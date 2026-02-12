UNT impulsa amnistía amplia y cambios legales como ejes de su agenda política y económica

CARACAS.– El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) presentó una propuesta política y legislativa que busca incidir tanto en la gobernabilidad como en la recuperación económica de Venezuela, al plantear una Ley de Amnistía amplia, la derogación de normativas consideradas restrictivas y la consolidación de un nuevo marco para el sector de hidrocarburos. Las definiciones se produjeron durante un Comité Político Nacional celebrado en Caracas, en el que la organización reafirmó su estrategia para la nueva etapa política del país.

El encuentro, que reunió a la Dirección Ejecutiva Federal, autoridades regionales de los 24 estados y representantes de las 25 seccionales del partido, estuvo encabezado por el presidente ejecutivo de UNT y exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Allí se aprobó por unanimidad una hoja de ruta que condiciona la estabilidad nacional a la liberación total de los presos políticos y a la transparencia en el manejo de los recursos energéticos, dos temas que el partido considera centrales para la recuperación institucional y productiva.

Durante su discurso, Rosales utilizó el concepto del “efecto mariposa” para describir la volatilidad del escenario político venezolano y los cambios inesperados que pueden derivarse de decisiones estratégicas. En ese contexto, defendió la consistencia de UNT frente a las críticas recibidas en el pasado por insistir en la vía electoral. “El tiempo nos ha dado la razón. El voto es el arma de los demócratas y fuimos pioneros en la Unidad. Hoy iniciamos una nueva etapa que no es una competencia interna, sino una lucha de todos los sectores para restablecer el país queremos”.

Hidrocarburos y amnistía, ejes legislativos

Rosales explicó que la actuación parlamentaria de los diputados opositores de UNT en la Asamblea Nacional estará enfocada en dos instrumentos legales considerados clave: la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Amnistía. En el ámbito económico, destacó la reforma del marco petrolero como una oportunidad para reactivar el aparato productivo nacional y mejorar los ingresos de la población.

Sobre la Ley de Hidrocarburos, afirmó que su aprobación representa un logro relevante para el país. “Para UNT, no se trata solo de números, sino de la posibilidad de que el ingreso petrolero vuelva a ser el motor que genere empleos, mejore los salarios, pensiones y jubilaciones, reivindicando la calidad de vida y oportunidades para los venezolanos”. Desde la óptica del partido, una gestión más eficiente y transparente del sector energético es fundamental para atraer inversiones y fortalecer las finanzas públicas.

En paralelo, la propuesta de amnistía ocupa un lugar central en la agenda política de UNT. Rosales sostuvo que esta legislación debe tener un alcance amplio y no responder a intereses particulares. “Es una ley para que los venezolanos regresen con dignidad, para que se abran las rejas y dejemos el pasado como un mal recuerdo de una historia triste que nos tocó vivir.

En esa línea, planteó la aprobación de una Ley de Amnistía integral “que incluya la reparación integral a los expresos políticos y permita el retorno de los exiliados”, así como la derogación de normas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, a las que calificó de restrictivas para la convivencia democrática.

Voces internas y llamado a la reconciliación

La dirigencia del partido respaldó de forma unánime las propuestas. El vicepresidente de UNT, Luis Emilio Rondón, afirmó que la organización sigue siendo un instrumento para incidir en el rumbo político del país. “UNT es y será un lugar de encuentro para la discusión sana hasta que logremos la materialización de ese cambio político que tanto hemos luchado”.

Desde el ámbito parlamentario, el diputado Stalin González llamó a utilizar la Asamblea Nacional como un espacio para articular a la oposición dentro y fuera del país. A su vez, la presidenta de UNT Zulia, Nora Bracho, definió la Ley de Amnistía como un “punto de honor” y el “primer paso para la reinstitucionalización del país”.

La diputada Diana Rodríguez recordó que la organización ha sostenido esta bandera durante más de una década. “Hace más de 10 años que enarbolamos la bandera de una Amnistía General, porque sabemos lo que significa la persecución en carne propia”, y subrayó que “no estamos para ver atrás, estamos aquí para asumir una responsabilidad histórica”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de los secretarios nacionales Angelo Palmeri y Gisell Román, quienes exhortaron a la militancia a fortalecer el trabajo territorial y promover la reconciliación social, con el objetivo de consolidar la presencia política de UNT en cada municipio del país.