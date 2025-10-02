Victoria Abuhazi, nueva embajadora del lujo y la belleza latinoamericana

Caracas. La modelo y presentadora venezolana Victoria Abuhazi, reconocida por su título como Miss Distrito Capital 2023 y su paso por la televisión nacional, consolida su carrera internacional al convertirse en el nuevo rostro de la revista Podium Latinoamérica en alianza con la prestigiosa marca de joyería PANDORA. La noticia, celebrada en el marco de la reciente Madrid Fashion Week, refuerza el posicionamiento de Abuhazi como una de las figuras emergentes con mayor proyección en la industria de la moda de la región.

De la televisión a las pasarelas internacionales

Abuhazi, quien inició su carrera como presentadora en espacios televisivos como Estrellas y Deportes de Meridiano Televisión y Por el mundo de Sun Channel, ha sabido diversificar su perfil profesional más allá de los reinados de belleza. Su paso por certámenes y su trabajo en la pantalla le abrieron oportunidades en el modelaje y la conducción, dos áreas que hoy se complementan en una trayectoria marcada por la disciplina y la versatilidad.

El proyecto con Podium Latinoamérica constituye un hito en esta evolución. La producción de la portada, realizada en julio en las afueras de Medellín (Colombia), contó con piezas de la diseñadora Mercedes Campuzano, uno de los nombres más reconocidos del diseño de autor en Latinoamérica. La inclusión de esta firma reafirma la apuesta por integrar talento venezolano y creatividad regional, conectando con un público que valora la moda de autor en mercados como el colombiano.

Un lanzamiento en la capital española

La presentación oficial de la portada tuvo lugar en el marco del evento internacional “Spring Colors”, desarrollado en el Hotel Meliá Princesa de Madrid durante la Madrid Fashion Week. La participación de Abuhazi en esta cita coincidió con su presencia en pasarelas y eventos de moda de alto impacto, consolidando una agenda cargada de oportunidades estratégicas.

Durante esta gira europea, la modelo no solo destacó en el Madrid Fashion Week, sino que también tuvo presencia en la pasarela del Milan Fashion Week. La experiencia culminó con una exclusiva sesión editorial en Milán, considerada la capital mundial de la moda, bajo la dirección creativa y de relacionamiento internacional de Leticia Faviani, consultora reconocida en el sector de la moda y los negocios.

La voz de la protagonista

Para Abuhazi, estos logros marcan un antes y un después en su carrera y representan una oportunidad para elevar el nombre de Venezuela en la industria global de la moda. Tal como expresó en declaraciones recientes:

“Me siento muy afortunada de lograr posicionar mi trabajo y el nombre de mi país en escenarios globales de la moda. Haber realizado una campaña y portada junto a PANDORA fue un sueño hecho realidad, una experiencia que abre puertas y conecta mi trayectoria con nuevas marcas internacionales. Estas oportunidades me recuerdan que el camino ha valido la pena, especialmente en esta transición de los reinados de belleza al mundo de las campañas comerciales, pasarelas y medios de comunicación, donde también puedo ser vocera de un mensaje a través del modelaje y la conducción.”

Una proyección en ascenso

La colaboración con PANDORA y la aparición en la portada de Podium Latinoamérica se enmarcan dentro de una estrategia de crecimiento que conecta a Abuhazi con los mercados más competitivos. Su presencia en Europa refuerza una imagen que combina glamour, profesionalismo y capacidad de adaptación, elementos clave para destacar en la industria.

Más allá de la moda, su experiencia en la conducción televisiva le permite construir un perfil integral que la diferencia de otras figuras. Este doble enfoque entre el modelaje y la comunicación multiplica sus oportunidades y la posiciona como una vocera de mensajes que trascienden lo estético, proyectando disciplina, resiliencia y determinación.

Orgullo venezolano en la moda global

Con este nuevo logro, Abuhazi reafirma su lugar como una de las representantes más prometedoras del talento venezolano en el extranjero. Su versatilidad y determinación inspiran a las nuevas generaciones de modelos y comunicadores en la región, demostrando que la preparación y la visión estratégica son claves para abrirse camino en escenarios internacionales.

En un momento en el que la moda global exige autenticidad y diversidad, la trayectoria de Victoria Abuhazi simboliza la capacidad de Venezuela para integrarse en los circuitos de mayor prestigio. La modelo continúa consolidando su carrera en un recorrido que, lejos de detenerse, apunta hacia nuevas colaboraciones con marcas internacionales y una presencia cada vez más visible en los epicentros de la moda.