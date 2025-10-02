Carestream impulsa la precisión diagnóstica con nueva actualización de software

Rochester, N.Y. – La compañía Carestream anunció el lanzamiento de la actualización más reciente de su Image Suite V4 Software, MR 11, una plataforma diseñada para mejorar la confianza diagnóstica, optimizar la experiencia de usuario y ofrecer un cuidado más seguro para los pacientes.

El anuncio se realizó este 1 de octubre a través de un comunicado de prensa distribuido por GlobeNewswire, en el cual la empresa destacó que esta versión incorpora una serie de mejoras significativas en rendimiento, usabilidad y herramientas de procesamiento de imágenes, tanto en sistemas de radiografía computarizada (CR) como en radiografía digital (DR).

Un nuevo estándar en eficiencia y confianza

Desde su introducción, Image Suite V4 ha sido reconocido como un sistema robusto que combina eficiencia en los flujos de trabajo con una interfaz amigable y módulos opcionales de almacenamiento y gestión de imágenes. La actualización MR 11 busca reforzar este posicionamiento, introduciendo funciones que aprovechan la inteligencia artificial para generar imágenes complementarias a partir de una sola exposición, lo que favorece diagnósticos y decisiones de tratamiento más precisas.

La compañía enfatizó que estas mejoras no solo benefician a los profesionales de la salud, sino que también impactan directamente en los pacientes, al reducir tiempos de diagnóstico y elevar la calidad del servicio.

Felix Zhang, Worldwide Product Line Manager de Carestream, subrayó en el comunicado: “We’re continually focused on improving patient care as well as creating a better user experience. These enhancements make it easier for radiographers to diagnose with confidence—and patients benefit from a higher standard of care.”

Innovaciones clave en la confianza diagnóstica

La actualización incluye funciones específicas orientadas a incrementar la seguridad y precisión en la interpretación de imágenes:

Bone Suppression: genera automáticamente una imagen complementaria que suprime la apariencia ósea, lo que facilita la visualización de tejidos blandos.

Pneumothorax Visualization: crea una imagen derivada de la exposición original para resaltar la presencia de aire libre en la cavidad torácica, clave en la detección de neumotórax.

SmartGrid Technology: reduce la radiación dispersa, lo que permite disminuir la dosis al paciente y, a la vez, agilizar el flujo de trabajo.

Enhanced Visualization of Tube and Line: ofrece imágenes más claras y fáciles de interpretar en la colocación de catéteres PICC y tubos.

Con estas funciones, la compañía busca dotar a los radiólogos y técnicos de herramientas más sofisticadas para respaldar diagnósticos certeros en menor tiempo.

Experiencia de usuario y cuidado del paciente

Además de las innovaciones en diagnóstico, Carestream incorporó mejoras orientadas a la operatividad y personalización del sistema:

Cross-System Detector Sharing: permite utilizar un detector Focus o Focus HD registrado en otro sistema Image Suite, facilitando la interoperabilidad.

Customizable Looks: brinda a los usuarios la posibilidad de seleccionar un estilo de imagen predeterminado entre cuatro opciones premium, adaptadas a preferencias individuales.

Estas funciones apuntan a un manejo más flexible de los equipos, ajustándose a distintos entornos clínicos y estilos de trabajo.

Impacto esperado en el mercado

El sector salud, en especial el área de diagnóstico por imágenes, enfrenta la presión de reducir costos sin comprometer la precisión ni la seguridad del paciente. En este contexto, las innovaciones tecnológicas como la actualización de Carestream representan un diferenciador competitivo.

Los avances en inteligencia artificial aplicados a la radiología están marcando tendencia en hospitales y clínicas de América Latina, incluyendo Venezuela, donde la modernización tecnológica constituye un desafío constante. Con esta actualización, Carestream busca consolidar su presencia en un mercado que demanda soluciones cada vez más confiables y fáciles de implementar.

En palabras del propio Zhang: “We’re looking forward to seeing how our customers—and their patients—benefit from faster, precise diagnoses, and an easier, more confident workflow.”

Perspectivas

El lanzamiento de Image Suite V4 MR 11 refuerza el compromiso de Carestream con la innovación en tecnologías de diagnóstico. La compañía apuesta por un enfoque dual: mejorar la experiencia de los profesionales de la salud y elevar la calidad del servicio recibido por los pacientes.

Con funcionalidades como la supresión ósea, la visualización de neumotórax y la integración de inteligencia artificial en el flujo de trabajo, Carestream busca posicionarse como un referente en el desarrollo de software para imágenes médicas.

En un mercado altamente competitivo, la actualización presentada no solo marca un avance técnico, sino que también evidencia la estrategia de la empresa por mantenerse a la vanguardia en soluciones que combinan eficiencia, seguridad y confianza diagnóstica.