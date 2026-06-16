Sebastián Rivero llevará el talento venezolano a Tomorrowland 2026

Caracas — El DJ, productor y percusionista venezolano Sebastián Rivero continúa fortaleciendo su presencia en la industria global de la música electrónica tras ser confirmado para participar en Tomorrowland 2026, el reconocido festival internacional que se celebrará en Boom, Bélgica, del 17 al 26 de julio.

La participación del artista venezolano representa un nuevo avance para la proyección internacional del talento nacional dentro de la industria musical, especialmente en el segmento de la electrónica y el Afro House, géneros que han ganado relevancia en mercados internacionales y plataformas digitales durante los últimos años.

Nacido en Caracas en el año 2000, Rivero comenzó a desarrollar su interés por la música desde temprana edad. Influenciado por los ritmos afro-latinos y la percusión tradicional caribeña, inició su formación en producción musical a los 13 años. Más adelante, se especializó en Ableton Live tras asistir al DJ College, donde perfeccionó sus habilidades técnicas y creativas.

Su propuesta artística combina sonidos caribeños, africanos y electrónicos contemporáneos, una mezcla que le permitió abrirse paso dentro de la escena Afro House venezolana a partir de 2019. Durante ese período, logró captar la atención tanto del público local como de audiencias internacionales interesadas en nuevas corrientes musicales con identidad latina.

En 2020, el productor lanzó varios proyectos que marcaron un punto de inflexión en su carrera, entre ellos los sencillos “Feels” y “Felicidade”, además del EP “El Tambor”. Este último superó el millón de visualizaciones en YouTube, fortaleciendo su presencia digital y ampliando su alcance internacional.

Posteriormente, su colaboración con Calussa en el tema “San Juan” alcanzó el primer lugar de la lista Afro House de Beatport, una de las plataformas más influyentes dentro de la industria de música electrónica. El desempeño de este lanzamiento consolidó el posicionamiento de Rivero dentro de los circuitos especializados del género.

La evolución de su carrera tomó un nuevo impulso tras su mudanza a España en 2022. Desde entonces, el artista ha participado en clubes y festivales europeos, ampliando su presencia en mercados internacionales. En 2023 debutó en Egipto, sumando nuevas presentaciones fuera del continente europeo y consolidando una agenda internacional en expansión.

En 2025, Rivero lanzó el sencillo “You Go” junto a Sparrow & Barbossa bajo el sello Circoloco, una colaboración que fortaleció aún más su presencia dentro del circuito global de música electrónica y amplió sus conexiones profesionales dentro de la industria.

Uno de los acontecimientos más relevantes en la trayectoria reciente del productor ocurrió tras ser seleccionado para participar en la academia JBL, liderada por el reconocido DJ Martin Garrix. La oportunidad surgió luego de ganar un concurso internacional organizado por JBL, en el que participaron artistas de distintos países.

El proceso de selección incluyó diversas etapas enfocadas en desempeño artístico, creatividad, comunicación y capacidad de conexión con audiencias internacionales. Gracias a su desempeño, Rivero fue incorporado al grupo de artistas internacionales del programa, representando tanto a Venezuela como a España.

Como resultado de esta experiencia, el artista fue convocado para presentarse en Tomorrowland 2026, considerado uno de los eventos más importantes de la industria electrónica mundial y una de las plataformas de mayor visibilidad para artistas emergentes y consolidados.

La noticia generó reacciones positivas entre seguidores y representantes de la comunidad musical venezolana, quienes consideran que la participación de Rivero refleja el potencial del talento creativo nacional en escenarios internacionales.

Para el artista, esta oportunidad representa tanto un logro profesional como un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años dentro de la industria musical.

«Es un sueño que tenía desde los 12 años, y ahora, con esfuerzo, lo estoy haciendo realidad con mis propias manos», expresó emocionado.

«Es un momento de mucho orgullo y gratitud, y quiero que mi historia sirva de inspiración para otros jóvenes venezolanos que luchan por sus sueños en el mundo de la música. Todo es posible si trabajas duro y crees en ti mismo».

La participación de Sebastián Rivero en Tomorrowland 2026 marca un nuevo capítulo en su carrera y abre oportunidades para futuras colaboraciones, festivales y proyectos internacionales. Con una propuesta que combina identidad cultural, percusión y sonidos electrónicos contemporáneos, el productor venezolano continúa consolidando su presencia en la escena global mientras proyecta el talento nacional hacia nuevos mercados internacionales.