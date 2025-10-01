Chivas Regal lanza Crystalgold: la innovación que redefine la tradición en el whisky escocés

Caracas – La casa escocesa de whisky de lujo Chivas Regal anunció este lunes el lanzamiento global de su más reciente creación: Chivas Regal Crystalgold, un destilado cristalino, ultra suave y versátil que busca cambiar las reglas en la categoría de los espirituosos. La presentación se realiza con la imagen de su embajador global, el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, justo antes del Gran Premio de Singapur.

Crystalgold es descrito por la compañía como un whisky transparente, producto de un proceso de filtración innovador que logra eliminar el color sin afectar el sabor ni la riqueza aromática característica de la marca. Según Chivas, se trata de un punto de encuentro entre la claridad y versatilidad de los licores transparentes y la complejidad de un whisky madurado en barricas de roble, lo que ofrece una alternativa más fresca y sofisticada a las bebidas tradicionales.

Innovar respetando la tradición

El maestro mezclador de Chivas Regal, Sandy Hyslop, explicó que la esencia de Crystalgold está en innovar sin perder las raíces.

“We’ve always believed that innovation should enhance tradition, not erase it and Chivas Regal Crystalgold is the epitome of that. It pushes the boundaries of what’s possible in blending,” said Sandy Hyslop, Master Blender, Chivas Regal. “Through years of experimentation, we have perfected a filtration process that removes colour while retaining flavour for a truly unique drinking experience. Our goal with Chivas Regal Crystalgold wasn’t just to innovate, it was to preserve everything people love about an oak-aged spirit, while presenting it in a way you’ve never seen from us before. The clarity is striking, but the flavour is unmistakably ours.”

Charles Leclerc: precisión dentro y fuera de la pista

El lanzamiento está acompañado por Charles Leclerc, embajador global de la marca y figura clave en esta campaña. El piloto monegasco, conocido por su precisión tanto en la pista como en actividades fuera de ella —incluida su afición al ajedrez—, representa los valores de estrategia y excelencia que Chivas quiere proyectar con su nueva propuesta.

“Since partnering with Chivas Regal, I’ve been inspired by its unwavering commitment to craftsmanship and ability to balance heritage with innovation,” said Charles Leclerc, Global Brand Ambassador, Chivas Regal. “That philosophy deeply resonates with me – it mirrors the way I approach both my career and off-track passions, like chess, where strategy and precision are everything. Chivas Regal Crystalgold is the embodiment of that spirit. It’s about pushing boundaries while staying true to your roots.”

Un cóctel de autor: Leclerc Spritz

Como parte de la celebración, Chivas y Leclerc han desarrollado el Leclerc Spritz, un cóctel que mezcla 30 ml de Crystalgold, 30 ml de cordial de flor de saúco, 20 ml de jugo de lima y 60 ml de vino espumoso o champagne. Se sirve en copa de tallo y se decora con una ramita de menta fresca.

Las notas de cata describen un aroma de pastel de manzana, fudge de vainilla y caramelo cremoso con toques de ralladura de naranja; un sabor a manzanas rojas dulces y peras jugosas con matices cálidos de canela y jengibre; y un final excepcionalmente suave.

Una respuesta a nuevas tendencias de consumo

Para Nick Blacknell, director de marketing de Chivas Regal, la innovación responde directamente a los cambios en los hábitos de consumo.

“With 75%* of consumers seeking spirits suited to afternoon-to-evening occasions, Chivas Regal Crystalgold meets a growing demand for spirits that are lighter and more versatile, while filling a unique space in our brand portfolio,” said Nick Blacknell, Marketing Director, Chivas Regal. “We’ve created a product that allows for both existing, and new generations of drinkers to experience a new type of spirit made by Chivas Regal. It’s a breakthrough in filtration and taste, but more than that, it’s a statement of who we are: bold, strategic, and ahead of the curve.”

El whisky transparente estará disponible desde principios de octubre en Amazon UK, con un precio de referencia de £51,00.

Estrategia y proyección

Con Crystalgold, Chivas Regal apunta a fortalecer su portafolio con un producto que combina modernidad y tradición, a la vez que busca conectar con nuevas generaciones de consumidores. La alianza con Leclerc refuerza la narrativa de precisión, innovación y visión estratégica que la marca desea transmitir en el mercado global.

La compañía invita a seguir sus contenidos en @ChivasRegal en Instagram y en el sitio oficial chivas.com, donde también puede verse la película promocional del lanzamiento.

Como siempre, la empresa recuerda a los consumidores disfrutar de sus productos con responsabilidad y nunca mezclar alcohol con la conducción.