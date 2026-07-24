LATAM Airlines Colombia mantiene la ruta Bogotá–Barcelona durante agosto para fortalecer la conectividad con Venezuela

LATAM Airlines Colombia confirmó la continuidad de su operación aérea entre Bogotá y Barcelona, estado Anzoátegui, durante el mes de agosto, una decisión orientada a fortalecer la conectividad entre Colombia y Venezuela y atender la demanda de viajeros que mantienen relaciones familiares, comerciales y empresariales entre ambas naciones.

La permanencia de esta ruta representa una alternativa de movilidad para pasajeros que requieren conexiones frecuentes entre los dos países, al tiempo que impulsa la integración regional mediante una oferta aérea estable. Además, facilita el acceso de los viajeros venezolanos a la red internacional del grupo LATAM, ampliando las posibilidades de conexión hacia múltiples destinos.

La aerolínea continuará ofreciendo dos frecuencias semanales, programadas para los días lunes y viernes. Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320, diseñadas para rutas de corto y mediano alcance y con capacidad para transportar hasta 174 pasajeros.

Según la programación anunciada por la compañía, los vuelos despegarán desde Bogotá a las 7:35 a. m., hora local, mientras que el trayecto de regreso desde Barcelona tendrá salida a las 11:40 a. m., también en horario local. Esta programación busca ofrecer una opción constante de transporte tanto para viajeros de negocios como para turistas y familias.

Bogotá amplía las opciones de conexión para los viajeros venezolanos

Uno de los principales beneficios de esta operación es que los pasajeros procedentes de Venezuela podrán utilizar Bogotá como punto de conexión hacia la red internacional del grupo LATAM. Desde la capital colombiana será posible acceder a más de 140 destinos distribuidos en 27 países, lo que amplía las oportunidades para viajes de turismo, negocios e intercambio comercial.

La compañía considera que esta conectividad contribuye a consolidar a Colombia como un centro regional de conexiones aéreas y facilita nuevas oportunidades para la integración económica entre ambos mercados. La continuidad de la ruta también favorece el desarrollo de actividades empresariales y fortalece los vínculos comerciales existentes entre Colombia y Venezuela.

Los boletos para la ruta Bogotá–Barcelona ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de LATAM Airlines y de su aplicación móvil. Mediante estas plataformas, los pasajeros también pueden consultar el estado de sus vuelos y gestionar cambios relacionados con sus reservas.

La continuidad de la operación responde al flujo constante de pasajeros entre ambos países, impulsado tanto por viajeros corporativos como por ciudadanos que necesitan desplazarse por motivos familiares o personales.

«En LATAM entendemos que promover la conectividad es crucial para Venezuela, especialmente después de una contingencia como la que vivieron tras los dos terremotos de junio. Contar con esta alternativa de viaje se traduce en oportunidades, facilitar los negocios y permitir que miles de familias puedan encontrarse con mayor facilidad. Colombia y Venezuela comparten una historia, una cultura y una dinámica económica que necesita puentes para seguir creciendo, y queremos seguir aportando a esa integración», afirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La empresa señaló que la continuidad de la ruta responde a la demanda sostenida entre Colombia y Venezuela y reafirma su compromiso con una mayor integración regional. Con esta operación, LATAM Airlines Colombia continúa fortaleciendo las opciones de conectividad para los pasajeros venezolanos, permitiéndoles acceder a una amplia red de destinos nacionales e internacionales y contribuyendo al desarrollo del turismo, el comercio y la inversión entre ambos países.