

Manteca Tresco 48 LT, enfocada en confitería y chocolatería, especialmente en la elaboración de cubitos.

Adicionalmente, la Manteca Tresco 42 LTE se ofrece en formatos de 10 y 15 kilos, diseñada para masas hojaldradas, cremas de relleno, tortas, chantilly y procesos que requieren batido, consolidando su utilidad tanto en panadería como en pastelería profesional.

Un aliado estratégico para el sector productivo

Con este lanzamiento, Vatel reafirma su compromiso de innovación y acompañamiento al sector productivo venezolano. La marca no solo fortalece su presencia en el hogar, sino que se proyecta como un socio estratégico para pequeños emprendimientos y grandes industrias alimentarias.

El enfoque de Vatel en el mercado profesional llega en un momento clave, en el que el sector gastronómico busca soluciones más eficientes y productos confiables para sostener su crecimiento en un entorno desafiante.

Con 70 años de trayectoria y la mirada puesta en el futuro, Vatel se posiciona para seguir escribiendo su historia de sabor, tradición e innovación en la cocina venezolana.