Värde Partners refuerza su liderazgo global en Finanzas Basadas en Activos con nuevos nombramientos

La firma internacional de inversiones Värde Partners, reconocida mundialmente por su especialización en crédito y activos relacionados con el crédito, anunció la promoción de Missy Dolski al cargo de Socia y Directora Global de Finanzas Basadas en Activos (Asset-Based Finance, ABF), junto con la incorporación de Jim Lees como Director General de ABF.

Estos movimientos estratégicos se producen tras el lanzamiento de la plataforma de Fund Finance de la compañía a comienzos de este año y refuerzan la capacidad de Värde para escalar sus operaciones dentro de un mercado de crédito privado que continúa expandiéndose con rapidez.

Expansión estratégica del negocio ABF

En su nuevo cargo, Missy Dolski liderará la estrategia global de Finanzas Basadas en Activos, centrando su gestión en oportunidades del mercado medio que abarquen clases de activos comerciales y de consumo, además de las líneas de fund finance.

La empresa señaló que, con base en su larga trayectoria en los mercados de financiamiento con activos como respaldo, Värde Partners identifica una oportunidad significativa para acelerar su actividad inversora en múltiples subsectores, entre ellos el crédito a pequeñas empresas, el financiamiento de equipos, la financiación de comercio y cadena de suministro, así como el crédito al consumo, tanto garantizado como no garantizado.

Más de tres décadas de experiencia en crédito estructurado

“Asset-based finance has been a cornerstone of our platform for over 30 years, and Värde continues to be a market leader in providing innovative credit and liquidity solutions for businesses, consumers and finance platforms worldwide,” afirmó Brad Bauer, socio gerente y director ejecutivo de la firma.

“Over her eight years at Värde, Missy has been instrumental in driving investment opportunities emerging out of the banking sector, while delivering excellent financing execution across both public and private markets. As the architect of our Fund Finance platform, she has demonstrated her ability to oversee and execute a strategic vision. We believe her growing contributions to our ABF strategy will allow us to deepen and extend our ABF competencies and build on the momentum in this area of the market.”

Las palabras de Bauer reflejan el papel determinante que Dolski ha desempeñado dentro de Värde, impulsando oportunidades de inversión derivadas del sector bancario y fortaleciendo la capacidad de la compañía para ejecutar operaciones tanto en mercados públicos como privados.

Una visión enfocada en el crecimiento del mercado medio

En su primera declaración como socia y líder global de ABF, Missy Dolski expresó su entusiasmo por encabezar la siguiente fase de crecimiento de la firma:

“I am thrilled to step into this role and steward Värde’s next phase of growth in asset-based finance,” comentó. “Our strategy focuses on areas where we believe we have a distinct competitive advantage, prioritizing middle-market opportunities where the firm has deep asset expertise. With a highly talented team and the addition of Jim Lees, whose 25+ years of experience sourcing, structuring and managing ABF investments will be invaluable, we believe we are well-positioned to continue delivering innovative financing solutions to the market and creating long-term value for our investors.”

Dolski enfatizó que la estrategia de Värde se enfoca en sectores donde la firma posee ventajas competitivas claras, priorizando las oportunidades del mercado medio, un segmento en el que la compañía ha desarrollado una profunda experiencia en activos.

Incorporación de un experto con más de 25 años en la industria

La llegada de Jim Lees al equipo de liderazgo refuerza la apuesta de Värde por fortalecer su presencia en Norteamérica. Lees, quien se desempeñó recientemente como Managing Director del equipo de ABF en KKR & Co. Inc., asumirá sus funciones desde la sede de la firma en Nueva York, donde dirigirá la originación y suscripción de operaciones de ABF para la región.

Con más de 25 años de experiencia en la búsqueda, estructuración y gestión de inversiones basadas en activos, Lees también ocupó cargos ejecutivos en Wells Fargo, donde se especializó en la originación de financiamiento para compañías del mercado medio.

Una estrategia de inversión consolidada y diversificada

Desde el año 2008, Värde Partners ha desplegado alrededor de 13.000 millones de dólares en su estrategia de Finanzas Basadas en Activos, de los cuales casi 3.000 millones se han invertido en América del Norte y Europa durante los últimos cuatro años.

La experiencia acumulada por la firma a lo largo de más de tres décadas en los mercados públicos y privados, y a través de distintos ciclos económicos, ha consolidado su capacidad para estructurar soluciones personalizadas y crear portafolios diversificados y resilientes que generen flujos de efectivo estables y valor sostenible para sus inversionistas.

Conclusión

Con estos nuevos nombramientos, Värde Partners reafirma su liderazgo en el ámbito global de las finanzas estructuradas, fortaleciendo su capacidad de innovación en crédito privado y ofreciendo soluciones de liquidez adaptadas a las necesidades de empresas, consumidores y plataformas financieras alrededor del mundo.