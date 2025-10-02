ThreatLocker se une a la Internet Watch Foundation para combatir la explotación infantil en línea

Londres, – La empresa global de ciberseguridad ThreatLocker, especializada en soluciones basadas en el modelo Zero Trust, anunció su incorporación como miembro de la Internet Watch Foundation (IWF), una organización internacional dedicada a eliminar la circulación de imágenes de abuso sexual infantil en internet.

La alianza refuerza la misión de ThreatLocker de interrumpir las operaciones del ciberdelito y apoyar la protección de los menores mediante la reducción de la difusión de contenido nocivo en la red.

Una estrategia conjunta contra el cibercrimen

El anuncio fue acompañado por declaraciones del Chief Product Officer de la compañía, Rob Allen, quien subrayó el valor de la cooperación con la IWF:

“The Internet Watch Foundation works tirelessly to take on one of the internet’s darkest problems. ThreatLocker is proud to partner with the IWF, helping protect vulnerable children, support law enforcement and make the internet a safer place for everyone.”

La tecnología de ThreatLocker dificulta que los atacantes exploten redes para distribuir o acceder a material dañino, limitando así las oportunidades de los ciberdelincuentes y reduciendo la propagación de contenido peligroso.

Inteligencia aplicada a la seguridad

Mediante la integración de la inteligencia de la IWF en su solución Web Control, la empresa ofrece a las organizaciones la capacidad de bloquear en tiempo real las direcciones URL conocidas que albergan material de abuso sexual infantil. Esto permite fortalecer las políticas de filtrado existentes y reaccionar rápidamente frente a nuevas amenazas digitales.

En un contexto en el que los delitos cibernéticos se diversifican y crecen en escala, la posibilidad de contar con sistemas automatizados de detección y bloqueo representa una herramienta crítica tanto para el sector privado como para las instituciones públicas que buscan garantizar un entorno digital más seguro.

La labor de la IWF

La Internet Watch Foundation ha consolidado un papel central en la lucha contra la explotación infantil en línea. Con sede en el Reino Unido y alcance global, la organización se encarga de identificar, reportar y gestionar la eliminación de contenidos dañinos, evitando la revictimización de quienes sufrieron abusos durante su niñez.

Las cifras ilustran la magnitud del problema: en el último año, los analistas de la IWF trabajaron para retirar más de 290.000 reportes de material de abuso sexual infantil, una muestra de la persistencia y escala del desafío que enfrenta la sociedad digital.

Su directora ejecutiva, Kerry Smith, reconoció la dureza de la tarea que enfrentan los analistas de la fundación y la importancia de contar con el respaldo del sector privado:

“IWF analysts have one of the toughest jobs in the world, but it is not one that we can shirk from. We cannot look away while children are still being hurt, abused and exploited online. This is why partnerships with tech companies like ThreatLocker are so important. Their support and commitment to child protection helps bolster and strengthen our efforts and ensures that we can be unflinching in our pursuit of a better and safer digital world.”

Repercusiones para la industria y la sociedad

Al unirse a la IWF, ThreatLocker obtiene acceso a una gama exclusiva de servicios especializados orientados a fortalecer la capacidad de defensa de sus clientes, empleados y comunidades frente a riesgos en internet.

Desde la perspectiva empresarial, la decisión no solo consolida a la compañía como referente en ciberseguridad, sino que también muestra un firme compromiso con la responsabilidad social corporativa, un aspecto cada vez más valorado por reguladores, inversores y consumidores.

La iniciativa también resalta la necesidad de colaboración entre actores públicos y privados para enfrentar problemáticas que trascienden lo meramente tecnológico. En este caso, la protección de los niños en el entorno digital se convierte en una prioridad global que requiere innovación, recursos y voluntad política.

Un precedente de cooperación tecnológica

La participación de ThreatLocker en la IWF se interpreta como un ejemplo de cómo las compañías tecnológicas pueden aportar a la construcción de un internet más seguro. Más allá de los beneficios empresariales, la decisión envía un mensaje contundente: la ciberseguridad no se limita a proteger redes y datos corporativos, sino que debe también abordar dimensiones humanas y sociales.

En un entorno donde los ciberdelitos continúan sofisticándose, esta colaboración con la IWF no solo refuerza la estrategia corporativa de ThreatLocker, sino que también establece un precedente de cooperación en defensa de los más vulnerables.

Con este paso, la compañía reafirma que su visión a largo plazo está orientada a generar un entorno digital más seguro, confiable y humano.