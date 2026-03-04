Ensamble Gurrufío reabre en Caracas el taller musical “Aprende y toca” para formar a nuevas generaciones

El emblemático Ensamble Gurrufío, uno de los referentes más importantes de la música instrumental venezolana, anunció el regreso de su programa formativo “Aprende y toca con Gurrufío”, un taller multinivel dirigido a músicos y aficionados que se realizará el próximo sábado 14 de marzo en Caracas. La iniciativa marca el retorno de un ciclo pedagógico que, a comienzos de los años 2000, contribuyó a la formación de una generación de instrumentistas en el país.

Las inscripciones para la actividad ya se encuentran abiertas a través de las redes sociales de la agrupación y de un formulario digital habilitado por los organizadores. El encuentro se desarrollará en formato de jornada intensiva entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., con el objetivo de promover el aprendizaje práctico de los géneros que forman parte del patrimonio musical venezolano.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, el Ensamble Gurrufío se ha consolidado como una agrupación dedicada a la investigación, arreglo y reinterpretación de la música instrumental tradicional venezolana, con reconocimiento tanto nacional como internacional.

Una cátedra musical impartida por maestros del género

El taller estará dirigido por los integrantes actuales del ensamble, todos ellos figuras ampliamente reconocidas dentro del ámbito musical venezolano. Participarán Cheo Hurtado (cuatro), Luis Julio Toro (flauta), David Peña (contrabajo y guitarra) y Juan Ernesto Laya (maracas), quienes compartirán su experiencia y conocimientos con los asistentes.

Para esta nueva edición también se incorporará como invitado especial el mandolinista Enrique Márquez, quien previamente participó como alumno en versiones anteriores del programa y ahora se suma como instructor.

La dinámica del taller busca ofrecer a los participantes una experiencia formativa directa con los intérpretes que han contribuido a proyectar la música venezolana en escenarios internacionales. Durante la jornada, los asistentes podrán intercambiar conocimientos sobre técnicas instrumentales, interpretación y estilos asociados a los distintos ritmos tradicionales del país.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, el objetivo central de la iniciativa es fortalecer la formación musical mediante el contacto directo con intérpretes de amplia trayectoria, fomentando la continuidad de las tradiciones sonoras del país.

Un programa que dejó huella en la formación musical

El regreso de “Aprende y toca con Gurrufío” tiene una relevancia particular dentro del ecosistema cultural venezolano. Entre los años 2000 y 2003, el ensamble llevó esta propuesta pedagógica a diversas ciudades del país, donde se convirtió en un espacio de formación clave para jóvenes instrumentistas.

Durante esa etapa, el proyecto sirvió como plataforma para el desarrollo de numerosos músicos que posteriormente alcanzaron reconocimiento dentro de la escena musical venezolana.

Además, la experiencia original fue determinante para el surgimiento de una iniciativa de mayor alcance en el ámbito de la educación musical venezolana. Según los organizadores, el programa fue uno de los catalizadores que impulsó la creación de La Siembra del Cuatro, una plataforma que se dio a conocer en 2004 y que desde entonces ha promovido el aprendizaje y difusión del instrumento nacional.

Con esta nueva edición, el ensamble busca retomar ese legado formativo y adaptarlo a las necesidades de las nuevas generaciones de músicos interesados en profundizar en los géneros tradicionales del país.

Intercambio musical y promoción del talento emergente

Durante la jornada, los participantes podrán abordar distintos aspectos de la ejecución musical, desde técnicas instrumentales hasta elementos interpretativos propios del repertorio venezolano.

El programa está diseñado para músicos de diferentes niveles, desde estudiantes hasta intérpretes con mayor experiencia, lo que permite generar un espacio de intercambio entre distintas generaciones de instrumentistas.

La propuesta pedagógica también busca preservar el estilo interpretativo característico del Ensamble Gurrufío, reconocido por su virtuosismo instrumental y por su capacidad de fusionar tradición, improvisación y arreglos contemporáneos dentro de la música venezolana.

De esta manera, el taller se plantea como una clase magistral colectiva orientada a fortalecer el conocimiento práctico del repertorio nacional y a estimular la creatividad interpretativa de los participantes.

Apoyo empresarial y proyección nacional del programa

La realización del taller cuenta con el respaldo de diversas empresas venezolanas que han decidido apoyar el desarrollo cultural y artístico del país. Entre los aliados que respaldan la iniciativa se encuentran Maltín Polar, Weconnect y Serranía Café Gourmet, entre otros patrocinantes.

Este apoyo empresarial ha permitido impulsar nuevamente el programa pedagógico y facilitar su organización en la capital venezolana.

Tras la jornada prevista en Caracas, los organizadores anticipan que el programa podría extenderse a otras ciudades del país, retomando el formato itinerante que caracterizó a las primeras ediciones del proyecto a comienzos de la década de 2000.

Cómo participar en el taller

Los interesados en participar en “Aprende y toca con Gurrufío” pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por los organizadores en línea:

https://forms.gle/aYLb7xnFX8Hmt8Xv5

Adicionalmente, se puede obtener más información sobre el taller escribiendo al correo electrónico [email protected] o consultando los perfiles del programa en redes sociales, disponibles en Instagram y TikTok bajo la cuenta @AprendeConGurrufío.

Con esta nueva edición del taller, el Ensamble Gurrufío reafirma su papel no solo como agrupación artística, sino también como promotor activo de la formación musical y de la preservación del patrimonio sonoro venezolano.