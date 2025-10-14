Digital Check lanza el nuevo escáner TellerScan® TS250 UV, la próxima generación en captura de imágenes ultravioleta

NORTHBROOK, Ill., (GLOBE NEWSWIRE) — La empresa estadounidense Digital Check Corp. anunció oficialmente el lanzamiento del TellerScan® TS250 UV, su más reciente escáner de cheques con tecnología de captura de imagen ultravioleta (UV) de alta velocidad. Este modelo representa la evolución directa de su reconocido TellerScan TS240, y ya está disponible para su compra a través de la red global de distribuidores de la compañía.

Una nueva era en la digitalización bancaria

El TellerScan TS250 UV llega al mercado como el sucesor natural del exitoso TS240, un equipo que se ha mantenido en producción durante casi quince años y que se retirará progresivamente en 2026. Desde 2013, Digital Check ha desarrollado escáneres equipados con sensores especializados capaces de detectar tinta ultravioleta, utilizada como medida de seguridad en cheques y documentos financieros.

La tinta UV se ha convertido en un estándar de protección en las instituciones bancarias a nivel internacional, ya que permite autenticar documentos impresos con elementos invisibles a simple vista. Con este nuevo lanzamiento, Digital Check busca consolidar su posición como referente en la detección y procesamiento de documentos de alta seguridad.

“Digital Check has a reputation for providing the most reliable, accurate, and trusted UV scanners in the world, at an affordable price point,” afirmó Mike Donovan, vicepresidente global de ventas de la compañía. “The TS250 UV is a promise to our global customers that they can depend on Digital Check as the secure choice in UV image capture for years to come.”

Innovación técnica y facilidad de uso

El nuevo modelo incorpora una serie de mejoras tecnológicas y de diseño que lo convierten en una herramienta más eficiente para las sucursales bancarias modernas. Entre sus principales características destacan:

Velocidad de procesamiento de hasta 120 documentos por minuto , lo que permite un flujo de trabajo más rápido.

Sensores de imagen a color de 600 dpi , que mejoran la resolución y precisión de las capturas digitales.

Indicador inteligente de estado , que facilita la supervisión del funcionamiento del equipo.

Modos automáticos de limpieza , que simplifican el mantenimiento y prolongan la vida útil del escáner.

Ranura frontal para tarjetas plásticas, ideal para escanear identificaciones o carnés sin necesidad de cambiar configuraciones.

Estas mejoras están diseñadas para aumentar la productividad del personal bancario y optimizar los procesos de digitalización en entornos de alto volumen.

Compatibilidad global y estándares de seguridad

El TS250 UV ha sido desarrollado para integrarse fácilmente con los sistemas bancarios ya existentes, permitiendo la exportación de imágenes UV en los mismos formatos utilizados por modelos anteriores. Esto garantiza una transición fluida para las instituciones financieras que ya cuentan con tecnología de Digital Check.

Al igual que otros dispositivos de la marca, el nuevo escáner cumple con los requisitos técnicos y legales de más de 110 países donde Digital Check mantiene presencia. El sistema permite ajustar la salida de imagen según los estándares regionales o nacionales, ofreciendo una solución flexible para diferentes marcos regulatorios.

Compromiso con la calidad y la confianza

El lanzamiento del TS250 UV subraya la estrategia de Digital Check de continuar ofreciendo soluciones seguras, precisas y accesibles para el sector financiero mundial. La línea TellerScan es reconocida por su fiabilidad y rendimiento, y el nuevo modelo promete mantener esa reputación a largo plazo.

“TellerScan is the leading name in UV cheque capture, and we are committed to delivering the modern, streamlined experience that the market demands,” añadió Donovan. “The TS250 UV will carry the torch of quality and reliability into Digital Check’s next generation of teller hardware.”

Con esta actualización tecnológica, Digital Check reafirma su compromiso con la innovación en el ámbito de la banca digital, proporcionando herramientas diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad documental.

Una apuesta por el futuro de la banca moderna

En un entorno donde la automatización y la digitalización de los procesos financieros son esenciales, el TellerScan TS250 UV se perfila como una solución estratégica para las instituciones que buscan mejorar la autenticación de documentos y optimizar la experiencia del cliente.

Con este lanzamiento, Digital Check no solo renueva su línea de escáneres de cheques, sino que también refuerza su papel como socio tecnológico de confianza para bancos y entidades financieras en todo el mundo.