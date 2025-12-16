José Ángel Méndez presenta en EE. UU. una obra inspirada en el legado del Cacique Guaicaipuro

El compositor venezolano José Ángel Méndez llevó a Estados Unidos el estreno de su obra Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, durante un concierto realizado en el Greenville Municipal Auditorium, en Texas. La pieza fue interpretada por el Ensamble de Cámara de la Greenville Chamber Music Society, bajo la dirección de la maestra Ashley Alarcón, en el marco del evento Rhythms of Belonging, que reunió a un público numeroso y entusiasta.

La actuación marcó un nuevo paso en la proyección internacional del músico larense, cuya obra fusiona elementos contemporáneos con ritmos de raíz tradicional venezolana. Concebida para un ensamble de flauta, clarinete, bajo, violín, violoncello, piano y percusión, la composición se articula en tres movimientos —La furia del guerrero, Meditación y Victoria final— y se inspira en la figura del Cacique Guaicaipuro, reconocido como símbolo de resistencia y valentía de los pueblos originarios.

Una propuesta musical que rinde homenaje a los pueblos nativos

Méndez explicó que la obra nace de una profunda intención de reivindicar la memoria indígena desde el lenguaje musical. “Con esta composición doy, desde mi más pura esencia, el más sentido tributo a los nativos americanos, cuyo valor y sangre regaron de honor nuestra memoria. Este planteamiento se articula mediante un discurso musical que combina procedimientos formales propios de la escritura contemporánea con elementos rítmicos y melódicos de raíz ancestral”, señaló el compositor.

Formado en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y egresado de la UNEARTE, Méndez cuenta además con experiencia como principal de la fila de contrabajos en la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Su recorrido académico y profesional ha contribuido a consolidar una estética que integra la tradición venezolana con técnicas modernas de composición.

Reconocimiento artístico durante el estreno

La directora musical del concierto, Ashley Alarcón, resaltó la relevancia cultural del tríptico y el impacto que genera en los intérpretes y el público. «Dirigir el estreno en EEUU del Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, fue una experiencia única. La obra es un medio cultural por el cuál podemos entender la importancia y valor de nuestros indígenas. Su contribución hacia nuestros valores y tradiciones son sumamente grandes e importantes. Su valentía y respeto hacia su tierra es algo inspirador y digno de vivir. Es una obra que merece ser vivida por medio de los escenarios mundiales. La escritura musical del Maestro Méndez está fundada en sus raíces venezolanas las cuales incluyen un idioma sumamente folclórico, lleno de vida rítmica y lírica. La obra en sí lleva al intérprete y auditor a un plano de conciencia reflexiva de la historia, nuestro espíritu guerrero, y el impacto que nuestras acciones conllevan”, expresó.

El flautista Marco Jerez, también integrante del ensamble, coincidió en destacar la fuerza interpretativa de la obra. “Tocar la música del compositor José Méndez, fue una experiencia muy gratificante para mí. Como venezolano pude escuchar los ritmos de nuestro país que él usó. La repetición de motivos melódicos creó un estado de agitación en el sonido que representa seguramente la fuerza y toda la presión que sintió el Cacique Guaicaipuro mientras estaba en Guerra. La pieza suena muy bien. Todos los instrumentos están bien acoplados», afirmó.

La trayectoria académica y pedagógica del compositor

Además de su labor como creador, Méndez amplió sus estudios en la Cátedra Latinoamericana de Composición junto al maestro Blas Emilio Atehortúa. Su catálogo abarca obras como La Elegía Op. 6 para contrabajo y piano y el Poema Sinfónico Para el que partió, que reflejan su interés por explorar distintos lenguajes musicales.

En el ámbito educativo, ha sido profesor titular en las escuelas de música Lino Gallardo y José Reyna en Caracas. Actualmente se desempeña como maestro de orquesta en el Distrito Escolar Independiente de Dallas y colabora con la Dallas Symphony Orchestra como docente del programa Kim Noltemy Young Musicians Program.

Un evento dedicado a la diversidad y a la identidad sonora

El estreno formó parte del evento Rhythms of Belonging, organizado por la Greenville Chamber Music Society como un espacio para celebrar la diversidad cultural y fortalecer la identidad a través de la música. El programa incluyó además Starburst de Jessie Montgomery, Afro-Cuban Concerto de Valerie Coleman para quinteto de vientos y una adaptación de Pictures at an Exhibition de Modest Mussorgsky para el mismo formato.

La participación de Méndez en este contexto reafirma la presencia de creadores venezolanos en escenarios internacionales y destaca la vigencia de propuestas que unen historia, memoria y contemporaneidad.