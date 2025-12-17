UltraZonido lanza “Para Ti” y prepara un concierto aniversario para celebrar cinco años de trayectoria

La agrupación venezolana UltraZonido (UZO) anunció el estreno de su nuevo single y video “Para Ti”, una obra que refuerza su crecimiento artístico y que combina emotividad, energía rockera y una visión más madura de su propuesta musical. El tema, escrito por Rafael Pire, se presenta como un canto a la vida, la memoria y los vínculos que perduran a través del tiempo, consolidando el enfoque reflexivo que distingue a la banda.

Con una lírica de carácter humano y un mensaje que invita a celebrar, acompañar y mantener la esperanza incluso en momentos difíciles, la canción se posiciona como una pieza central dentro del nuevo ciclo creativo de UltraZonido.

Un evento especial para el estreno del single

La agrupación ofrecerá un show especial para presentar oficialmente “Para Ti”, en un encuentro que tendrá lugar en Júpiter Arcade Bar, ubicado en Los Dos Caminos, Caracas. La actividad contará con la participación de Los Gamberros como banda invitada, así como con la musicalización del DJ/selector XxBioraven. La jornada será de entrada libre y se plantea como un espacio festivo para compartir con su comunidad y celebrar el recorrido acumulado por el grupo dentro de la escena musical venezolana.

Una canción que une sensibilidad y energía rockera

“Para Ti” se caracteriza por mezclar la energía del rock con un enfoque emocional que invita a vivir con intensidad, cruzar los miedos y valorar cada día como oportunidad para cantar, reír y amar. La banda la describe como un brindis musical dedicado a quienes continúan adelante incluso cuando las ausencias se hacen sentir.

En el plano sonoro, UltraZonido integra elementos del Rock And Roll, Pop Rock y Hard Rock, incorporando arreglos que aportan un carácter luminoso al tema. La composición estuvo a cargo de Rafael Pire, Carlos Ramírez, Julio Bolívar y Carlos Ferrer Orta, con la colaboración especial de Víctor Hugo Mendoza en los teclados.

La producción estuvo liderada por UltraZonido, junto con Mendoza y Claudio Leoni como co-productores, responsables además de la grabación, mezcla y masterización en La Santa Mónica Estudios en Caracas. El resultado ofrece un sonido cálido, sólido y alineado con la visión contemporánea del proyecto.

Una declaración del espíritu del nuevo proyecto

Pire explica que la selección del sencillo no fue casual, ya que sintetiza la visión artística del nuevo material que prepara la banda. ““Para Ti” fue elegido como primer single porque condensa el espíritu del nuevo proyecto de UltraZonido: una canción de base neo-punk potente y enérgica que, en contraste, transmite un mensaje profundo de amor incondicional entre padres e hijos. Con una mirada tanto terrenal como espiritual, el tema habla de las enseñanzas, el acompañamiento y el legado que perduran más allá de las dificultades, reforzando su carácter emocional y universal, y definiendo claramente la temática del próximo álbum”, comentó.

Una propuesta visual coherente y en expansión

El apartado visual acompaña la intención emocional de la canción. Tanto el arte del single como el video fueron ejecutados por Letra Sonora bajo la dirección de Carlos Funes, quien desarrolló una narrativa sensible y estética que refuerza el espíritu del tema. Según Pire:

“El video de “Para Ti” continúa la identidad visual que UltraZonido ha venido desarrollando, reforzando el uso de la “Z” intervenida por el rayo como símbolo central de la banda. A través de la animación, el clip busca consolidar una línea audiovisual coherente y reconocible, transmitiendo un mensaje emotivo y estéticamente cuidado. La banda se muestra muy satisfecha con el resultado y espera mantener esta misma ética e identidad visual en futuros lanzamientos”.

La evolución de UltraZonido dentro de la escena musical venezolana

UltraZonido está integrada por Rafael Pire (voz y guitarra), Carlos Ramírez (bajo), Julio Bolívar (batería, coros y percusión menor) y Carlos Ferrer Orta (guitarra y coros). Desde sus inicios, ha explorado géneros como Punk Rock, Metal, Funk, Hard Rock y Pop Rock, con letras centradas en vivencias personales, crítica social, amor y desamor.

Su discografía previa incluye los singles y videos “LQQ (Lo Que Quiero)”, “Nuestra Realidad”, “Nuevo Día” y “Los Que Danzan”, el álbum “DeZterrados: Un Tributo al Rock Venezolano de Protesta”, el EP “Nuestra Realidad”, además de los temas “Esther” y “Arbocidio”.

Disponibilidad del nuevo lanzamiento

Con “Para Ti”, UltraZonido reafirma su madurez creativa y entrega una obra concebida como abrazo, consejo y celebración. El single y su video están disponibles en las plataformas digitales oficiales de la banda, incluyendo Spotify y YouTube.